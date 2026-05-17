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Cláudio Humberto

"Transformaram um projeto cultural em narrativa política"

Flávio Bolsonaro após escândalo envolvendo o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

17/05/2026 - 06h30
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Forasteira’ Tebet provoca irritação no PSB em SP

Veteranos do PSB, principalmente os filiados ao partido em São Paulo, mal escondem a irritação com Lula (PT) e Geraldo Alckmin. Esses socialistas, ligados a Márcio França e a Tabata Amaral, falam cobras e lagartos da “forasteira” Simone Tebet, que não tem história no PSB e muito menos estrada política no Estado. Como não se elegeria nem a deputada no Mato Grosso do Sul, seu Estado, ela obteve bênção de Lula e Alckmin para disputar vaga ao Senado, sacrificando os “veteranos”.

 

Gente demais

Desde 2024, o PSB vivia a expectativa da candidatura de Márcio França ao governo ou ao Senado, mas Simone “atropelou” a todos.

 

Ingenuidade

França abriu mão de sua candidatura e 2022 sob a garantia de que seria apoiado pelo PT ao governo em 2024. Novamente passaram-lhe a perna.

 

Ninguém quer

França tentou uma solução amigável, despachando Tebet ou Marina Silva para vice de Fernando Haddad (PT) ao governo, mas foi inútil.

 

Partido chuchu

Contra Alckmin, entusiasta da filiação de Tebet, sobram críticas tipo “tucanização” do PSB e acusações de afastar o partido da esquerda.

 

Senado paga horas extras ‘fixas’ R$9,5 mil mensais

Como na Câmara, servidores do Senado só faltam se estapear para saber quem entrará na folha de pagamento de horas extras, com valores sempre obesos. Em abril, foram preenchidas 408 páginas com a lista de “sortudos” contemplados com “serviços extraordinários” garantindo, em média, a cerca de R$9,5 mil ao mês. Um servidor que atua em comissão do Senado contou haver recebido R$10.385,98 somente em horas extras. E ainda havia R$9.545,60 de “pendência” relativa a fevereiro.

 

Bandeira 2

O servidor lotado em comissão trabalhou 2 horas e 25 minutos a mais em 2 de março. Faturou mais de meio salário mínimo: R$840,38.

 

Pequena fortuna

Outro servidor, que fez a “proteção de comissões” levou outra bolada: R$9.488,74. Foram 33h48 que disse ter trabalhado a mais, em março.

 

Mundo real

Segundo o IBGE, mais de um terço dos trabalhadores no Brasil recebe até um salário mínimo. O valor diário é de R$54,04, ou R$7,37 por hora.

 

Só orgulho

O agronegócio continua enchendo o Brasil de orgulho. As exportações bateram recorde para abril e chegou aos US$16,6 bilhões, melhor resultado já registrado para o mês. As estrelas foram carne bovina e soja.

 

Sem dó

A arrecadação da odiada e rentável taxa das blusinhas, que somou R$1,85 bilhão aos caixas da União em 2026, não seria suficiente para bancar os gastos com viagens do governo Lula em 2025, R$2,5 bilhões.

 

RSVP

Convidado foi, mas Lula ainda não confirmou ida à Marcha dos Prefeitos, esta semana. O ambiente não é exatamente controlado e muito menos amigável ao petista, que costuma ser alvo de vaias bem robustas.

 

Gastança sem freio

Por enquanto, lá se foram quase R$173 milhões gastos por meio dos cobiçados cartões corporativos do governo federal. Quem lidera a gastança é o Ministério da Justiça, mais de R$12,1 milhões este ano.

 

Vem aí

O Brasil amoleceu e deu sinal verde para participação da Venezuela na Cúpula do Mercosul. Com o ditador amigão de Lula Nicolás Maduro preso, a ditadora em exercício é Delcy Rodriguez, pouco menos perversa

 

Primas em festa

Casas de tolerância em Brasília redobraram entrega de panfletos e reforçaram a mão de obra. É que começa nesta segunda (18) a marcha dos prefeitos. O evento é considerado o “Natal” nos prostíbulos da capital

 

Curiosidade

O ator Jim Caviezel, estrela do filme sobre Jair Bolsonaro, entrou para os top 10 temas mais procurados da semana no Brasil. Quinto lugar, diz o Google Trends. Todos os outros são, como sempre, sobre futebol.

 

Lotes afetados

A Ypê abriu pedido de reembolso de produtos de lotes afetados após decisão da Anvisa, que depois voltou a determinar a suspensão da venda dos produtos. Por isso, o ressarcimento também foi suspenso.

 

Pensando bem...

...também tem muito político que está fazendo hora extra.

 

PODER SEM PUDOR

Humor na feira

Maurício Fruet era uma figuraça. Sem mandato, em 1994, resolveu reformar sua loja, em Curitiba. Vestia roupas velhas e metia a mão na massa. Certo dia, foi caminhando da obra ao escritório. Encontrou um velho amigo, que pareceu chocado com sua roupa surrada. Fruet resolveu pregar uma peça: “A coisa não está boa. Perdi a eleição, estou desempregado, mas vou tocando: vendo laranjas na feira...” Comovido, o amigo enfiou discretamente em seu bolso uma nota de cem reais. No dia seguinte, às gargalhadas, Fruet o convidou para jantar e pagou a conta usando a mesma nota.

Giba Um

"Temos que conversar com o Poder Judiciário. Há muita queixa dos governadores de que a polícia...

...prende os bandidos e, uma semana depois, os bandidos estão soltos. É uma coisa que, se a gente não fizer, continuará sendo uma grande falha no combate ao crime organizado", de Lula, no lançamento de pacote para segurança pública

15/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Ainda não foi dimensionado o estrago do escândalo do Master sobre as campanhas de Flávio Bolsonaro e de Lula. Quanto mais atingir congressistas e governadores do Centrão, mais difíceis serão as explicações de Flávio.

MAIS: e quanto mais holofotes sobre ministros do STF, pior para Lula. A operação da PF sobre o mensalão de Vorcaro para o senador Ciro Nogueira indica que, depois de meses revirando o Supremo, as investigações estacionarão no Congresso nas próximas semanas.

Giba Um

Fase mais leve

A nova edição da Revista Glamour Brasil apresenta Anitta em um estado de calma, maturidade e uma conexão mais profunda consigo mesma. A artista aborda suas reflexões sobre autoconhecimento, espiritualidade e a satisfação que encontra em sua criatividade. Todas as manhãs, Anitta lê o livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, escolhendo uma página aleatoriamente para mergulhar na história de um orixá. Esse hábito exemplifica bem a fase que a artista atravessa: mais tranquila e com paz interior. Essa evolução pessoal resultou no álbum Equilibrivm, que foi gravado em sua residência, no Rio de Janeiro, e está cheio de elementos da cultura brasileira e referências ao candomblé. “Nem tinha como dar ruim, porque fui curtindo os momentos em que fizemos aquilo acontecer. O processo já foi a parte boa”, contou a cantora. Anitta revelou que, anteriormente, sua atenção estava apenas focada nos resultados, números e nas pressões externas. “Eu já acordava tensa porque o resultado ainda não tinha chegado.” Contudo, após se dedicar a retiros, estudos e práticas de autoconhecimento, Anitta aprendeu a encontrar felicidade e leveza em seu trabalho. “Passei a trabalhar nesse prazer, nessa alegria.” Além do ensaio impactante, não foram só as palavras da entrevista que provocaram agitação na internet. A capa da Glamour também reacendeu os rumores sobre um possível romance entre Anitta e Alice Carvalho. A atriz deixou um comentário na postagem da cantora poucos minutos após a publicação, deixando fãs em polvorosa. As duas já haviam sido vistas juntas em festas, no carnaval e até no cinema, aumentando ainda mais as especulações sobre o affair.

Plano Safra vira palanque de Lula

Há uma discussão no entorno de Lula sobre a possibilidade de o lançamento do Plano Safra 2026/27 sair do Palácio do Planalto, onde é feito tradicionalmente, e ser levado para o “campo”. Leia-se: uma cidade representativa do agronegócio, notadamente no Centro-Oeste. O principal defensor da proposta é o ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira. A ideia é transformar um anúncio de governo em um ato de campanha. Seria uma forma de Lula capitalizar os efeitos do programa e fazer um aceno direto ao agro, território historicamente hostil a ele. O ministro da Agricultura, André de Paula, já indicou que o Plano Safra deve ser apresentado em junho e com números vitaminados em relação ao ciclo anterior, de R$ 516 bilhões. O pleito da CNA é de R$ 623 bilhões em crédito, dos quais R$ 518,2 bilhões para médios e grandes agricultores. Também está sobre a mesa uma frente de negociação de dívidas rurais, no valor de até R$ 80 bilhões.

Sete mandantes”

A ministra do STF, Cármen Lúcia, mantém paralisada, desde o começo do ano, uma ação de flexibilização da Lei da Ficha Limpa. Não julga nem suspende as alterações que afrouxaram regras para condenados por improbidade, como no caso da Lei da Dosimetria, o que gera incertezas para a eleição de outubro. Por outro lado, Paulinho da Força (SD-SP), relator do projeto da Lei da Dosimetria, acredita que o Supremo vai acabar por “homologar” a lei e que condenados do 8 de janeiro serão soltos, com exceção dos “sete mandantes”.

Giba Um

Segredos de Cate

Enquanto muitas personalidades famosas dedicam várias horas do dia a treinos rigorosos na academia, Cate Blanchett, que completa hoje 57 anos, adota uma estratégia mais prática e realista. Durante um bate-papo com a The Cut, a atriz revelou que encontrou no Pilates a maneira perfeita de cuidar de seu corpo de forma equilibrada, conciliando a exigência de sua carreira com suas obrigações como mãe. “Eu adoro Pilates. Acho que foi feito sob medida para o corpo de atores. Para mim, preciso de aulas individuais. Percebo que, em aulas grandes, preciso de alguém para me orientar”. No entanto, o Pilates não é a única atividade que ela realiza. Cate também utiliza um aparelho elíptico em sua residência para exercícios de baixo impacto e mantém o hábito diário de se alongar antes de iniciar suas atividades de trabalho. Para ela, esses cuidados já são fundamentais para manter um corpo ativo e uma sensação geral de bem-estar. Cate também expressou seu interesse em integrar a meditação à sua rotina de cuidados pessoais. Essa ideia surgiu após uma conversa com um colega ator, que destacou como essa prática pode aumentar a presença e a expressividade emocional no palco. Apesar de seu ceticismo inicial, ela decidiu experimentar a prática. “Tudo bem, vou dar uma chance”, mostrando que até as estrelas estão em busca de formas de desacelerar.

Giba Um

 

Saia na vice

Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força ainda sonhava em ser candidato a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes (PSDB) ao Planalto, como já aconteceu nas eleições de 2002. Ciro já avisara que não aceitaria o convite de Aécio Neves para disputar a Presidência, preferindo permanecer como candidato ao governo do Ceará, onde aparece na liderança das pesquisas. No próximo sábado, haverá em Fortaleza o evento de lançamento oficial da candidatura de Ciro. Ainda não há definição de vice. Ciro e o partido examinam dois nomes: o da vereadora Priscila Costa (PL) e o de Amanda Bezerra, vice-prefeita de Ocara (Republicanos).
 

Brecha eleitoral

Gilberto Kassab, presidente do PSD, já enxerga a possibilidade de o partido eleger um senador a mais na esteira do escândalo do Master. A brecha vem da ofensiva policial sobre Ciro Nogueira, que é pule de dez para se reeleger ao Senado pelo Piauí, caso possa concorrer. As investigações da PF podem alterar as condições de temperatura e pressão. Se Nogueira ficar privado do jogo eleitoral, aumentariam as chances do candidato do PSD ao Senado pelo Piauí, Júlio César. Hoje, ele é o terceiro nas pesquisas, com 11%, atrás de Marcelo Castro (MDB), com 29%. Ciro, líder absoluto da última enquete, tem 52%.

Pérola

“Temos que conversar com o Poder Judiciário. Há muita queixa dos governadores de que a polícia prende os bandidos e, uma semana depois, os bandidos estão soltos. É uma coisa que, se a gente não fizer, continuará sendo uma grande falha no combate ao crime organizado”,

de Lula, no lançamento de pacote para segurança pública.

Na vice de Flávio 1

A maior parte do PL não quer escantear o PP na estratégia eleitoral de Flávio Bolsonaro, ideia ventilada no partido depois de a PF realizar busca e apreensão na mansão do senador Ciro Nogueira (PP-PI). Há até uma costura para que a vaga de vice seja de um quadro do Progressistas. O núcleo mais próximo de Flávio quer insistir em Romeu Zema (Novo) para o posto, mas o ex-governador mineiro insiste em manter sua candidatura à Presidência.

Na vice de Flávio 2

Zema é citado pelo perfil liberal (embora tenha menos de 2% nas pesquisas), por ter boa aprovação em importante colégio eleitoral, além de atrair eleitor antipetista e não bolsonarista. O PL conta com uma rica máquina política da Federação União Progressista em estados e municípios do Nordeste. No União Brasil, há movimentação para que Ciro se afaste da presidência. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) não quer ser vice de Flávio, mas poderia assumir a presidência do PP.

Mais “amigos de vida” 1

A investigação do Banco Master terá o desafio de identificar parceiros ou “amigos de vida” que usavam cartões ilimitados em nome de Daniel Vorcaro e expedidos pelo seu próprio banco. A suspeita é de que, entre 2019 e 2025, foram “distribuídos” mais de R$ 104 milhões a agentes públicos por meio de 80 a 90 cartões de crédito de Vorcaro, que recebiam para gastar à vontade. Rastrear compras de investigados, como carrões, pode ser um começo.

Mais “amigos de vida” 2

Eles usavam cartões e senhas do banqueiro e podiam gastar como quisessem, do aluguel de jatinhos a jantares e viagens de luxo. Os gastos de Vorcaro com cartões chamaram a atenção da CPMI do INSS, mas a maioria governista barrou a investigação. Suspeitos negam que Vorcaro tenha pago seus cartões: ele pagou boletos em seu nome, mas os gastos foram feitos pelos “amigos”. Conversa vazada de Vorcaro com Léo Serrano, seu operador financeiro, trata do pagamento de cartões com Ciro Nogueira, por exemplo.

Terras raras” 1

O Planalto insiste que a visita de Lula a Trump é para reiterar a “soberania mineral” nas reservas brasileiras de terras raras (a conversa foi pouca, todavia), mas a oposição sente cheiro forte de defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS. Trump mandou investigar a JBS por prática abusiva de preço quando o petista chegava a Washington. Não é a primeira vez que Lula é acusado de governar com o dedo no gatilho dos interesses privados dos seus empresários favoritos.

Terras raras” 2

Joesley e Wesley Batista têm investido pesado em minerais críticos, via LHG Mining, incluindo o tema “terras raras”, que Lula teria colocado na mesa de Trump. Por isso, falar em terras raras quando a JBS é investigada nos Estados Unidos, para a oposição, soa como troca de favores disfarçada de “política de Estado”. Para deputados da oposição, a visita a Trump não foi sobre “soberania mineral” brasileira, mas para proteger e viabilizar o império da J&F.

Mistura Fina

O documento enviado pela defesa de Vorcaro à PF foi intencionalmente fraco para forçar um recurso à 2ª Turma do STF. Traz, no entanto, um novo nome: o do investidor Nelson Tanure, que se notabilizou desde os anos 1990 por comprar grandes empresas em crise nos setores de energia, saúde, telecomunicações, petróleo, infraestrutura e mídia. De acordo com a PF, Tanure colocou pelo menos R$ 1,6 bilhão no Banco Master por meio de complexas operações em múltiplas empresas, dificultando o rastreio.

Em janeiro, Tanure já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão em operação policial ligada ao caso Master. O que reforça uma tese que ganha força na PF: a de que Vorcaro terceirizava parte de sua rede de contatos políticos. Intermediava eventuais acordos entre empresários e políticos, usando o Master para quitar o pagamento de propinas, evitando contato direto entre as duas partes.

Foco da operação deflagrada na semana passada pela Polícia Federal, a influência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no Congresso tinha como pano de fundo, de acordo com as investigações, o interesse em projetos que poderiam impactar seus negócios. A apuração identificou que a agenda legislativa dele incluía uma proposta que regulamentou o mercado de carbono no Brasil, área na qual Vorcaro possuía investimentos, e outra que tratava sobre transição energética.

O governo Lula já pagou R$ 2,7 bilhões de emendas parlamentares apenas este ano. Enquanto usou como munição política o “empenho” (reserva) de R$ 12 bilhões às vésperas da votação da sabatina de Jorge Messias, rejeitado pelo Senado, a administração petista distribuiu, de fato, cerca de R$ 200 milhões nos últimos dias. As informações são da Transparência do Tesouro Nacional.

Até agora, em 2026, emendas individuais custaram R$ 1,52 bilhão ao contribuinte e emendas de bancada, outros R$ 1,19 bilhão. Em abril, o governo Lula pagou quase R$ 437 milhões em emendas, mas o recorde foi em fevereiro de 2026, quando distribuiu R$ 1,13 bilhão. O total distribuído por Lula não inclui emendas parlamentares que já começaram a ser pagas em maio.

In – Coquetel de maçã verde com limão
Out – Mocktail de abacaxi com pepino

CLAÚDIO HUMBERTO

"É de um descaramento muito grande"

Deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) sobre Lula zerar taxa das blusinhas em ano eleitoral

14/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Corruptores na Lava Jato bancaram filme de Lula

O atônito PT parece, também, esquecido ao ignorar que o filme “Lula, o filho do Brasil” foi bancado por ao menos quatro empresas que, tempos depois, foram reveladas como corruptoras e protagonistas de um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil: a Lava Jato. O pastelão, de 2009, recebeu caminhões de dinheiro das empreiteiras Odebrecht, Camargo Correa e OAS, que mais tarde viram seus controladores atrás das grades. Outra que colocou grana no filme de Lula foi a manjada JBS.

Era o presidente

Diferente de Jair e Flávio Bolsonaro, Lula estava na Presidência da República quando as empresas bancaram o filme.

Passa no caixa

Em dezembro de 2009, empreiteiras patrocinadoras do filme assinaram ao menos cinco contratos com a Petrobras. No total: R$8,9 bilhões.

Antro conhecido

Os contratos envolviam a refinaria Abreu e Lima, antro de corrupção. Em janeiro de 2024, Lula achou uma boa ideia retomar as obras paralisadas.

Telefone vermelho

A JBS, de Wesley e Joesley Batista, até fez delação premiada. Hoje, com livre trânsito no governo, Lula até usa telefone dos irmãos para ligações.

Gravações fazem sangrar pré-candidatura de Flávio

É devastador para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) o impacto dos áudios em que ele cobra do banqueiro Daniel Vorcaro dinheiro para a produção de filme sobre seu pai, estrelado pelo ator Jim Caviezel. Representa um golpe arrasador. O total de R$ 61 milhões virou munição letal. Os áudios fazem “sangrar” a pré-candidatura de Flávio e podem até mesmo inviabilizar o projeto. Cobrar dinheiro de um tipo como Vorcaro pode fazer dele um fardo tóxico quando se aproximava do eleitorado moderado.

Acesso ao inferno

Nos diálogos, Flávio cobra o cumprimento do contrato de financiamento de um banco de má fama para um projeto familiar de alto custo.

Imagem que cola

Os áudios transformam a rejeição ao senador, herdada do ex-presidente, em indignação. Pedir dinheiro a Vorcaro é o tipo de imagem que cola.

Não tem volta

Em um país ansioso por ética pública, senador cobrando R$ 61 milhões de um banqueiro envolvido em corrupção pode ser o fim do caminho.

Transparência é a chave

Flávio Bolsonaro demorou a se manifestar sobre Daniel Vorcaro e até a apoiar a CPI do Banco Master. E, ao esconder o contrato de patrocínio do filme, virou alvo fácil dos adversários. Não será fácil se safar.

Flávio não negou

Flávio Bolsonaro confirmou as mensagens a Vorcaro e explicou que era iniciativa de um filho lutando para viabilizar filme sobre o pai “sem um centavo de verba pública ou Lei Rouanet”, era financiamento privado.

Seria sensato

Se a direita tivesse juízo, teria feito greve de fome na porta do Palácio dos Bandeirantes até Tarcísio de Freitas topar a candidatura presidencial. Mas juízo anda escasso e agora o governador já não pode ser candidato.

Vai melhorar

O deputado príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) celebrou a troca de comando no TSE, agora presidido por Kássio Nunes Marques, “abre uma lacuna de esperança” de eleições sem intromissão.

Tô fora

Rodrigo Pacheco (PSB-MG) deve mesmo ficar fora da disputa pelo governo de Minas Gerais, como era desejo de Lula. A desconfiança após rejeição de Jorge Messias para o STF terminou de enterrar o plano.

Recorte

Chama atenção o perfil do eleitor que registrou aumento na reprovação de Lula, na Quaest de ontem (13): é do Nordeste, recebe até 2 salários mínimos e é beneficiário do Bolsa Família.

Me erra

A oposição se animou após a posse de Kássio Nunes Marques como presidente do TSE. Não pelo ministro, mas pelo afastamento de Lula e Davi Alcolumbre, que não trocaram palavras durante a cerimônia.

Amor e ódio

Levantamento da ESPM-SP mostra que Neymar mexe com o torcedor brasileiro. Segundo a pesquisa, 56% da torcida quer o camisa 10 de volta à Seleção. Os que não convocariam “de jeito nenhum” somam 3,5%.

Pensando bem...

...Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro expõe o bolsonarismo virando refém de práticas que o eleitorado repudia.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sai uma gelada!

Lucídio Portella Nunes era governador do Piauí, em 1982, quando participou da inauguração de uma fábrica da Antarctica. Ele carregava a fama de mal falar o português corretamente, o que, aliás, nunca dificultou a eleição, nem mesmo a presidente. Lucídio saudou, em seu discurso: “Agora temos uma fábrica da Antarctica para tomar Brahma a valer”. O que na época foi gafe, hoje certamente seria recebido como uma sacada inteligente pela Ambev, empresa que depois adquiriu as duas marcas.

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