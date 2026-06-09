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Sem vergonha de ser feliz 

Theresa Hilcar - Jornalista, cronista, membro da Academia Sul-mato-grossense de Letras

Theresa Hilcar - Jornalista, cronista, membro da Academia Sul-mato-grossense de Letras

09/06/2026 - 08h15
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Sem vergonha de ser feliz 

Conhecida por ter inspirado Tom Jobim com a música Garota de Ipanema, Helô Pinheiro lavou nossa alma. Recentemente, ela, com 82 anos, desfilou de maiô na semana de moda do Rio de Janeiro e mexeu com muita gente. Não foi só bonito de ver… foi daqueles momentos que nos fazem pensar.

Helô, que além de tudo é um ser humano extraordinário, desfilou toda a sua velha beleza sem vergonha de ser feliz. Mostrou que pernas, braços e costas flácidas fazem parte da vida. E não precisam ficar escondidos.

Vivemos numa sociedade obcecada pela juventude, como se a vida tivesse um prazo ou uma idade certa para parar de tentar, de sonhar ou de simplesmente ser. E quando Helô aparece na passarela, com 82, tranquila, segura, mostra com alegria que esses tabus não fazem sentido nenhum.

Ela não exibiu apenas um maiô, um adereço de moda, mas passou por cima de todos os preconceitos, do chavão que muitos insistem em recitar: “ela não tem mais idade para isto” que tantas vezes ouvimos — ou até dizemos a nós próprios.

E acho que foi isso que mais me tocou. A ideia de que não temos de parar só porque o tempo passa. Que podemos continuar a ser, a mudar, a viver… sem vergonha, sem medo, sem pedir autorização.

Quando vi as fotografias do show – sim, desfiles de moda são um show – pensei: quero isto para mim. Adoraria chegar aos 82 me sentindo viva, com vontade, com curiosidade, com essa liberdade de simplesmente ser quem sou. Não quero ficar presa a números. Ninguém quer.

Tenho duas grandes amigas com 83 e 96 anos, respectivamente. A primeira já contei aqui: vive em São Paulo, namora, estuda, viaja e é visivelmente feliz. A segunda vive em Campo Grande, e é uma das pessoas mais ativas e curiosas que conheço. Costuma nadar quase todos os dias – em casa, a piscina foi construída pensando na sua paixão pelo esporte. Lê muito e lê bem. Costumamos trocar livros e indicações de filme. E vez por outra, ainda se dá ao prazer de uma taça de vinho.

De alguma forma, as duas amigas, junto com Helô, para mim significam esperança. Esperança que ainda há tanto para viver, independentemente da idade. Quem já passou dos sessenta sabe a importância de ter espelhos generosos, aquele lugar que você olha e ele devolve o olhar com carinho.

Por tudo isto, essa crônica é mais que um texto, é um agradecimento. À Helô Pinheiro, eterna Garota de Ipanema, às minhas amigas – Teera e Carolina – por desafiarem o establishment, a ditadura de corpos e comportamentos. Obrigada por nos inspirarem a ser quem somos e o que podemos ser. O resto, meninas, são apenas convenções sociais que não cabem mais em pleno ano de 2026. E viva a maturidade!

Giba Um

"Como convidado do G7, encontro das maiores economias do mundo, vejo uma chance de reunião com...

Trump. Eu nem ia para o G7, mas agora eu vou. Alguém tem de colocar ordem na casa e dar um paradeiro nesse desmonte da democracia", disse Lula, já pensando na Lei da Reciprocidade.

08/06/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Favorito na corrida pelo governo de Minas Gerais, o senador Cleitinho (Republicanos-MG) revelou desconfiar parcialmente do presidente nacional de sua legenda, o deputado Marcos Pereira (SP), mesmo diante das reiteradas garantias de apoio à sua eventual candidatura.

Mais:   o senador, no entanto, ainda não definiu se irá disputar o governo estadual e afirmou que pretende anunciar sua decisão definitiva entre julho e agosto, após a Copa. Além disso, o parlamentar destacou sentir-se confortável ao ser subestimado tanto por adversários quanto por determinados setores da imprensa.

Terras raras

Quem entende de negociações vê na estratégia de Trump uma tentativa de discutir dois temas que lhe interessam mais do que os Bolsonaros: terras raras e comércio digital. Há fatores que sinalizam interesse nas eleições de outubro. Um deles é a indicação de um novo embaixador para o Brasil ligado ao movimento MAGA (desde o governo Joe Biden, os Estados Unidos estavam sem um titular no cargo). Rubio, por sua vez, transformou o Departamento de Estado em uma trincheira bolsonarista. O número dois da pasta, Christopher Landau, e o conselheiro para assuntos relacionados ao Brasil, Darren Beattie, não têm como principais interlocutores a embaixadora Maria Luiza Viotti, mas sim Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Beattie já declarou que Lula representaria o comunismo e também levantou suspeitas sobre as eleições brasileiras de 2022.

"Centrão Futebol Clube" 1

A CBF estuda montar um fundo para financiar clubes das Séries C e D, nos moldes do programa lançado neste ano para a Série B. A pressão não vem apenas dos cartolas, mas, sobretudo, dos parlamentares. É um jogo feito sob medida para o Centrão. Os parlamentares vislumbram a possibilidade de tirar uma casquinha do bilionário caixa da CBF e capitalizar a iniciativa junto às suas bases eleitorais. Ressalte-se que as Séries C e D reúnem 116 times dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

"Centrão Futebol Clube" 2

Ou seja: trata-se de um reduto de votos que parece não ter fim. As tratativas são conduzidas junto a Gustavo Dias Henrique, poderoso vice-presidente e principal articulador político da CBF, tratado por muitos como o verdadeiro manda-chuva da entidade, acima até mesmo do presidente Samir Xaud. Em fevereiro, a Confederação lançou o PARF-B, programa de aproximadamente R$ 70 milhões destinado aos clubes da Série B. O apoio às Séries C e D existe, mas ocorre de forma mais modesta, pulverizado em repasses por competição e custeio operacional.

Maiores fatias

O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu a distribuição dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Eleitoral para as eleições de 2026. Os partidos PL, PT e União Brasil ficarão com as maiores fatias, somando aproximadamente R$ 2 bilhões. O PL receberá R$ 881,7 milhões, o PT contará com R$ 615,4 milhões e o União Brasil terá direito a R$ 526,2 milhões. Esses recursos públicos poderão ser utilizados em atividades como propaganda, contratação de equipes, transporte e outras despesas relacionadas às campanhas eleitorais.

Giba Um

Talento e merecimento

A atriz Letícia Colin vive um dos momentos mais intensos de sua carreira. Protagonista da novela "Quem Ama Cuida", ela enfrenta uma agenda cheia de gravações, mas faz questão de reservar espaço para o papel que considera mais transformador: o de mãe de Uri, de 6 anos. Em entrevista à revista Marie Claire, revelou o impacto profundo que a maternidade teve em sua vida. "É ótimo trabalhar, mas é bom ter para onde voltar também." Na criação do filho, Letícia procura formar um menino sensível e livre para expressar suas emoções. "Meu filho é um homem que chora, e eu acho isso maravilhoso." Após reatar o casamento com Michel Melamed, o casal encontrou uma forma própria de equilibrar a vida a dois com os cuidados de Uri. "Nós ainda moramos em casas separadas. Estamos juntos, mas temos uma dinâmica diferente." Sobre o período de separação, a atriz foi sincera: "Foi avassalador." Segundo Letícia, a reconciliação aconteceu porque o amor, o respeito e a admiração nunca deixaram de existir. Reconhecida como uma das atrizes mais talentosas de sua geração, ela afirma que aprendeu a valorizar o próprio tempo. Para lidar com a rotina intensa, aposta em pilates, ioga, meditação e alimentação equilibrada. Com quase 30 anos de carreira, celebra a chegada ao horário nobre como protagonista. "Acho a minha carreira bonita. Consigo sentir gratidão e sei que sou merecedora." Mesmo após décadas de atuação, continua fascinada pela profissão e pelos desafios que ela proporciona.

Estilo "Diretas Já"

Lula encarregou o vice-presidente Geraldo Alckmin de promover um movimento de união das classes produtoras e, claro, participar das manifestações. Qualquer relação com as eleições de 2026 não será mera coincidência. A ideia é criar um clima de "Diretas Já", reunindo também correntes antagônicas no cenário político. O mote seria algo como: "Quem não participa é traidor da pátria". Lula, que vinha enfrentando graves problemas macroeconômicos em seu governo, recebeu um presente inesperado. Embora já circule a possibilidade de um novo "torpedo" ser direcionado ao Brasil, em meio a uma série de medidas voltadas a outras nações: a comparação com países que adotariam práticas "análogas" à escravidão, o que poderia resultar em tarifas adicionais. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já comparou o Brasil a Cuba (ele é descendente de cubanos). Seriam países não alinhados à política norte-americana. O tarifaço segue na direção contrária à candidatura de Flávio Bolsonaro. De estilingue, ele passou a ser vidraça. Há uma divisão entre Trump e o secretário Rubio. Trump olha de cara feia, mas, comparado a Rubio, parece até eleitor de Lula. E mais: Rubio sonha em se tornar o sucessor de Trump nas eleições de 2028 e já prepara novas ações contra o Brasil.

Culpa de Flávio

A deputada Julia Zanatta (PL-SC) relembrou declarações polêmicas atribuídas a Lula contra Donald Trump, citando episódios em que o presidente brasileiro teria chamado Trump de "imbecil" e se referido a Marco Rubio como um "latino-americano frustrado". Em tom de ironia, a parlamentar afirmou que, caso alguma consequência decorra dessas provocações, seria conveniente atribuir a responsabilidade ao senador Flávio Bolsonaro, em uma clara alusão crítica. "Se acontecer alguma coisa, a culpa é do Flávio, ok?"

Giba Um

Se livrando dos rótulos

 Aos 43 anos, Cleo Pires vive uma fase marcada por maior tranquilidade e autoconfiança. Em entrevista, revelou ter encerrado ciclos importantes, o que a fez sentir-se mais livre, segura e em paz. Conhecida por seus papéis marcantes e também como símbolo de sensualidade, a artista afirmou nunca ter rejeitado a imagem de sex symbol. Cleo destacou que valoriza a sexualidade e gosta de explorá-la de maneira criativa. O incômodo, segundo ela, surgiu quando tentaram resumir toda a sua trajetória profissional a essa característica. "Tentavam me reduzir a uma coisa só." A atriz e cantora afirma que sempre buscou explorar plenamente suas possibilidades artísticas. Atualmente no elenco da novela "Coração Acelerado", interpreta uma empresária, após quase oito anos afastada das novelas, não esconde a felicidade de retornar às telinhas. "Sempre amei fazer novela". Ao voltar aos estúdios, percebeu o quanto sentia falta da rotina de gravações. "Quando voltei, pensei: 'Que delícia, eu estava com saudade dessa sensação'". Para Cleo, esse momento reforça que sua carreira é muito mais ampla e vai muito além dos rótulos que tentam lhe atribuir.

Giba Um

Abraçado por Lula

O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, publicou, na semana passada, um vídeo em suas redes sociais recebendo abraços do presidente Lula durante uma agenda em Catalão, no interior de Goiás. Um dos pivôs do mensalão e também alvo da Operação Lava Jato, Delúbio chegou a ser expulso do partido em 2005, sendo reintegrado em 2011. O petista é candidato a deputado federal por Goiás nas eleições deste ano. Delúbio ficou emocionado com o encontro: "Ele me viu de longe e veio até mim. Nos conhecemos desde os anos 70 e somos amigos e companheiros desde então". Detalhe: Delúbio usava um chapéu idêntico ao de Lula.

Incompetentes

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou, na semana passada, que tanto o partido quanto o senador Flávio Bolsonaro só terão chances de perder a eleição presidencial caso sejam extremamente incompetentes. A declaração foi concedida ao site Poder360, com base em sua avaliação de que o presidente Lula enfrenta elevados índices de rejeição entre os eleitores. Entretanto, pesquisas recentes também apontam uma rejeição significativa a Flávio Bolsonaro. Um levantamento realizado pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg mostrou que o pré-candidato do PL registra 52% de rejeição, percentual próximo aos 50,6% atribuídos a Lula. O cenário eleitoral sofreu mudanças importantes após a divulgação de mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. O episódio provocou questionamentos no meio político e pode influenciar os desdobramentos da disputa nos próximos meses.

Desprezo

Os registros da agenda oficial do presidente Lula indicam que em 2026, ele não havia realizado encontros privados com deputados ou senadores. A ausência de reuniões com líderes do Congresso intensifica as críticas dos parlamentares em relação ao distanciamento do presidente. Lula recebeu apenas uma parlamentar em audiência oficial ao longo de 2025:a senadora Leila Barros (PDT-DF). Desde o início do mandato, o número de encontros com congressistas vem diminuindo. Neste ano, também não foram realizadas reuniões com prefeitos ou membros do Judiciário. Governadores foram recebidos em apenas quatro ocasiões.

Mistura Fina

Lula e seus marqueteiros perderam a linha ao recorrerem à desinformação eleitoreira contra a decisão dos Estados Unidos de impor ao Brasil novas sanções tarifárias por supostas "práticas abusivas". Lula tentou atribuir a decisão a Flávio Bolsonaro e ao irmão Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha pregando a morte de ambos. Ao fazer isso, ignorou que as sanções decorrem de uma investigação iniciada há quase um ano com base na Seção 301 do USTR, órgão equivalente ao Ministério do Comércio dos Estados Unidos.

Após a nota oficial na qual o governo ameaça retaliar os Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi às redes sociais defender o diálogo. "Diálogo entre os presidentes Lula e Trump em busca da melhor relação comercial para ambos os países", afirmou. Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad também foi rápido na defesa da negociação entre Brasil e Estados Unidos. "Antes de qualquer escalada, o Brasil deve esgotar os caminhos do diálogo", defendeu Trad, que não pretende utilizar a legislação como instrumento para ampliar as tensões diplomáticas.

Grupo ligado ao PT no Itamaraty teriam recomendado à  Lula  que recusasse o agrément ,  aprovação diplomática indispensável para a nomeação de um embaixador , de Daniel Perez, indicado por Trump para assumir a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

A recusa de um agrément é considerada uma medida incomum na diplomacia, mas já ocorreu no Brasil. Em 2016, durante o governo Dilma Rousseff (PT), foi negada a aprovação do embaixador indicado por Israel. 

In - Pão multigrãos

Out - Pão bagel

CLAÚDIO HUMBERTO

"Eu jamais falei em substituir o Pix"

Eduardo Bolsonaro nega fake news e lembra que a ferramenta foi criada na gestão do pai

06/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Ativista do terrorista Hamas foi recebido no Planalto

A resistência de Lula e petistas em reconhecer como terroristas grupos que boa parte do mundo declara como tal é antiga. Até hoje, por exemplo, Lula e cia. não reconhecem como terrorista o Hamas, com registros de decapitações e violência sexual. Militante do grupo, Sayid Tenório foi recebido no Palácio do Planalto por Alexandre Padilha, atual ministro da Saúde, à época nas Relações Institucionais de Lula. Sem constrangimento, há até foto do sujeito com a ex-presidente Dilma.

De estimação

Lula é reincidente. Chamou traficante de “vítima dos usuários” e, no caso PCC/CV, declarou estar “muito triste” pela classificação como terroristas.

Força a barra

Para Randolfe Rodrigues (AP), outro petista, atos terroristas são como a quebradeira registrada em Brasília (DF), em dezembro de 2022.

Deu no que deu

Lindbergh Farias (PT-RJ), ex-líder de Lula na Câmara, também viu como “terrorismo” Carla Zambelli empunhar arma contra homem, hoje preso.

Velhinhas terroristas

Gleisi Hoffmann (PT-PR) também já chamou os manifestantes do 8 de janeiro, que nem armas tinham, de terroristas. Já o Hamas e o PCC...

Soltura de mãe criminosa gera indignação, até nojo

Gerou onda de indignação a decisão lacradora da juíza que deu “perdão judicial” à mãe omissa do garoto de 4 anos espancado até a morte pelo padrasto. A juíza citou “perseguição implacável” e “desproporcional” contra a criminosa, e viu a revolta pelo crime “claramente discriminatória de gênero” e “influenciada pela cultura patriarcal”. A sentença provocou nojo no procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro e fez o pai de Henry, Leniel Borel, concluir: é “a terceira morte” do filho. O MP recorrerá.

Ativismo judicial

Rocha Monteiro combate o crime no Rio de Janeiro há 40 anos e nunca viu nada parecido: “É a justiça transformada em militância identitária.”

Inversão de valores

O assassino tomou 43 anos, o que lhe dá o direito a recurso, e a mãe cúmplice, que foi ao salão após o enterro, é “vítima da cultura patriarcal”.

Alô, CNJ

Revoltaram o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) alegações de gênero para perdoar ré condenada por omissão no assassinato do próprio filho.

Esse INSS...

Após o governo Lula restabelecer o “dinheiroduto” para a petista Contag, acusada na CPMI do INSS de tomar R$3,4 bilhões de aposentados, pela primeira vez não foram pagos os proventos previstos para o dia 2.

E precisa?

Carlos Jordy (PL-RJ) criticou a autorização para que a AGU faça a defesa de Alexandre de Moraes em processo nos EUA, “Moraes é casado com a advogada mais bem paga da história”, lembra o deputado.

Janja rejeitada

Não que precisasse de pesquisa, mas o PoderData fez o levantamento sobre a participação da primeira-dama Janja no governo do maridão Lula. O resultado: 52% dos entrevistados reprovam.

Lula teme a Europa

Lula reclama de Trump “malvadão”, mas se cala diante das desfeitas da União Europeia, que agora excluiu o Brasil da lista de importações autorizadas de proteína animal. O pretexto é o uso de antimicrobianos.

Vai sair do papel?

Carlos Portinho (PL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) cobraram de Hugo Motta (Rep-PB), presidente da Câmara, a votação do projeto que barra decisões monocráticas do STF: “Cadê o projeto? Bota pra votar!”.

Sempre ele

A ‘Economist’ publicou pesquisa, esta semana, que aponta queda na confiança do eleitorado brasileiro nas urnas eletrônicas. Para variar, a revista culpa Jair Bolsonaro, que está fora do cargo há quase quatro anos e barrado de usar as redes ou dar entrevistas há mais de um ano.

Missão: taxar

Pré-candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão) acusa Lula de enxergar o Pix como futura fonte de “taxação”. Para ele, o brasileiro tem motivos para estar preocupado.

Mentira soberana

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) classifica o uso de Lula da “soberania” como “uma cortina de fumaça do desgoverno para esconder sua incompetência no combate ao crime e na segurança pública”.

Pergunta no dicionário

‘Terror’ é relativo?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O poder engorda?

Ministro do Trabalho e da Previdência no governo João Goulart, Almino Afonso estava no cargo há apenas dois meses, mas já havia engordado. Ao encontrá-lo na Câmara, o deputado José Maria Alkmin não perdoou: “Almino, pelo jeito o poder engorda mesmo. É só dar uma olhada em você”, afirmou. “A tese é pelo menos discutível”, respondeu Almino, irritado. “Por quê?”, perguntou. “Você sempre esteve no poder ou perto dele e, mesmo assim, continua magro como um palito…”

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