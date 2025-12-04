Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Tivemos uma ótima conversa. Falamos sobre comércio e sobre sanções relacionadas a certas coisas...

...que aconteceram. Eu gosto muito dele. Muito bom. E tivemos uma conversa muito boa", de Donald Trump sobre telefonema com Lula, sem esticar o assunto "sanções"

Giba Um

Giba Um

04/12/2025 - 06h00
Mesmo fugindo do Brasil para não responderem a processos judiciais, os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) custaram cerca de R$ 460 mil em apenas um mês entre salários, cotas parlamentares e remunerações de servidores.

MAIS: esse valor foi levantado com a soma dos gastos em outubro, quando nenhum deles estava no país. Os números apontam que, mesmo com a ausência física dos parlamentares, a Câmara não cortou os custos do mandato e seus gabinetes seguem funcionando.

Monique três vezes

Quando se junta, carisma, profissionalismo, dedicação e ainda beleza, não se pode esperar outra coisa a não ser sucesso. É isso que a atriz e agora apresentadora Monique Alfradique, vem conquistando. Ela que começou como Paquita aos 13 anos é um nome promissor em alta no meio de comunicação. Atualmente pode ser vista como Tamires na novela Êta mundo melhor, a frente do programa Crush Animal, que apresenta ao lado de Pedro Ottoni, no canal Multishow, e vai estrear amanhã também como apresentadora o programa Beach Life, no canal E! Entertainment. Com um excelente porte físico e quase chegando  aos 40 anos conta um pouco do segredo: “Hoje eu faço exercício praticamente para a minha mente. É o momento em que eu escuto audiolivro, estudo cena, fico comigo. Gosto de caminhar, escutar música… Acho que a gente está, aos poucos, se libertando desses padrões. A aceitação vem de dentro”. Sobre os novos desafio principalmente o que estreia amanhã no qual comandará pela primeira vez um programa sozinha revelou que gosta destes desafios: “Gosto de sair da zona de conforto, de experimentar. Acho que é isso que mantém a chama acesa depois de tantos anos de carreira”.  Sobre sua trajetória como artista e como mulher comenta: “Sou apaixonada pela mulher que batalhei para me tornar. Olhar para a minha trajetória ao longo desses anos me enche de orgulho e gratidão. Transitar por diferentes linguagens sempre me desafiou e me fez crescer como artista. Eu tenho uma necessidade genuína de me reinventar, de experimentar novos projetos profissionais, pois cada um me ajuda a construir uma carreira e minha vida pessoal de uma maneira sólida”.

Poderosa carta no jogo do Pão

Dois meses depois da família Coelho Diniz se tornar a maior acionista a tomar o manche da companhia das mãos do Casino, um novo movimento aumenta a tensão societária da rede varejista: a entrada em cena de Silvio Tini, um dos maiores investidores ativistas do mercado de capitais do Brasil. Ele já adquiriu 3,5% do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e segue comprando ações em bolsa. E não apenas: estaria também buscando uma aproximação de outros importantes minoritários do Pão de Açúcar, a exemplo de Ronaldo Iabrudi e Ricardo Roldão, dono da Roldão Atacadista. Ambos detêm, respectivamente, 3% e 1,95%. A intenção de Tini seria montar uma composição com poderio suficiente para pleitear ao menos uma vaga no Conselho e participação ativa na gestão da rede varejista. Os Coelhos Diniz observam cada passo de Tini com prudência e preocupação. Detalhe: Silvio não entrou no Pão de Açúcar para ser satélite de ninguém. O histórico mostra um investidor que não se contenta com papel figurativo na governança (vide Alpargatas e Rossi Residencial, na qual trava disputa com a família Rossi, acionista controladora.

Senado em família

Para não concorrer com o irmão Flávio Bolsonaro por uma cadeira ao Senado, Carlos Bolsonaro, o Carlucho está de mudança para Santa Catarina onde pretende entrar na disputa, e com chances.  Pelo Rio Flávio ao lado de Cláudio Castro são os nomes favoritos para Senado, em quase todos os cenário feitos pelo Instituto Real Time Big Data. Num primeiro cenário tanto Flávio quanto o governador carioca aparecem empatados com 27% das intenções de votos, e bem distante em terceiro lugar aparece o deputado Pedro Paulo, com 12%. Em outros cenários Cláudio Castro aparece com um ou dois pontos percentuais na frente de Flávio, mas que é considerado um empate técnico.

Melhora emocional

Mesmo sendo médica a vencedora do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles demorou a descobrir o diagnostico de lipederma. Em entrevista ela disse que associava o constante cansaço, peso, queimação e inchaço nas pernas com sua profissão, que as vezes lhe exigia permanecer por horas de pé.  Ao receber o diagnostico da doença correu para conseguir tratar, tentou alguns tratamentos, com alguma eficiência, mas até por conta de sua profissão resolveu fazer uma lipoaspiração especializada para tirar a gordura doente. Ela contou também que além dos sintomas da doença ela também se sentia muito insegura para algumas atividade e para alguns tipos de roupas e disse que está muito aliviada por ter superado isso. “A melhora física é enorme, mas a mudança emocional é ainda maior. Voltei a me sentir confortável no meu corpo. É como se eu tivesse recuperado uma liberdade que nem percebia o quanto me fazia falta”.

Avisou Fachin

Quando Davi Alcolumbre resolveu pautar a sabatina de Jorge Messias, um "gatilho" fez o senador andar com o escrutínio do ministro, para desespero do governo. Além de desprezar o presidente do Senado, deixando de avisar sua indicação, Lula ainda ligou para o presidente do Supremo Edson Fachin e o amapaense ficou furioso E lembrava à toda hora, resmungando com aliados próximos, ele é tão presidente de Poder quanto Fachin, mas a mágoa (se é que se pode chamar assim) do parlamentar. Alcolumbre, aliás, não tem curso superior. Era comerciante e tentou fazer uma Faculdade de Ciências Econômicas, mas acabou deixando para lá.

Salvo há tempo

Nos últimos dias, Lula entrou em campo a favor de seu nome favorito e indicado. O cancelamento da sabatina (Alcolumbre queria passar por cima, mas seus próprios aliados disseram que seria desobediência). Se a sabatina acontecesse dia 10, a interferência de Lula poderia até precipitar a derrota de Messias já na Comissão de Constituição e Justiça. Governistas vinham projetando 14 x 13 votos pro-Messias na CCJ, mas, no limite, Alcolumbre poderia "virar" um único voto e a indicação seria derrotada. No plenário, as projeções são negativas para Messias, que conta com 30 ou 31 votos, embora necessite no mínimo de 41.

Pérola

Só no ano que vem

Davi Alcolumbre quer derrubar a indicação de Lula à vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo. Na história do STF, Jorge Messias corre o risco de ser a primeira indicação rejeitada em 131 anos, desde o caso único de Candido Barata Ribeiro em 1894. Agora, obrigado a adiar a sabatina, Alcolumbre engrossou na linguagem "contra o Executivo". E ameaça fazer a sabatina depois das eleições do ano que vem. O hoje ministro André Mendonça esperou cinco meses e é considerado um bom nome no Supremo (na época, Alcolumbre queria o procurador-geral da União, Augusto Aras, no seu lugar).

Dívida do setor elétrico

As distribuidoras de energia elétrica, puxadas pelas estatais quebradas, lideram as dívidas bilionárias em ICMS: representam 20% do total de R$ 1,17 trilhão. A gaúcha CEEE-D deve ao governo do Rio Grande do Sul nada menos do que R$ 3,17 bilhões em ICMS. Em Roraima, a Amazonas Energia, presenteada aos irmãos Joesley e Wesley Batista, deve R$ 877milhões ao Estado, um dos mais pobres do Norte. Por obra do governo petista, a dívida federal de R$ 14 bilhões da elétrica dos Batista será paga pelos brasileiros, na conta de luz, por 15 anos.

Outra mega dívida

O setor de energia elétrica e combustíveis acumula passivo tributário que impressiona. Dados da Dívida Ativa e da Finafisco revelam que as empresas como o Grupo Refit  e a Petrobras devem juntas mais de R$ 36 bilhões em ICMS, que representa 80% das receitas estaduais. Concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, esse calote equivale a 3% do PIB do setor energético nacional. O Grupo Refit, ex-Manguinhos, é o maior devedor do fisco estadual com R$ 20,8 bilhões devidos de ICMS sobre derivados de petróleo. A Petrobras, R$ 15,1 bilhões em 15 estados.

Delação em família

Familiares de dois diretores do Banco Master presos - agora, já soltos -na operação que levou Daniel Vorcaro para a cadeia (também está solto, mas de tornozeleira) procuraram criminalistas conhecidos em São Paulo, nos últimos dias, avisando que estão dispostos a colaborar com as investigações. Traduzindo: topam delação premiada. Mais: no meio de tudo, Daniel perdeu seu iate antes dele ficar pronto. Era um super-iate que estava sendo construído sob encomenda na Europa e com valor estimado em 100 milhões de euros, mais caro do que um de seus três aviões que custou R$ 200 milhões.

Dando uma resposta

Michelle Bolsonaro resolveu responder ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos, que fez questionamentos para saber onde ela estava na hora da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 22 de novembro. Em uma postagem no Story do Instagram, começou afirmando que ele não estava por perto e que não conhecia a rotina para fazer supostas críticas. E finalizou: “Muitas pessoas se precipitam em julgar na ânsia de aparecer, preferindo expor sem sequer saber o que realmente está acontecendo. Meu marido me pediu que eu não cancelasse as agendas, até porque temos prazos da janela eleitoral a cumprir, além da missão de capacitar nossas lideranças, levar uma palavra de fé e esperança ao nosso povo e encorajar o povo de bem a não desistir”.

Plano S

Ao que parece nem o presidente Lula nem o presidente do Senado Davi Alcolumbre, estão dispostos a ceder ou pelo menos aceitar a indicação um do outro para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no STF.Asaída seria um nome que agradasse os dois, que é difícil. Outra possibilidade (e a que tem maiores chances) é de um nome que agrade grande parte do Senado e também seja bem-visto pelo Supremo. E já surge um nome com esta possibilidade: Simone Tebet, atual ministra do Planejamento e Orçamento. Para quem não sabe Simone é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mestrado em Direito do Estado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agora só falta consultar a própria ministra.

Mistura Fina

Coube a Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) tentar apagar o incêndio entre PT e Hugo Motta, Eles se reuniram na residência Oficial da Presidência da Câmara. Há quem diga que a prometida vaga no Tribunal de Contas da União não está mais tão prometida. O problema de Motta nem é tanto contra o governo, mas com o deputado Lindbergh Farias (RJ) namorado, aliás, de Gleisi. Motta se refere a ele como "barraqueiro".

Para dar votos a Motta na época da corrida para a presidência da Câmara, petistas colocaram a fatura nas alturas: uma cadeira e corte de contas. A cadeira em jogo é a do ministro Aroldo Cedraz: que vai deixar o TCU logo no início do ano que vem, em fevereiro, quando completa 75 anos. Motta deixou claro a Gleisi que Lindbergh "insulta a Câmara, como se as pautas da Casa não fossem acordadas entre líderes".

A Raízen prepara dois movimentos mais agudos em seu plano de desmobilização de ativos: está quase fechando a venda de suas operações na Argentina e no Paraguai. O acordo mais avançado é a negociação dos ativos no mercado argentino para um consórcio formado por empresários locais e pela suíça Mercuria. Tanto a Cosan quanto a Shell, controladoras do grupo, já teriam aceitado a oferta em torno de US$ 1,3 bilhão. O pacote engloba a refinaria Dock Sud e cerca de 700 postos da bandeira Shell, que representam 20% do mercado de distribuição de combustíveis no país.

Mais venda de ativos da Raízen: no Paraguai, as tratativas passam pela venda de 300 postos de combustíveis para a estatal Petropar. A saída da Argentina e Paraguai marcará o fim das atividades operacionais da empresa no exterior (restarão apenas escritórios comerciais). A venda dos ativos na Argentina desponta como o passo mais importante no processo de desmobilização de ativos até agora. Em termos financeiros, a operação vai superar a soma de todos os demais ativos negociados desde março. No período, Cosan e Shell levantou R$ 4,5 bilhões, com a venda de usinas de álcool e controladas na área de geração de energia.

Giba Um

03/12/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O JP Morgan está sancionando a estratégia expansionista do empresário Marcos Molina no mercado. O banco voltou a comprar lotes expressivos de ações da MBRF. Em outubro, a instituição financeira ultrapassou a marca de 5% de participação. O avanço do JP Morgan é uma boa bússola.

MAIS: por conta da curva ascendente de preços da carne bovina no mercado internacional. O aumento da demanda é assegurado pela China e Oriente Médio. E o ciclo pecuário joga a favor do grupo: a menor oferta de gado dos EUA e Austrália afunila a produção global e aumenta a atratividade da proteína brasileira.

Giba Um

Já faz parte

A cantora e atriz Cynthia Erivo , viu seu nome explodir ao interpretar a Elphaba Thropp no dois filmes de Wicked, onde contracena com Ariana Grande. Em entrevista à revista Paper Magazine, quando foi questionada, se não teria medo de ficar marca pela personagem foi direta: "Não sei se há algo de que eu queira deixar ir, principalmente porque as coisas que surgiram disso foram muito especiais. Cheguei à conclusão de que esta obra fará parte da minha vida para sempre, e sempre fará parte da conversa sobre como é a minha carreira e o que ela representou. Eu simplesmente me entreguei a isso e é meio bonito que seja a isso que eu possa me entregar". Especula-se que existirá um terceiro filme, mas Cynthia, quer aproveitar o sucesso dos filmes para se dedicar à música. “Eu faço tudo isso porque é o que me faz sentir bem. Com certeza vou me concentrar na música. Lancei um álbum este ano [I Forgive You] e recebi uma indicação ao Grammy por causa dele , com a música Be Okay. Quero fazer mais disso, compor mais músicas, porque sinto que faz parte de mim. Mas eu adoro fazer filmes. Adoro poder interpretar esses personagens e contar essas histórias, então acho que, no geral, sou apenas uma artista que ama o que faz”. Apesar da correria, ela revela o que lhe mantem no foco: “É chá. É um banho quente. É minha corrida matinal, é uma sauna, se eu conseguir ir. É garantir que eu me alimente corretamente e me hidrate. Nem sempre sou muito boa nisso. Gosto de silêncio, então às vezes preciso de privação sonora, só para sentar e assistir a programas de TV sem sentido. Preciso dos meus Real Housewives, preciso de todas essas coisas para que, por um segundo, tudo pareça normal".

Lula entrega indicação nas mãos de Alcolumbre

A indicação oficial de Jorge Messias para o Supremo ainda não foi oficialmente entregue ao Senado, o que poderia impedir a sabatina do próximo dia 10 de dezembro, o que aumentaria o prazo para conversas e convencimento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse ser "manobra do Executivo" que está entrando pessoalmente na campanha. E Lula resolveu entrar para valer: vai entregar pessoalmente a indicação de Messias nas mãos de Alcolumbre. Veteranos observadores políticos dizem que "não se trata de "Lula descer um degrau, mas sim elevar o presidente do Senado" Só que Lula vai esperar um pouco "para a poeira baixar". Com discrição, já se reuniu com os senadores Otto Alencar e Renan Calheiros. Alcolumbre, na semana passada, disse que estavam sendo feitas negociações no estilo "toma lá, dá cá" para ele e seus senadores aprovarem Messias. Reagiu e disse que não é adepto "dessas trocas". Contudo, está de olho na cadeira da presidência do Banco do Brasil, há anos ambicionada. O BB vai mal, mas o presidente do Senado já teria um nome no bolso. Quem viver, verá.

Diagnóstico em 2025

Paulo Gonet, procurador-geral da República, já recomendou que o general Augusto Heleno cumpra sua pena, por ser portador de Alzheimer, em prisão domiciliar humanitária (ele é condenado a 21 anos no processo da trama golpista). Contudo, o STF já apurou que o diagnóstico ganhou minucioso relatório médico que, em janeiro de 2025, apresentava diagnóstico de demência mista (etiologias Alzheimer e vascular, combinadas) em estágio inicial, sobrepostas a antecedentes de transtorno depressivo e transtorno misto ansioso depressivo. A partir de 2024, os sintomas aumentaram.

Giba Um

Mais uma vez Gisele

Em um momento em que as joias se conectam cada vez mais com autenticidade e a força feminina, Gisele Bündchen ressurge como a escolha ideal para representar a nova visão da Vivara. A supermodelo brasileira, símbolo atemporal de sofisticação, frescor e poder, assume o protagonismo da campanha de final de ano que redefine o luxo por meio da simplicidade e da conexão com o essencial, em cliques que exploram tons quentes e um estilo minimalista, personifica uma beleza natural que reflete a essência da marca: um luxo despretensioso, uma elegância atemporal e uma sensualidade autêntica. Sua presença transmite uma harmonia singular entre serenidade e magnetismo. Um encontro harmonioso entre uma musa eterna e uma marca que compreende que o brilho mais precioso vem de dentro. Sobre participar da campanha Gisele foi direta: “Participar da campanha de Natal da Vivara me trouxe de volta a esse clima de aconchego que vivemos no fim do ano: família por perto, presença verdadeira e gestos que carregam afeto. As joias dessa coleção traduzem exatamente esse espírito; são presentes que ficam para sempre e acompanham as memórias mais especiais”.

Giba Um

Caso encerrado

O ministro Alexandre de Moraes (STF) já determinou o encerramento do processo de Bolsonaro e início do cumprimento da pena. Contudo, a defesa apresentou novo recurso contra sua condenação, alegando que ainda tinha direito a embargos infringentes, que servem para questionar decisões não unânimes. No pedido, a defesa usa como base o voto de Luiz Fux, único da Primeira Turma a votar pela absolvição de Bolsonaro. Moraes determinou trânsito em julgado de ação penal, sem possibilidade de mais recursos.

Guerra em família 1

Os filhos de Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, estão unidos e criticam a ex-primeira-dama Michelle por tentar interferir na costura do palanque no Ceará. Segundo eles, ao atacar a aliança do deputado André Fernandes (PL-CE) e com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB), Michelle desrespeitou a ordem direta do marido. Michelle não é integrante da Executiva Nacional e tem apenas "cargo honorífico", à frente do PL Mulher, não lhe dá direito de organizar palanques regionais. No domingo (31) ela  participou do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) a governador.

Pérola

Guerra em família 2

No palco, Michelle criticou a aproximação de Fernandes e do PL com Ciro, que rompeu com o PDT e se filiou ao PSDB. E não recua: "Essa aliança que vocês precipitaram a fazer é que não dá, Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita (Jair Bolsonaro), isso não dá. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido. Compara o presidente Bolsonaro e ladrão de galinha, então não tem como".

"Galo"

Na semana passada Michelle contou para correligionários que havia preparado milho cozido para que o marido comesse e expôs um apelido íntimo, "meu galo" , pelo fato de Bolsonaro gostar muito do prato. E fez uma brincadeira: disse que ele seguia firme na prisão e que havia chegado a hora de provar ser "imbrochável" (como na conhecida medalha dos imbrocháveis, imorriveis e incomiveis)". Os filhos estrilaram porque associavam Bolsonaro à impotência.

Bananinha em campo

Se as eleições presidenciais de 2026 colocarem Macaco Tião contra Lula, eu prefiro o Macaco Tião". É a nova brilhante frase do ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha, em entrevista ao UOL, na semana passada. Agora, ele resolveu apoiar, com algumas reservas, uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas ao Planalto, ainda no contexto de um segundo turno. Nas mais recentes pesquisas, Lula bate em Tarcísio no segundo turno.

Contra Tarcísio

Já o senador Flávio Bolsonaro, que se autoproclama porta voz no pai, repete que "não é o momento de tratar de 2026". Carlos Bolsonaro, outro filho, classifica a discussão sobre 2026 como um "absurdo político" e Eduardo -sempre ele - classifica como "errada” o que chamou de "estratégia de Tarcísio de dialogar com o STF, com o centro e com a esquerda." E emenda: "Acho que ele enxerga pessoas como aqueles radicais de quem quer se ver afastado".

Velhos amigos

Dados em poder da CPMI do INSS sobre o tempo em que Hugo Motta, presidente da Câmara, empregou em seu gabinete diretor de políticas públicas da Conafer, segunda entidade que mais lucrou com a fraude bilionária da roubalheira dos aposentados, lançam nova luz sobre o escândalo. Como assessor de Motta, Jeronimo da Silva Junior ganhava R$ 1.500 por mês. A Conafer complementava a  renda dele. Só de novembro de 2020 a janeiro de 2021 pagou, segundo a Coaf, nada menos do que R$ 227 mil ao então funcionário da Câmara. 

Abaixo de R$ 50 mil

Junior do Peixe, como é conhecido o amigo aliado de Motta, sacou nesses três meses R$ 175 mil em espécie. Sempre abaixo de R$ 50 mil por vez, limite que obrigaria seu banco a alertar o órgão de controle financeiro. O relatório do Coaf aponta "tentativa de burla da identificação do destino" do dinheiro vivo. Agora, a CPI quer aprofundar investigações com novas quebras de sigilo bancário.

Mistura Fina

Consta da declaração dos bens de Hugo Motta, presidente da Câmara, apresentada à Justiça Eleitoral, 50% de um avião avaliado em R 100 mil, quase o valor de um carro popular no país. Detalhes não aparecem na transparência do TSE. Registos da Agência Nacional de Aviação Civil revelam que é um modelo EMB-810D, conhecido como Seneca III. Seu sócio no avião é a empresa AVPAR Participações Ltda.

Site como aeronvaesavenda.com avaliam o modelo entre R$1 milhão e R$ 3,5 milhões, mas a média do mercado é de R$ 2,2 milhões. O Seneca III foi projetado para pilotos e mais cinco passageiros e fabricado em 1983, pouco antes do nascimento de Motta, que é de 1989. Mês passado, bandidos tentaram roubar o avião do Clube Estância Ouro Verde, na Paraíba. Mas o aparelho se negou a decolar. Motta não abre a boca sobre a diferença de valia da veterana aeronave.

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) está conversando com o PT seu retorno ao partido, de onde saiu em 2009. Símbolo maior da Rede, não tem mais condições de continuar na legenda que fundou e que hoje é dominada por Heloisa Helena, sua adversária. Resumo da ópera: Marina deverá ser candidata a deputada federal por São Paulo no ano que vem.

Juristas experientes acham improvável que o Superior Tribunal Militar determine a perda de patente de militares acusados da "tentativa de golpe", como pretende o ministro Alexandre de Moraes (STF). Um ministro aposentado do STM que, aliás, detesta Bolsonaro, lembra que a perda de patente, de acordo com o Código Penal Militar, somente se aplica em condenações por "indignidade".

De acordo com o mesmo ministro, ainda muito admirado no STM a "indignidade"  se dá em "condenações por estupro", por exemplo. O cometimento considerado "indignidade" estabelece uma incompatibilidade incontornável com o regulamento militar. Ele acha que os generais presos percam a patente no crime político que chama de "tentativa de golpe".

O grupo JHSF acaba de inaugurar o São Paulo Surf Club, com título familiar custando R$ 1.250 milhões (pessoa física é de R$ 750 mil), empreendimento com piscina de 220 metros, com ondas de até 22 segundos que imitam condições reais de melhor dia de mar. Além da piscina com onda, o novo clube oferece sete quadras para outros esportes, mais uma academia. A JHSF acha que, especialmente na hora do almoço, jovens e milionários da Faria Lima estarão surfando por lá.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula dá com uma mão e tira com a outra"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a hipocrisia do governo aumentando impostos

02/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula desafia Alcolumbre e interfere nas negociações

Irritado com a forte reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e convencido de que isso sinaliza possível derrota da indicação de Jorge Messias para vaga no Supremo Tribunal Federal, Lula (PT) decidiu interferir nas negociações. O “corpo-a-corpo” na barganha de votos foi iniciado nesta segunda-feira (1º), quando Lula despachou com Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação. Ainda não se sabe se a tentativa de isolar Alcolumbre pode reverter a derrota ou a confirmar.

Novo Barata Ribeiro

Messias pode entrar para a História como primeira indicação rejeitada em 131 anos, desde o caso único de Cândido Barata Ribeiro em 1894.

Pode virar tiro no pé

A interferência de Lula pode até precipitar a derrota de Messias já na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), próximo dia 10.

Na corda bamba

Governistas projetam 14x13 votos pró-Messias na CCJ, mas, no limite, se Alcolumbre “virar” apenas um voto, a indicação seria derrotada.

Situação difícil

No plenário, as projeções de voto são negativas para Messias, que só conta por enquanto com 30 ou 31 votos, embora necessite no mínimo 41.

Dívida do setor elétrico em ICMS é 20% do total

As distribuidoras de energia elétrica, puxadas por estatais quebradas, lideram as dívidas bilionárias em ICMS. De acordo com o Atlas da Dívida Ativa dos Estados Brasileiros, da Fenafisco, representam 20% do total de R$1,17 trilhão. A gaúcha CEEE-D, por exemplo, deve ao governo do Rio Grande do Sul nada menos que R$3,17 bilhões em ICMS. Em Roraima, a Amazonas Energia, presentada aos irmãos Joesley e Wesley Batista, deve R$ 877 milhões em ICMS ao Estado, um dos mais pobres do Norte.

Para quem sobra

Por obra do governo Lula, a dívida federal de R$14 bilhões da elétrica dos Batista será paga pelos brasileiros, na conta de luz, por 15 anos.

Para quem sobra 2

Invenção do STF injetou R$20 bilhões nas tarifas até 2026, mandando devolver R$15 mil por consumidor em crédito de ICMS sobre PIS/Cofins.

R$ 500 milhões cada

Já a Cemig, de Minas, e a Copel, do Paraná, queridinhas no mercado de ações, enfrentam cobranças de R$500 milhões em ICMS, cada.

Mesada de meio bilhão

O relator da CPMI do roubo aos aposentados, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), revelou ontem nova descoberta: o ex-presidente do INSS Alesandro Stefanutto recebia duas “mesadas criminosas” de R$250 mil. Eram R$500 mil mensais pagos por sindicatos e associações picaretas.

Oposição concorda

Líder da Oposição no Congresso, Izalci Lucas (PL-DF) acusa Lula & cia de interferência indevida, no Legislativo no caso da indicação de Jorge Messias ao STF. Ele apoia o presidente do Casa, Davi Alcolumbre.

Vai faltar o Senado

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), agendou para esta quinta-feira (4) a entrega do relatório da PEC da Segurança Pública aos líderes partidários. A ideia é analisar (e aprovar) antes do fim do ano.

Fraude x fraude

Ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol aponta dois pesos, duas medidas no caso da soltura do presidente do banco Master, Daniel Vorcaro, enquanto “Filipe Martins foi preso por uma viagem que não fez”.

Fez falta a Lula

Enquanto teve ministro do STF telefonando para senadores pedindo votos para Jorge Messias, Flávio Dino optou pela discrição: resolveu não comentar a indicação de Jorge Messias.

Cortina de fumaça

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) resume a “redução do imposto de renda” celebrado por Lula, PT e cia.: “Enquanto vai para a TV anunciar redução de imposto de renda, arrocha o contribuinte por outros meios”.

Nem onze meses

Antes mesmo do fim do mês passado, o governo Lula (PT) já havia conseguido torrar mais de R$1,75 bilhão com viagens, em 2025. A última atualização do Portal da Transparência é do dia 28 de novembro.

Enquanto isso...

Os dez assuntos mais procurados na internet na última semana, no Brasil, todos têm relação com futebol. O Google Trends aponta mais de 5 milhões de buscas em apenas três dias para “Palmeiras x Flamengo”.

Pensando bem...

...no Brasil, “fraude bilionária” deveria ser o termo do ano. Todo ano.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O fracasso de Eufrosino

Eufrosino Pedro era dono de bar em Pirassununga (SP), nos anos 1950, e se candidatou a vereador. Uma placa no boteco convidava: “Beba uma pinga de graça e leve meu santinho”. Foi um sucesso, até virou parada obrigatória de caminhoneiros. Teve só 11 votos, o número de eleitores na família. Eufrosino cobrou a traição do primeiro caminhoneiro: “Como? Eu votei no senhor, lá em Goiás!”, jurou o homem. Eufrosino descobriu, desolado, que teve votos em muitas cidades e até outros estados. Em Pirassununga, que é bom, nada.

