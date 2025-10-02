Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"Tarcísio tem feito grande trabalho em São Paulo. Somente após esse processo legislativo de...

anistia e esse desenrolar final é que iremos tratar de 2026. Não tem por que antecipar nome de nada", de Flávio Bolsonaro, avisando que até agora seu pai não fez do governador paulista seu herdeiro nas urnas"

Giba Um

Giba Um

02/10/2025 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um dos alvos da Operação Carbono Oculto, que desarticulou um esquema bilionário de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis foi a RBO Distribuidora de Solventes, na cidade de Diamantino, no Mato Grosso.

Mais: a cidade tem pouco mais de 20 mil habitantes e é a terra natal do ministro Gilmar Mendes (STF). Acusada de participar de um desvio de metanol, a empresa está localizada numa das principais  vias do município: Avenida Ministro Gilmar  Ferreira Mendes.

Plateia estrelada

No seu 52º ano a Paris Fashion Week que começou na segunda-feira (29) tem um desafio maior, a tentativa de impulsionar o mercado do luxo diante das novas dificuldades econômicas e comerciais que o mundo está enfrentando. Na edição primavera/verão 2026  que acontecerá até dia 7 de outubro mais de 76 desfiles acontecerão e 37 eventos  reunindo 100 marcas.  Entre os desfiles mais aguardados estão o da Dior que tem como novo estilista Jonathan Anderson, que apresenta sua primeira coleção feminina para a grife. Ele substituiu Maria Grazia Chiuri, que comandou as criações durante 8 anos. A Chanel também traz um novo diretor criativo, Matthieu Blazy, por isso também se enquadra na lista dos mais aguardados. Outras estreias desta edição são: a dupla Jack McCollough e Lazaro Hernandez (fundadores da Proenza Schouler) que agora estão à frente da Loewe; Pierpaolo Piccioli, ex-Valentino, que assumiu a Balenciaga; Mark Thomas também estreia na Carven; Demna, agora na Gucci; Miguel Castro Freitas assumiu a Mugler; Duran Lantink não irá apresentar sua coleção de marca homônima, mas vai comandar o desfile da Jean Paul Gaultier. Com tantas mudanças e claro que as primeiras filas  dos desfiles ficaram recheados de celebridades. Entre tantas estavam Hailey Bieber; a Alexa Chung; Renee Zellweger; Zoe Kravitz; Carla Bruni; Lila Moss; Charli XCX; Madonna e sua filha Lourdes Leon; Linda Evangelista; Eva Herzigova, entre tantas outras.

Depois de Tarcísio, Bolsonaro passa mal

Depois da visita que o governador Tarcísio de Freitas lhe fez, em sua casa em Brasília onde cumpre prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava acompanhado dos filhos Flávio e Renan, passou mal e a família tratou de acionar o médico Claudio Birolini, responsável pela última cirurgia abdominal do Capitão. O próprio Bolsonaro é que pediu que o médico fosse chamado, depois de uma crise de soluços (ele tem soluços o dia inteiro) e quatro episódios de vômitos, que considerou mais intensos. Melhorou depois e não foi necessário ser hospitalizado. Ao deixar a casa, Tarcísio avisou que a proposta de redução de penas em vez de anistia, "não satisfaz" o ex-presidente, mas negou que tenha tratado do assunto com Bolsonaro que, no encontro, falou que quer manter a candidatura de seu filho Eduardo à Câmara Federal, nem pensar no Planalto. Na cena política, nada de novo: um grande bloco do PL e o Centrão ainda querem que o ex-presidente aceite uma opção negociada. Flávio foi o único que falou abertamente sobre 2026. O pai prefere não comentar agora: "Ainda está distante". Mais: quando os demais aliados souberam que o ex-presidente voltará a passar mal chegaram a ironizar espalhando que "o culpado foi Tarcísio".

Outro destino

Tarcísio de Freitas continua garantindo que não concorrerá ao Planalto, preferindo partir para a reeleição ao governo de São Paulo em 2026. Mas, se os ventos forem outros o núcleo duro do bolsonarismo quer que Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública em São Paulo, seja o único nome ungido pelo bloco para o Palácio dos Bandeirantes. Traduzindo: nada de Ricardo Nunes, Gilberto Kassab ou André do Prado. Só que Derrite não topa a ideia: quer mesmo é disputar uma cadeira no Senado. Sabe, inclusive, que as pesquisas para governo não lhe são generosas.

Passarela estrelada

Ainda falando de Paris Fashion Week, um dos primeiros desfiles da edição foi o da L’Oreal que apresentou pelo 8º ano consecutivo seu tradicional Le Défilé,  em frente ao Hôtel de Ville, sede da prefeitura da capital francesa. E a empresa de cosméticos francês, trouxe para sua passarela uma legião de celebridades, incluindo, modelos e grandes atrizes como  Helen Mirren,  Jane Fonda,  Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis, Cara Delevigne, Naomi King, Gillian Anderson, Marie Bochet e Philippine Leroy-Beaulie, entre muitas outras. O evento também contou com a presença de duas representantes brasileiras: a cantora Anitta que levou sua música ao evento, cantando dois de seus maiores sucessos, Girl From Rio e Envolver na abertura do evento e a atriz Tais Araújo, que deu uma escapadinha das gravações finais do remake de Vale Tudo. Tais aproveitou para agradecer em suas redes sociais a parceria com a marca francesa: “Cruzar essa passarela mais uma vez me dá uma sensação poderosa. A de trazer comigo toda a riqueza da nossa existência enquanto mulheres brasileiras. Hoje celebro cada passo que me trouxe até aqui. Celebro todas nós! Obrigada, @lorealparis pela parceria de tantos anos. Orgulho imenso de fazer parte desse movimento que amplia o conceito de beleza no mundo inteiro. Dia inesquecível!”

Anistia ou "Dosimetria"

Está azeda a relação entre Paulinho da Força (SD-SP) e Hugo Motta, presidente da Câmara (Republicanos-PB), que deu ao deputado a relatoria do projeto de anistia, rapidamente rebatizado de "PL da Dosimetria", Paulinho condicionou a votação do texto que amplia isenção de IR à votação do projeto que relata, o que estressou governistas e aliados de Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto do IR. Deu até barraco: líder da oposição, Zucco (PL-RS) subiu o tom com o deputado do Solidariedade.

R$ 3 bilhões em emendas

Apenas desde o último dia 12 de setembro, o governo petista distribuiu 3 bilhões em emendas parlamentares, segundo dados do Tesouro Nacional. O esforço governista não conseguiu impedir votações no Congresso como a criação da CPMI do INSS e a urgência do projeto da anistia, mas emplacou o relator amigável ao petismo e faz andar a isenção do imposto de renda. Até essa data, o governo havia distribuído R$ 10,3 bilhões em emendas este ano. Saltou para R$ 13,4 bilhões até o dia 26.

Pérola

"Tarcísio tem feito grande trabalho em São Paulo. Somente após esse processo legislativo de anistia e esse desenrolar final é que iremos tratar de 2026. Não tem por que antecipar nome de nada", 

de Flávio Bolsonaro, avisando que até agora seu pai não fez do governador paulista seu herdeiro nas urnas"

"Defesa da soberania" 1

Lula tem usado a  expressão "defesa da soberania" em seus discursos contra o tarifaço e as sanções determinadas por Trump. Muita gente que não tolera essa estratégia do presidente petista lembra que é uma cópia de um caso ocorrido na ditadura militar. E esses até tratam de reavivar a memória dos mais esquecidos: em 1977, o governo do general Geisel chamou de ditadura volta a Brasília o embaixador em Washington, João Augusto de Araújo Castro para "consultas", em reação às denúncias do Departamento de Estado sobre violações de direitos humanos no Brasil.

"Defesa da soberania" 2

Na época, o Departamento de Estado de Jimmy Carter (Democrata) denunciou perseguições, prisões ilegais e tortura. Aí, o regime rotulou o relatório americano de "interferência indevida na soberania nacional", exatamente como Lula faz contra Trump. Em razão dessas tensões, o governo Geisel abandonou em março de 1977 o Acordo de Cooperação Militar Brasil-EUA assinado em 1952. Os muitos que lembram todo esse episódio, dizem que Lula usa a mesma expressão "defesa da soberania" de olho nas pesquisas, o que a ditadura também fazia para não admitir que violava mesmo direitos humanos. 

"Ordem superior”

Parlamentares da CPMI estão querendo saber quem mandou soltar rapidamente Rubens Costa, sócio e braço-direito de Antônio Carlos Antunes, o "Careca do INSS", horas depois de ter recebido ordem de prisão por mentir à comissão. A Polícia legislativa levou preso, mas logo se soube que estava solto e sem pagar fiança. Teria sido uma demonstração do esquema do "Careca" que tem apoio político e "costas largas". Os parlamentares querem explicações de Davi Alcolumbre, único que eles acham capaz de haver dado a "ordem superior". 

Marconi de volta

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, quer voltar a governar Goiás. Ele já anunciou sua pré-candidatura ao governo de lá para as eleições de 2026, durante um evento na Assembleia Legislativa de Goiás, em Goiânia, que marcou 30 anos de filiação do político ao partido. Marconi aproveitou e fez um discurso sobre as quatro gestões que comandou no estado (de 1999 a 2002, 2003 a 2006, 2011 a 2014 e 2015 a 2018)  destacando obras de infraestrutura, programas sociais implantados ao longo de seus governos.

Vende-se

Os executivos da Americanas estão quebrando a cabeça em relação à Uni.Co, controlada que detém as marcas Imaginarium, Mind e Lovebran. A empresa repousa sobre o balcão há meses, à espera de um comprador. Até agora, não surgiu nenhuma proposta como aceitável. Na Americanas, já se cogita uma alternativa: a venda de um pedaço do negócio para um fundo de investimentos. Por ora, a Uni.Co segue como uma máquina de moer dinheiro do grupo varejista de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Recentemente, a Americanas precisou fazer um aporte de R$ 54 milhões na controlada para "manutenção de caixa e viabilização de operações no curso normal dos negócios".

Jogo de empurra

Um problema a mais na venda da participação do Casino no Pão de Açúcar: candidatos ao negócio, como Cencosud e Supermercados BH, estão pressionando os franceses por um acordo que os exima do eventual pagamento de indenizações ao Assaí, ex-integrante do mesmo grupo econômico. É mais uma das complicações criadas pelo Casino. O Assaí entrou na Justiça exigindo garantias de que não terá de arcar com tributos anteriores a seu spin-off com o Pão de Açúcar. Só que, passados cinco anos, a Procuradoria-Geral da Fazenda imputou ao Assai responsabilidade solidária em R$ 36 milhões em débitos tributários do Pão de Açúcar. 

Mistura Fina

Alexandre de Moraes (STF), depois que ninguém conseguiu localizar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, determinou que fosse notificado por edital de denúncia, acrescentando: "Encontra-se fora do território nacional, exatamente conforme consta da denúncia, para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial evitando aplicação da lei penal". Bolsonaro acompanhou, através dos dois outros filhos, todo o episódio. E sabe que Eduardo, se vier, será preso e admite que o pessoal da Câmara tem deixado o ainda deputado de lado”.

Celso Sabino demorou para cumprir a determinação do presidente do União Brasil, Antônio Rueda (ele agora usa e uma quase franja na testa) e pedir as contas do Ministério do Turismo, feudo do partido desde o começo do governo Lula. Sabino tinha argumentos, como a manutenção dos indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em seus respectivos cargos. Ele até tentou deixar a secretária-executiva Ana Carla Machado Lopes em seu lugar.
 
O ex-ministro precisa de aliados na pasta para garantir holofotes: ele é candidato ao Senado em 2026 e queria ficar ministro até abril. Sabino também tentou empurrar sua saída para depois de C0P30, em novembro. O União Brasil não topou. as pesquisas, malgrado Sabino acredite que possa ser "um ministro paralelo" por algum tempo, funcionando solo, não são animadoras: beira em torno de 10%. Detalhe: Lula prometeu atrair caciques do União Brasil para uma conversa. Sabino já fez até promessa.
 
Especulações sobre uma possível visita de Donald Trump ao Brasil têm circulado entre apoiadores próximos de Bolsonaro. A ideia partiu de Eduardo Bolsonaro, com apoio de Paulo Figueiredo, seu parceiro nos Estados Unidos. Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro e também aliado de Eduardo tratou de reforçar: "Que tal uma visita de Trump ao presidente Bolsonaro na sua casa para que ambos evidenciem uma "química perfeita" atualizando a prosa? Obviamente a Corte e os advogados do presidente seriam consultados com antecedência". 

In – Cinema: Missão Pet

Out – Cinema: Crônicas de Exorcismo: O Início

Giba Um

"O Trump faz 80 anos em junho do ano que vem. Eu faço em outubro deste ano...

Portanto, sou mais velho do que ele. Somos dois homens de 80 anos e não tem que ter brincadeira", de Lula sobre futuro encontro com Donald Trump

29/09/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Prometida na campanha de 2022 e no início do governo por Marina Silva, a criação de uma Autoridade Climática para o enfrentamento de eventos extremos acabou caindo no esquecimento, até ser resgatada por Lula no auge das queimadas, em setembro do ano passado.

Mais: o anúncio (renovado) sobre o novo órgão está completando um ano sem que haja qualquer previsão para sair do fundo da gaveta. A proposta precisa passar pelo Congresso e segue sendo discutida entre a Casa Civil e o Ministério do Meio Ambiente. 

Giba Um

Um vilã diferente

Acostumada a fazer personagens boazinhas a atriz Daphne Bozaski está pronta para viver sua primeira vilã. Dará vida a Lucélia na novela Três Graças, das 21h que estreia no dia 20 de outubro substituindo o remake de Vale Tudo e tem como missão tentar resgatar parte da audiência que a emissora perdeu nos últimos tempos neste horário.  Lucélia será  sobrinha de Kasper Damatta (Miguel Falabella) de índole duvidosa, que vai morar com o tio e sua família em São Paulo, após a morte do pai, atrapalhando então a harmonia que existe entre a família (seu marido João Rubens (Samuel de Assis) e a filha adotiva Maggye (Mell Muzzillo)). Por ser ambiciosa, está disposta a tudo  até prejudicar a prima revelando um lado manipulador e cruel. “Na trama, Lucélia acaba de perder o pai, mas já era órfã de mãe. Quando chega à casa de seu tio, quer aproveitar a oportunidade dessa vida com confortos que, até então, não era possível para ela. Ela é ambiciosa, e muito atenta a tudo o que acontece ao seu redor. Suas atitudes são controversas, especialmente se pensarmos em alguém que, aparentemente, quer a harmonia da família". Com uma mudança no visual deixando para trás a imagem de suas antigas personagens, Daphne espera que sua personagem, apesar de vilã agrade o público. “Sempre fiz personagens até agora que cativavam o público pela trajetória, fraquezas, sentimentos, e Lucélia entra em outro lugar. É muito legal como atriz experimentar esse novo lugar, de desafio”.

Trump-Lula: jogo jogado

Na semana passada, depois que Donald Trump declarou, na Assembleia Geral da ONU, que tinha se encantado e "rolado uma química" entre eles com a figura de Lula a ponto de decidir manter uma conversa a dois nesta semana, os analistas aplaudiram e suspiraram com a capacidade de persuasão do presidente brasileiro. E inundaram as redes sociais: agora, o encontro de 40 segundos  começa a merecer outras versões. Nada de olhares insinuantes de "uma mocinha ávida diante de Marlon Brando ou Paul Newman, quando tinha 25 anos", como acentua comentário de diplomata de carreira e ex-embaixador do Brasil Jorio Dauster, junto à União Europeia. Ele garante que, mais uma vez, o que aconteceu foi uma típica manobra trumpiana, mais um TACO (Trump Always Chicken Out), que pode ser traduzida por "Trump sempre amarela". O americano se fez de maluco ou impulsivo, acrescentando, "espontaneamente”,  palavras sobre o Brasil que nada tinham a ver com seu discurso. Ou seja: jogo jogado.

Nada de acaso

Mais:  Trump e Lula não se viram por acaso num corredor e sim, numa salinha que fica atrás do púlpito de mármore dos oradores (onde Trump via o discurso do brasileiro pela televisão). Sabiam que se encontrariam e  Lula vinha adoçando sua fala a fim de que Trump desse o primeiro passo, como aconteceu: o republicano descreveu como "nós nos vimos e nos abraçamos". Ele teria visto que os maus conselhos de Steve Bannon "a seus asseclas brasileiros, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, tinham constituído um tremendo tiro no pé ou, quem sabe, um pouco mais acima em parte bem sensível da anatomia masculina", segundo Dauster.

Giba Um

Aplicando 'trotes'

Vista como um exemplo de mulher, e de certa forma como uma mulher bem séria, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos  Michelle Obama revelou no podcast No Literally! with Rob Lowe que assim que desembarcou na Casa Branca  participou de alguns  ‘trotes’ junto com seus assistentes pessoais, que eram geralmente pregados em estagiários. E contou um deles, quando simularam que a ex-primeira-dama havia esquecido um anel no banheiro onde havia se hospedado e que uma estagiária seria a responsável para contar para Michelle, que eles não haviam pegado o tal objeto. Ela disse que viu a estagiária em pânico e soando frio por ter tal missão.  Com o passar do tempo as “pegadinhas” ficaram mais elaboradas, e a esposa de Barack Obama decidiu que não poderia participar mais, afinal era a primeira-dama do país norte-americano: “'Acho que precisamos parar ou pelo menos me manter fora disso, sabe?'. Quer dizer, uma coisa é pregar uma peça no escritório, outra é envolver a primeira-dama dos Estados Unidos”.

Giba Um

Explicação especial

Está nas redes sociais: ao justificar seu voto contra a PEC da Blindagem, o senador Esperidião Amin deu uma explicação no mínimo curiosa. Disse que o texto aprovado na Câmara estava com "catinga de vaca molhada". Ex-governador de Santa Catarina, o bolsonarista contou ter aprendido a expressão numa visita ao Piauí. "O sujeito vestia um terno de domingueira, de linho trançado, para ir à missa. Aí encostava numa vaca molhada e aquilo não saiu mais". O senador atribuiu o cheiro a três pontos que a Câmara incluiu na PEC: voto secreto para barrar a abertura de processos, foro privilegiado para proteger presidentes de partidos e blindagem a políticos que cometem crimes sem relação com o mandato.

R$ 1,2 bilhão em viagens

Dispararam para R$ 1,2 bilhão as despesas do governo Lula com viagens em 2025. Foram torrados quase R$ 200 milhões nos últimos 30 dias. Até a última atualização do Portal da Transparência, dia 19, o governo havia gastado R$ 729 milhões só com diárias para seus funcionários e R$ 464 milhões em passagens aéreas. Viagens internacionais representam 14% da despesa total: R$ 166 milhões. Metade banca passagens, a outra metade, diárias. O governo Lula já gastou mais com diárias (R$ 729 milhões) este ano do que Bolsonaro com passagens (R$ 553 milhões) durante todo 2022.

Pérola

"O Trump faz 80 anos em junho do ano que vem. Eu faço em outubro deste ano. Portanto, sou mais velho do que ele. Somos dois homens de 80 anos e não tem que ter brincadeira",

 de Lula sobre futuro encontro com Donald Trump.

"Diplomacia paralela" 1

Analistas de boa memória acham que o afago de Donald Trump a Lula na ONU é um gesto a ser  devidamente decifrado. A tal "química" que o americano sentiu talvez seja resultado de ações conduzidas não exatamente pelo Itamaraty  e sim, por "canais diplomáticos" paralelos com conexão direta com a Casa Branca. Nos bastidores, essa chancelaria sem agreement é atribuída a dois personagens reconhecidos, segundo esses mesmos analistas, pela capacidade de conciliar o inconciliável: Henrique Meirelles e Mario Garnero. Os dois estariam trabalhando para remover as cercas de arame farpado que separa Trump e Lula.

"Diplomacia paralela" 2

A proximidade entre Meirelles e Garnero vem dos tempos em que o ex-presidente do BC  comandou o BankBoston e Garnero, por sua vez, é notório por seu poder de interlocução junto a empresários e figuras da política norte-americana, notadamente entre Republicanos, como Bush pai e Bush filho e Dick Cheney, ex-presidente. No início deste ano, tentou costurar um jantar entre Lula e Trump no resort do presidente norte americano em Mar-a-Lago, na Flórida. Ficou nas boas intenções. Os primeiros sinais de Trump na ONU podem ser resultado das gestões de Garnero e Meirelles.

Boquinha mantida

Homem de confiança do senador Davi Alcolumbre (União-AP), Paulo Augusto de Araújo Boudens, continua ocupando cargo em comissão na direção do Senado, apesar de estar na mira da CPMI por haver recebido R$ 3 milhões da Arpar, empresa identificada pela PF na cadeia de lavagem e ocultação de rapinagem contra idosos do INSS. Ele é assessor parlamentar de um Conselho de Estudos Políticos, que nem tem presidente, recebeu R$ 31.279,53 em setembro. Em 2021, Boudens assumiu o rolo da "rachadinha" no gabinete de Alcolumbre. A CPMI tem registro de fotos e vídeos do "Careca do INSS" ao lado de Boudens e Alcolumbre. 

No ataque

Há quem diga que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está centrando fogo no presidente Lula porque acha que ele poderá surpreender em 2026. E, claro, também acha que será seu opositor num segundo turno. Partiu para o ataque: chama a gestão do petista de "um governo de marketing" e que nesse mandato, há "50% de obras paradas". Defende a anistia a Bolsonaro, diz que Trump com o tarifaço "dá palanque ao governo federal" e foi contra a PEC das Prerrogativas, rejeitada pela CCJ do Senado no mesmo dia. “É inaceitável, inadmissível". Caiado, à propósito, não está bem nas pesquisas.

Conselhão de Skaf

A nova diretoria eleita da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), presidida por Paulo Skaf, no mandato 2026 a 2029, terá seu "Conselhão", grupo de 16 especialistas com o objetivo de elaborar propostas para o país terá nomes como Michel Temer, Sérgio Moro, Ellen Gracie, Roberto Azevedo, Tereza Cristina, Roberto Campos Neto e outros. Cada um presidirá um Conselho sobre sua especialidade, com direito a uma verba competente. A nova gestão de Skaf terá  também 132 diretores. As futuras reuniões poderão ser coletivas ou mais restritas com participação de diretores de áreas.

Vende-se

Com uma carreira de mais de três décadas, o apresentador Fausto Silva, que hoje se recupera de quatro transplantes, também pode ser considerado um dos homens mais ricos de São Paulo, que agora colocou à venda seu duplex no Jardim Europa com 1.413 metros quadrados de área privativa, avaliada em R$ 120 milhões. É um dos imóveis mais caros e cobiçados da cidade. Tem cinco suítes, com automação e climatização, sete banheiros, pé-direito de 3,60 metros, com varandas e janelas da cobertura, com depósito privativo de 24 metros quadrados, 20 vagas de garagem, quadra de tênis, piscina com raia olímpica, spa e salão de festas. Condomínio de R$ 36 mil. 

Mistura Fina

O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) será mesmo o relator do Conselho de Ética da Câmara no processo que pode resultar na cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar apoiou campanhas ao Planalto de Jair Bolsonaro em 2018 e 2022. Quando o colegiado instaurou o procedimento, o sorteio incluiu ainda os deputados Duda Salabert (PDT-MG) e Paulo Lemos (PSOL-AP). Oposicionistas a Eduardo, os dois provavelmente fariam relatório para sua cassação. A escolha do parlamentar da União Brasil vai funcionar como um "cartão amarelo". A avaliação majoritária da Casa, contudo, é que o filho de Bolsonaro dificilmente escapará da cassação.
 
O presidente Lula também participou em Nova York da segunda edição do encontro "Em Defesa da Democracia, Combatendo Extremismos", à margem da Assembleia Geral da ONU. O evento incluiu líderes da esquerda, como Gabriel Boric (Chile), Pedro Sanches (Espanha), Gustavo Petro (Colômbia) e Yamandu Orsi (Uruguai). Lula, em sua fala, questionou onde a esquerda teria falhado. "Onde é que os democratas erraram? Onde o momento em que a esquerda errou? Por que permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? Virtude dela ou incompetência nossa?". E ficou nisso

A BrasilAgro saiu em campo em busca de terras no Centro-Oeste. A empresa mira na compra de ativos "estressados", ou seja, fazendas em situação financeira delicada. O objetivo é aproveitar a recente queda dos preços de propriedades agrícolas após três anos de intensa valorização. O Agronegócio enfrenta pressões diversas - custo de insumos, juros elevados, clima menos previsível - o que tem depreciado o valor das terras 
 
A BrasilAgro visualiza a oportunidade de reestruturar propriedades para lavouras de soja, milho ou algodão e aumentar a escala de produção com menores riscos fixos. Essa nova fase, mais compradora, indica que a companhia está menos dependente apenas da venda de fazendas para gerar caixa. A empresa possui um portfólio de aproximadamente 275 mil distribuídos, transformando-se em terras próprias e áreas arrendadas.

In – Blusa peplum

Out – Blusa com alça finas

Cláudio Humberto

"Confiança demais é o primeiro passo para a queda"

Deputado Luiz Lima (PL-RJ) antes do depoimento do Careca do INSS à CPMI

29/09/2025 00h02

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula copia ditadura alegando ‘soberania’ contra EUA

A lorota da “defesa da soberania”, usada por Lula (PT) no palanque contra o tarifaço e as sanções do presidente Donald Trump, é uma cópia tosca de caso semelhante ocorrido na ditadura militar. Em 1977, o governo do general Ernesto Geisel chamou de volta a Brasília para “consultas” o embaixador em Washington, João Augusto de Araújo Castro, em reação – inútil, registre-se – a denúncias do Departamento de Estado dos EUA sobre graves violações de direitos humanos no Brasil.

 

Você já viu esse filme

Na época, o Departamento de Estado do governo Jimmy Carter (partido Democrata), denunciou perseguições, prisões ilegais, tortura etc.

 

Olha a ‘soberania’ aí

O regime tachou o relatório americano de “interferência indevida na soberania nacional”. Exatamente como Lula contra o governo Trump.

 

Relação bilateral crítica

Em razão dessas tensões, o governo Geisel abandonou em março de 1977 o Acordo de Cooperação Militar Brasil-EUA assinado em 1952.

 

Cortina de fumaça

Assim como Lula usa “soberania” de olho nas pesquisas, a ditadura fez a mesma alegação para não admitir que de fato violava direitos humanos.

 

Emendas: Lula pagou R$3 bilhões em 14 dias

O governo Lula (PT) teve de se “mobilizar” com o dinheiro do pagador de impostos nas últimas semanas. Apenas desde o dia 12, a administração petista distribuiu R$3 bilhões em emendas parlamentares, segundo os dados disponibilizados pelo Tesouro Nacional. O governo petista não conseguiu impedir votações no Congresso como a criação da CPMI do INSS e a urgência para o projeto da anistia, mas emplacou o relator amigável ao petismo e fez andar a isenção do imposto de renda.

 

Nosso dinheirinho

Até o dia 12 de setembro, o governo havia distribuído R$10,3 bilhões em emendas este ano. Saltou para R$13,4 bilhões até o dia 26.

 

Conexões

A maior emenda individual foi paga pelo governo ao Ceará, em agosto: R$34,3 milhões, da nova líder do PT no Senado, Augusta Brito (CE).

 

Vem mais

O governo Lula já reservou (empenhou) R$20,8 bilhões para distribuir em emendas, segundo o Portal da Transparência.

 

Servidor ‘estável’

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) cobrou a demissão de Paulo Boudens, ex-chefe de gabinete de Davi Alcolumbre pendurado em outro cargo de R$31,2 mil, como a coluna revelou quinta (25). É acusado de receber R$3 milhões de empresa enrolada no roubo aos aposentados.

 

Conta de subtrair

O substituto de Celso Sabino no governo Lula será o terceiro ministro do Turismo do atual governo Lula. A primeira ocupante do cargo foi Daniela do Waguinho, que rodou em julho (2023), em meio a escândalo.

 

Quatro trilhões

Até o fim do ano, a expectativa da Associação Comercial de São Paulo é que o brasileiro pague quase R$4 trilhões em impostos aos governos federal, estaduais e municipais: R$3,985 trilhões até 31 de dezembro.

 

CPMI resumida

Para Marcel van Hattem (Novo-RS), está claro: “uma rede de corrupção com associações e empresas de fachada, do Careca e de seus cúmplices, utilizadas para lavar dinheiro do roubo dos aposentados”.

 

Aula de direito

O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, respondeu à OAB sobre advogados nas sessões: “prerrogativas não se confundem com imunidade absoluta”, nem podem servir para impedir a investigação.

 

Certo Geraldo

O vice Geraldo Alckmin e o presidente americano Donald Trump devem concordar que o Brasil não é problema para os EUA. Exportações brasileiras representam cerca de 1% das importações americanas.

 

Dedo medroso

Parlamentares da CPMI do INSS percebem “dedo do governo Lula” na mudança de atitude de veículos de comunicação que passaram praticamente a ignorar a investigação do roubo aos aposentados.

 

O moderado

O ministro Alexandre de Moraes desbloqueou de perfis de redes sociais de Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália por mandar “hackear” o CNJ. Ficam excluídas só “postagens ilícitas que deram causa a decisão”.

 

Pensando bem...

...cópia de ditador é ditador desbotado.

 

PODER SEM PUDOR

Ave, memória

O gaúcho Tarso Genro era ministro da Educação e conhecido nos meios políticos como “o peremptório”. Ele ficava furioso com o apelido, adquirido após declarar “peremptoriamente” que não deixaria a prefeitura de Porto Alegre para concorrer ao governo estadual. Concorreu. E perdeu, “peremptória” e inapelavelmente.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 2 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio

4

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

5

MP quer mais de 200 anos de prisão para prefeito de Terenos acusado de corrupção
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

MP quer mais de 200 anos de prisão para prefeito de Terenos acusado de corrupção

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 8 horas

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo