Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Traficantes que são vítimas dos usuários"

Presidente Lula (PT) e a sua frase do ano em 2025

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

01/01/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

CPMI vê elo entre Lulinha e compradores do Master

Parlamentares da CPMI do INSS suspeitam de ligação do escândalo do Banco Master com o roubo a 9 milhões de aposentados e pensionistas, por meio de descontos associativos não autorizados. A novidade deve provocar debates sobre a convocação de novos personagens para depor: “Lulinha”, filho de Lula (PT), realizou “prospecção de negócios” em Portugal ao lado de empresários envolvidos na compra do banco de Daniel Vorcaro junto a investidores dos mirados Árabes Unidos.

Mercado bilionário

Vorcaro e seu banco atraíram as atenções da CPMI em razão da forte participação do Master no bilionário mercado de consignados.

Muito a esconder

Os parlamentares provaram a quebra de sigilos de Vorcaro e do Master, mas o ministro Dias Toffoli proibiu o acesso da CPMI aos documentos.

Maior da História

Para o relator da CPMI, Alfredo Gaspar (União-AL), o roubo aos inativos, por meio de consignados não autorizados, pode chegar a R$90 bilhões.

Digitais ilustres

Para esses políticos desconfiados, não seria surpresa encontrar digitais do Palacio do Planalto no caso do Banco Master.

Governo Lula torra ao menos R$2 bilhões em viagens

O governo Lula (PT) contabilizou ao menos R$2,03 bilhões em despesas com viagens em 2025, e essa fatura ainda não está completa. O total não inclui os gastos do petista, da primeira-dama Janja e as outras 45 autoridades que se aproveitam, sob sigilo, do luxo dos jatinhos da Força Aérea. Até a última semana do ano, passagens aéreas do governo Lula custaram R$785,3 milhões aos pagadores de impostos, enquanto as diárias distribuídas aos funcionários são a maior despesa: R$1,24 bilhão.

Você paga tudo

O governo admite ainda R$10,3 milhões em “outros gastos”; restituições, taxas de agenciamento e serviços como seguros.

Na gringa

Viagens internacionais (passagens e diárias) custaram R$265 milhões aos pagadores de impostos em 2025. E tem muito mais por vir.

Total demora

Em 2023, o governo Lula torrou R$2,3 bilhões e bateu o recorde histórico em gastos com viagens. Em 2024, renovou o recorde (R$2,4 bilhões).

Não é piada, mas pode rir

A tática do PT para 2026, segundo orientação para a militância digital publicada pelo próprio partido esta semana, é evitar processos na Justiça pois, dizem petistas, a oposição a Lula é que promove “assédio judicial”.

Ver para crer

O guia petista para a militância digital em 2026 orienta a torcida organizada a substituir termos como “fascista”, “genocida” ou “corrupto” por eufemismos como “discurso autoritário”. Tudo para evitar processos.

Bolsa não emprega

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) questiona o suposto pleno emprego alegado pelo governo Lula: “como explicam 53 milhões de brasileiros recebendo bolsa família. São considerados empregados?”.

Quem compara...

O contrato de quase US$1 milhão (R$5,5 milhões) da Advocacia-Geral da União com escritório na Argentina para auxiliar na extradição de condenados pelo 8 de janeiro representa, por exemplo, apenas 0,7% de um contrato de prestação de serviços advocatícios de R$129 milhões.

Seu dinheirinho

Levantamento do Diário do Poder na plataforma Meta Ads, que divulga todos os anúncios feitos no Facebook e no Instagram no Brasil, mostra que só o Ministério da Saúde torrou R$576 mil, em 90 dias, com 14 anúncios. É o quinto maior anunciante do Brasil nas duas redes sociais.

Risco só cresce

“Lula caminha para encerrar o mandato com um recorde: a maior dívida pública da história”, observa a deputada Rosângela Moro (União-PR). “Sem ajuste fiscal, o risco cresce e a confiança dos investidores some”.

Recado light

O senador Zequinha Marinho (Pode-PA) reagiu à tentativa do governo Lula de puxar o saco de evangélicos transformando o gospel em patrimônio cultural: “nossa comunidade possui princípios muito claros... que nem sempre se alinham com determinadas correntes ideológicas”.

Não é erro, é política

“A política do governo Lula torna o produtor inadimplente e o impede de ter acesso ao Plano Safra. A dívida é a armadilha do governo”, ressaltou o senador Jorge Seif (PL-SC) ao defender produtores de leite.

Pensando bem...

...o ano começava depois do Carnaval, mas agora só depois das eleições.

PODER SEM PUDOR

Animal por sentença

Certa vez em Cachoeiro do Itapemirim (ES), no ano de 1974, o vereador Roberto Valadão (MDB) atacou o prefeito da cidade: “O prefeito Teodorico Ferraço é um animal irracional!”. Ferraço ficou furioso e processou o adversário, que acabou absolvido. As provocações e os recursos continuaram até que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, anos mais tarde, quando Teodorico era deputado federal. O STF confirmou a absolvição de Valadão, que foi à tribuna e comemorou: “O prefeito é um animal irracional, agora transitado em julgado!”

Claudio Humberto

"A gravidade do momento exige responsabilidade, coragem e ação."

Deputado Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, ao pedir impeachment de Moraes

29/12/2025 06h01

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

 

“A gravidade do momento exige responsabilidade, coragem e ação.”
Deputado Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, ao pedir impeachment de Moraes

Escândalo STF/Master rivaliza com Lulinha na CPMI 


A CPMI do roubo bilionário aos aposentados e pensionistas deve retomar as atividades, logo após o recesso, priorizando a investigação do envolvimento de Fábio Luís, o “Lulinha”, filho de Lula (PT), no escândalo. Será páreo duro com as investigas que estão previstas com revelações suspeitas envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o banqueiro Daniel Vorcaro e seu Banco Master, acusado de lesar milhares de investidores e com explicações sobre empréstimos consignados.

Perdeu a paciência


A cúpula da CPMI prevê abandonar o “pudor institucional” após decisões de Toffoli e o contrato milionário da esposa de Moraes com o Master.

Roubo recorde


O relator da CPMI já revelou a estimativa de que foram roubados dos idosos, em consignados nõ autorizados, mais de R$90 bilhões.

Veto vai render


A CPMI quebrou sigilos do banco Master, para investigar consignados, mas o ministro Dias Toffoli proibiu acesso da comissão aos documentos.

Mensalão na mira


A CPMI também investiga a revelação de que Lulinha recebia mensalão de R$300 mil de Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

PL e PSDB ainda acreditam em acordo no Ceará


O PL e o PSDB do Ceará fecharam a semana com um certo alívio na respiração após divulgação da carta assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em que o filho, Flávio Bolsonaro, é oficialmente indicado para enfrentar Lula em 2026. Os dois partidos tentam costurar acordo envolvendo a disputa pelo governo cearense, com o neotucano Ciro Gomes na cabeça, e o Senado, com o pastor Alcides Fernandes (PL).

Água no chopp


Michelle Bolsonaro não esquece a língua afiada de Ciro, que falou cobras e lagartos do ex-presidente, e melou a possível aliança.

Flávio pragmático


Flávio é maos pragmático sobre questões locais. Alcides é pai de André Fernandes, deputado mais votado do Estado e presidente do PL-CE.

Fogo baixo


Políticos cearenses contam que as conversas entre PSDB e PL nunca pararam, mesmo contrariando Michelle. Só que ocorrem na surdina.

Só Deus sabe


Quem tem grana para receber via Fundo Garantidor de Crédito, em razão do escândalo do Banco Master, vai fechar o ano na agonia. A data para o resgate só deve ser anunciada após a virada de 2026.

É Câmara


Apesar de alas do PT defenderem que Gleisi Hoffmann disputa uma vaga no Senado, ano que vem, a atual ministra de Relações Institucionais de Lula deve mesmo tentar renovar o mandato de deputada federal.

A propósito


O PT não vai ficar sem candidato ao Senado no Paraná, deve lançar Zeca Dirceu. O sobrenome entrega o DNA, é filho do ex-braço direito e esquerdo de Lula, preso após denúncia de falcatruas, José Dirceu.

Assim não dá


Ao cobrar explicações de Margareth Menezes (Cultura) sobre uso da Rouanet para bancar carnaval de escola com enredo lulista, Gustavo Gayer (PL-GO) suspeita de uso político do recurso.

Hora extra


Mesmo em recesso, deputados de oposição convocaram coletiva de impressa para hoje (29). Os parlamentares vão protocolar mais um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF).

Vida boa


Enquanto o STF pega fogo com decisões incomuns de Dias Toffoli, o ministro do STF curte bons momentos em Balneário Rincão (SC), diz a deputada Julia Zanatta (PL-SC), “dizem que caminhou na orla”.

Há 7 anos


Autor do projeto que limita poderes de ministros do STF, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) diz que se tivesse apoio ao texto “talvez o STF não estivesse hoje afundando nesse escândalo”.

É internacional


Relatório da Organização dos Estados Americanos (OEA) recomenda mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF). A organização ainda alerta para a necessidade de frear o uso abusivo da Justiça. 

Pensando bem...


Quem investiga o investigador?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto


Um amante de gatos


Especialista em factóides, Jânio Quadros visitou certa vez o diplomata Guimarães Rosa. Instalado na sala do célebre autor de “Grande Sertão: Veredas”, Jânio notou que havia uma grande quantidade de gatos:


- Por que tantos gatos? Em geral as pessoas preferem cachorros...


Guimarães Rosa respondeu sem hesitações:


- Porque os gatos são muitos mais fiéis ao dono. Já os cachorros se parecem com certos diplomatas, abanam a cauda para qualquer autoridade.

Assine o Correio do Estado

Cláudio Humberto

"Fatos dessa relevância têm que ser apurados"

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ao defender investigação do elo Master-Moraes

28/12/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Deputados fizeram 388 viagens em “missão oficial”

Justificativa para bem-bom custeado pelo pagador de impostos, deputados desfrutaram de 388 onerosas “missões oficiais” ao longo deste ano, a maioria em belíssimos lugares no exterior, como Estados Unidos e Europa. No topo, dois governistas: o comunista Orlando Silva (SP) e o petista Pedro Uczai (SC), com nove viagens cada um. Orlando acumula destinos como Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Hanói (Vietnã) e maravilhas nacionais, no litoral do Nordeste.

 

Tacada de R$20 mil

Entre junho e julho, quando passou bons dias em missão na Europa, o comunista nos custou R$8,8 mil em passagens e R$12,1 mil em diárias.

 

Cuba-libre

Das nove viagens, o petista dedicou oito em rolês pelo Brasil. A exceção foi no fim de janeiro, quando passou três dias em Havana (Cuba).

 

Embromação paga

Em Cuba, Uczai participou do seminário “Construindo a Nova Ordem Mundial Internacional”. Passagens de R$2,8 mil e R$9,3 mil em diárias.

 

Pândega de excelências

A farra das “missões” não faz distinção partidária ou de espectro político. Foram 199 os deputados que desfrutaram da benesse este ano.

 

Há um ano, Boletim Focus esperava Selic menor

A última edição do Boletim Focus de 2024 trouxe expectativa da Selic, taxa básica de juros da economia, ligeiramente mais baixa do que a atual 15%. O documento, feito com base em pesquisas do Banco Central com agentes do mercado financeiro, projetou a taxa em 14,75%. Quatro semanas antes a expectativa era até melhor, 12,63%. Mas mudou após azedume do mercado com o governo Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já confessou não entender sobre economia.

 

PIB, ok

O resultado esperado para o Produto Interno Bruto (PIB) deve ficar dentro do projetado. À época, crescimento em 2,01%.

 

Dólar caro

O mercado também projetou o dólar a R$5,96. Quatro semanas antes, estava em R$5,60. Na sexta (26), a moeda fechou em R$5,54.

 

Dilema do copo

A inflação projetada para o ano foi de 4,40%. Nos 11 meses de 2025, o marcador está em 3,92%. De novembro a novembro, sobe para 4,87%.

 

Na agenda

Era para ser sexta (26), mas ficou para esta segunda-feira (29), o fim do prazo para o Banco Central explicar a liquidação do Banco Master. O prazo foi estipulado pelo TCU, que pouco tem a ver com o assunto.

 

Risco real

Médico cardiologista, Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, lembra que apneia e refluxo, como parece ser o caso de Jair Bolsonaro, aumentam riscos reais de morte súbita e broncoaspiração.

 

Investigação seletiva

Rogério Marinho (PL-RN) diz que a CPMI evitou que a ladroagem no INSS virasse pizza. “O governo Lula escolheu quem investigar e quem blindar”. O senador diz que a comissão rompeu com a seletividade.

 

Desarranjo

Dados do IBGE mostram que os casamentos no Brasil estão durando menos. O tempo médio nacional das uniões fica em 13,8 anos. Na capital federal, o índice é ainda menor, dica em 12,9 anos.

 

Milagre natalino

É perto de zero a chance de Rebeca Ramagem conseguir o desbloqueio das contas bancárias. Sem conseguir sacar o salário, a esposa de Alexandre Ramagem não tem como sustentar as duas filhas menores.

 

Cubículo

Passado o período pós-cirúrgico, a defesa de Jair Bolsonaro vai tentar a progressão da pena para regime domiciliar. A defesa destaca o tamanho da cela, cubículo de cerca de 12 m², ao pedir a transferência.

Ordem atípica

Ainda causa estranhamento a tal acareação ordenada por Dias Toffoli (STF) envolvendo o Banco Master, o BRB e o Banco Central. É que esse tipo de pedido normalmente é feito pela polícia ou Ministério Público.

 

Hugo Mamatta

Viraliza nas redes sociais imagens da corrida promovida pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo com sátira aos políticos. Tem personagens tipo “Hugo Mamata” e “Davi Álcool Lombra”.

 

Pergunta em Brasília

No fogo amigo da Esplanada, tem amigo oculto ou inimigo declarado?

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Polarização lá, como cá

Na visita do presidente Fernando Collor a Washington, em 1990, George Bush (Republicano) ofereceu jantar em sua homenagem com dezenas de convidados, como a prefeita de Houston, Kathryn Whitmirel (Democrata), eleita quatro vezes. Político fino, Bush tentava atrai-la para seu projeto de reeleição. De repente, alguém falando alto, chamou atenção. O embaixador Marcos Coimbra, que assistiu a cena, logo o reconheceu: era Bush Filho. Ele mesmo, George W. Bush, que anos depois também seria eleito presidente. Ele reclamava em voz alta da presença de Whitmirel: “Ela não votou em papai! O que faz aqui?...”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)

3

Câmara Municipal diz que Prefeitura não debateu sobre aumento do IPTU na Capital
IMPOSTO

/ 1 dia

Câmara Municipal diz que Prefeitura não debateu sobre aumento do IPTU na Capital

4

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver
É DE MS!

/ 1 dia

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2337, terça-feira (30/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2337, terça-feira (30/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)