“Sem a CPMI, a corrupção no INSS teria sido abafada pelo PT”

*Segundo estudos da Prefeitura do Rio de Janeiro, o impacto econômico do réveillon na cidade é estimado em R$ 3,34 bilhões, 6% maior do que a última "virada". Mais de cinco milhões de pessoas são esperadas para os eventos do município, metade em Copacabana.

MAIS: a Anac esteve reunida, na semana passada, com as companhias aéreas para tratar do aumento do teto de passageiros para o Santos Dumont. Em 2024, a redução dos voos foi fundamental para o aumento de turistas nacionais e estrangeiros no Rio.

Sem tradição

A modelo Isabeli Fontana revelou que não tem nenhuma tradição de Natal, que tenta só encontrar a família. E quase como num discurso de miss, ela deseja paz para 2026: “Eu espero que o mundo se entenda melhor e cada pessoa possa aceitar o outro da forma que a pessoa é, não querer moldar o outro... essa coisa de querer que a pessoa seja aquilo que você acha certo. Eu acho que é isso que precisa ser mudado’. Falando um pouco dela, Isabeli, que é estrela de um ensaio na revista Elle, revelou que adora cuidar do cabelo, mas ressalta que gosta de coisas simples. “Encontre poucos produtos que realmente funcionam pra você e seja constante. Não é sobre ter mil etapas, mas sim sobre qualidade e regularidade. E, acima de tudo, enxergar beleza como autocuidado, um momento de carinho consigo mesmo, não como uma obrigação”. Sobre a beleza, ela acredita que hoje existe uma busca pela naturalidade. “É essa volta ao mais natural, buscando um visual mais saudável e menos artificial. Percebo hoje entre as brasileiras essa busca também por produtos de consciência ambiental, animal e com alta performance em protocolos descomplicados”. Apesar de ter uma programação chei de atividades, Isabeli se empenha em converter instantes simples em rituais de autocuidado. O banho por sua vez, represetna seu real recomeço diário, seleciona uma trilha sonora que corresponda com seu estado de espírito, procura estar bem relaxada, onde possa realmente se reconectar com ela mesma. E na necessaire não pode faltar, protetor facial tonalizado, óleo hidratante para preparar a pele, corretivo iluminador, bálsamo labial e creme para as mãos, um costume que herdou de sua avó.

Bets: bloqueio de beneficiários

No momento em que o Congresso aprovou o aumento da taxação das bets, surge um novo ponto de fricção entre as casas de apostas e o governo. As empresas do setor alegam que o Ministério da Fazenda tem bloqueado indevidamente o acesso de milhares de pessoas às suas plataformas. De 1º de dezembro até agora, mais de um milhão de beneficiários do Bolsa Família e do BCP (Benefício de Prestação Continuada) foram impedidos de acessar sites de apostas. As bets, no entanto, afirmam que a Fazenda tem se baseado em cadastros defasados para proceder aos bloqueios. Nas contas das plataformas, já seriam quase cem mil ex-beneficiários de Bolsa Família e do BCP que estão sendo equivocadamente impedidos de fazer sua "fezinha". Partindo da promessa de que cada brasileiro gasta, em média, R$ 160 por mês em apostas, esse contingente representa algo como R$ 16 milhões/mês em receita potencial para as plataformas. De grão em grão, a galinha enche o papo, já diziam nossos avós.

Outro embate

Em mais um embate com o Congresso, o ministro Flavia Dino, do Supremo Tribunal Federal, acaba de suspender um jabuti - item estranho no texto — incluído em projeto aprovado na semana passada, de madrugada, que ressuscita emendas parlamentares nãopagas pelo governo entre 2019 e 2023, inclusive canceladas. Técnicos do Senado estimam para o montante seja de cerca de R$ 1,9 bilhão. O magistrado considerou que a medida tenta abrir espaço para a execução de recursos do antigo orçamento secreto, considerados inconstitucionais pela Corte por falta de transparência e critérios objetivos.

Um ano especial

A atriz Leticia Rodrigues foi um dos destaques da série “Tremembé”, da Prime Video, mesmo cercada de um elenco com nomes renomados como de Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas e Anselmo Vasconcelos. Leticia deu vida ao personagem Sandrão, que teve um triângulo amoroso com Elize Matsunaga e Suzane Von Richthofen. Com vários trabalhos no teatro, no cinema e nas plataformas de streaming (além de se aventurar na publicidade), sonha em estar em uma novela. “Se me chamarem hoje, amanhã já estou no Rio”. Acima do peso e por conta de problemas de saúde em 2022, submeteu-se a uma cirurgia bariátrica.“Cheguei a pesar 162 quilos, e demorei a aceitar que seria necessário. Tenho planos para o futuro para esse corpo, não só como artista, mas para formar uma família. Quero ser mãe”. Além de fazer uma novela e ser mãe os outros sonhos de Leticia são: “Viajar uma vez ao ano, pagar as contas no débito automático e, quando tiver filho, colocá-lo numa boa escola”

Dever cumprido

O ex-ministro Paulo Guedes já recusou vários convites para voltar à política. O mais recente é de Flávio Bolsonaro, que já queria apresentá-lo como "futuro ministro da Economia" de sua suposta vitória em 2026. Guedes não aceitou: alegou "dever cumprido" com o país. Mais: Guedes deverá lançar nos próximos meses um livro de quase 100 páginas onde contará como foi seu período como principal ministro (Economia) da gestão de Jair Bolsonaro. Os mais chegados apostam que será uma espécie de roteiro para a campanha de Flávio ao Planalto.

Fechando o ano

Em seu discurso de encerramento do ano, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, abordou o tema do código de conduta, pela primeira vez, em público. Disse que a proposta ainda está "em gestação", mas que o debate em torno dela será feito por meio de "diálogo" . Existe uma avaliação de que a iniciativa de Fachin foi feita em um momento ruim para o Tribunal, com a divulgação de que Dias Toffoli viajou em jato privado com advogado envolvido no caso do banco Master. Também lá, o decano da Corte, Gilmar Mendes, celebrou o fim da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, a quem chamou de "fortaleza moral" do Supremo.

Pérola "Vamos dar uma surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar. Que venham! Nós vamos desafiar, não -com palavras, não com xingatório. Quero comparar o que eles fizeram com o que nós fizemos", de Lula, de salto alto com as últimas pesquisas.

Currículo

Para quem tem memória curta: Lulinha, o filho de Lula, que está envolvido no escândalo do INSS (receberia R$ 300 mil mensais do "Careca do INSS", através de seu braço direito Edson Claro), já andou encrencando com a empresa de telefonia Telemar. Conseguiu investimento de R$ 2,5 milhões da Telemar para sua empresa Gamecorp, que não prosperou. Ele é biólogo de formação e foi monitor no Jardim Zoológico de São Paulo, tudo há quase 20 anos. Na época, Geraldo Alckmin chamava Lula de "cara de pau". O investimento, supostamente, acabou. No roubo do INSS, Lulinha teria recebido ainda R$ 25 milhões.

Superescândalo

A investigação do roubo aos aposentados está chegando à conclusão de que o escândalo do INSS pode ser considerado o maior de todos os tempos, superando outras roubalheiras como o Mensalão e o Petrolão. Lula agora rendeu-se sobre seu filho: "Se tiver envolvido nisso, será investigado". O dinheiro do "Careca do INSS" para Lulinha atendia pelo nome de Roberta Lunchsinger, dona da RL Consultoria e Intermediações Ltda. De acordo com depoimento, ao ordenar o Pix para Lulinha, via RL, o "Careca" justificava desta maneira: “É para o filho do rapaz".

Amiga de Lulinha 1

Alvo da ladroagem no INSS, Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, filho do presidente Lula (ele está na Espanha, outro que pode se enrolar no roubo da estatal), tentou se eleger deputada estadual por São Paulo. Roberta escolheu o PT para disputar a vaga em 2018. Teve 14.134 votos, ficou com a suplência. A amiga de Lulinha é apontada pela PF como integrante vinculada ao núcleo da organização criminosa do "Careca do INSS".

Amiga de Lulinha 2

Na empreitada, Roberta recebeu doações de campanha do petista Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência de Lula e Dilma. Roberta, como o próprio Frei Chico, irmão do presidente, também escapou de convocação da CPMI após forte atuação do governo. Agora, depois da operação da semana passada, vai usar tornozeleira eletrônica.

Mais escritórios

Em setembro, Viviane Bardi, mulher de Alexandre de Moraes, registrou em Brasília, mais um escritório, o Barci e Barci. Foi no dia em que Trump estendeu ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos efeitos da Lei Magnitsky, na qual ela e Alexandre estavam incluídos. A Lex é dona de dez imóveis e é uma empresa de Viviane e filhos. A Barci de Moraes Sociedade de Advogados tem nove sócios, entre eles seus dois filhos, e há um segundo, com apenas a filha Giulia de sócia. Em 2024, há distribuição de lucros da Barci de Moraes, coube a Viviana R$ 57 milhões. Hoje, seu patrimônio pessoal passou de R$ 24 milhões para R$ 79,7 milhões.

Para lembrar

Na última reunião do ano, Lula convocou os ministros para estarem todos (nada de férias) em Brasília no dia 8 de janeiro. Fará um ato para lembrar o golpe e promover a defesa da democracia. Entre os demais, quem estará ao lado do chefe do Governo será o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, figura das menos queridas do ministério. Ele está arrumando suas malas e logo deverá deixar o governo para se dedicar à campanha ao Senado na Bahia. Se Lula vencer em 2026, ele é capaz de querer voltar à Casa Civil.

Mistura Fina

Para quem imagina que a Enel diz adeus ao Brasil da noite para o dia: a empresa italiana prevê uma longa batalha para manter o fornecimento de energia elétrica em São Paulo e não cogita vender a concessão. A Enel pretende apresentar argumentos técnicos à Aneel para evitar a caducidade do contrato e se diz alvo de uma ação política, depois da reunião, na semana passada, entre o ministro Alexandre Silveira, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes.

A companhia afirma que um desfecho em poucos meses não será possível. O processo não será curto, nem simples. Por enquanto as ações judiciais não estão na mesa e a prioridade é a via administrativa. A Enel diz que investiu R$ 10 bilhões em melhorias do sistema e mobilizou 3.800 técnicos na atual crise, sobre um evento há um ano. Argumenta ainda que, sem aterramento dos fios, qualquer concessionária terá os mesmos problemas.

O governo de Tarcísio de Freitas abriu conversações com bancos de fomento internacional no intuito de estruturar um pacote de financiamentos para grandes projetos de infraestrutura no estado. Há tratativas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial. Fala-se em R$ 4 bilhões com as duas instituições para um programa de investimento apenas em 2026 de R$ 32 bilhões. Uma das prioridades é a construção da linha 6 — Laranja do Metrô, na qual Tarcísio negocia uma linha de crédito internacional de R$ 2,3 bilhões.

In – Comida e bebida com moderação

Out – Comida e bebida em excesso