“Tudo é uma grande festa. O próprio Flávio Dino, que admiro muito, dá seus shows semanais, o presidente continua soltando o verbo”,

de JOAQUIM BARBOSA // ex-ministro do STF, achando que o país “precisa de mais sobriedade”.

O Ministério das Cidades vai encaminhar até o início de junho ao Conselho Curador do FGTS a proposta de zerar o valor da entrada para financiamentos na faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, uma promessa de campanha de Lula.

Mais: a medida favorecerá a faixa mais baixa do programa, famílias com renda mensal de até dois salários-mínimos. Pelas regras atuais, os beneficiário do programa nessa faixa tem de pagar, logo na partida, algo em torno de 20% do valor do imóvel.

In - Café havaiano

Out - Café americano

Também insulina

Nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) uma consulta demora quatro meses, um exame outros seis e um cirurgia mais de um ano. agora, a ameaça é de faltar insulina nos postos para pacientes com diabetes (15 milhões de brasileiros têm diabetes tipo 1) e pacientes vêm sofrendo para conseguir canetas de insulina de ação rápida. Nos últimos pregões realizados pelo governo para a compra de insulina em agosto e janeiro, nenhuma empresa apresentou proposta. Aí, o Ministério da Saúde, em abril fez uma compra emergencial de um medicamento sem registro na Anvisa, condenado pela Sociedade Brasileira de Diabetes.

“REVOGAÇO”

Lula e seus ministros revogaram 231 decretos de gestões anteriores desde que assumiram em janeiro. São quase dois decretos revogados por dia, incluindo o afrouxamento do Marco Legal do Saneamento Básico e as restrições ao porte de armas. Os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão) são os que mais reverteram decretos dos governos anteriores. Parte das medidas dão novos rumos para a políticas das gestões anteriores, marcando a posição atual do governo.

Santa do pau oco

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, comentou a investigação da Polícia Federal que apura ligação entre uma fornecedora da estatal Codevasf e pagamentos feitos em dinheiro de um cartão de crédito usado por Michelle Bolsonaro: “Empresas financiavam Michelle Bolsonaro, a santa do pau oco. O nome disso é corrupção”. Mais: a empresa Cedro do Líbano Comércio de Madeira e Materiais de Construção, contratada pela estatal, é a origem de uma série de transferências feitas a um militar da Ajudância de Ordens da Presidência da República.

“HOMEM DA MALA”

Ney Suassuna, ex-senador pelo Republicanos da Paraíba e ex-ministro a Integração de FHC, ganhou um passaporte diplomático assinado pelo ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores), atendendo um pedido da vice-presidência do Senado. Ele não tem mandato pela Casa: seu último mandato terminou há 16 anos e ele era conhecido em Brasília como o “homem da mala”, por andar sempre com uma valise. Entre 1990 e 2000 foi saindo dos holofotes à medida em que seu nome era vinculado a escândalos de corrupção.

Pintados de guerra

Na CPI do MST, o objetivo dos ruralista é investigar quem são os financiadores do movimento que, junto com outros movimentos ligados à questão da terra, promoveu cerca de 56 invasões no ano, mais do que 2022 inteiro, segundo levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Mais: ao contrário do que acontece na CPMI dos Ataques Golpistas, onde governistas estão bem na fita, na do MST os ruralista devem ter entre 15 e 17 dos 27 titulares. Desses, 13 já foram anunciados pela oposição, todos com forte discurso contra as invasões.

Usando a influência

A modelo e porta-voz do vitiligo Winnie Harlow, 28 anos usou sua influência e também uma experiência ruim vivida, num trabalho nas Bahamas, onde deixou de reaplicar protetor solar por medo do tom branco que o FPS pode deixar na pele, para lançar uma linha de proteção solar (pele e lábios), a Cay Skin. “Acabei com ótimas fotos - e uma dolorosa queimadura de sol que exigiu tratamento médico de emergência. E a pior parte: os danos causados pelo sol alteraram permanentemente o padrão do meu vitiligo, uma parte preciosa da minha identidade como mulher, ativista e modelo”.

Capa da revista Women’s Health ela é descrita, não apenas como uma guerreira na linha de frente na luta pela inclusão da beleza, mas também uma heroína para dezenas de mulheres e meninas que já se sentiram desconfortáveis em sua própria pele. Em cliques feitos como veio ao mundo conta que algumas pessoas queriam que ela desistisse da carreira, mas com determinação herdada da mãe (segundo ela) não deixou se abater. “Meu eu mais jovem sempre acreditou no poder da fé, força e perseverança, enquanto aprendia a vulnerabilidade e a ser autenticamente eu mesma. Recebi muitos nãos ao longo do caminho, mas apenas superei”. Um grande nome da moda ela está também na nova campanha da Puma e já foi garota-propaganda de outras grandes grifes como Fendi, Jimmy Choo, Maybelline entre outras. Mais: ela ainda sonha em atuar e gostaria de interpretar uma Bond girl, uma super-heroína, ou uma vilã da Marvel.

Tudo em família

Das 32 pessoas físicas e jurídicas investigadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no inquérito que apura suspeitas de “rachadinha” no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), 14 fazem parte do núcleo familiar liderado por Ana Cristina Valle, segunda mulher de Jair Bolsonaro, mãe de Jair Renan e ex-chefe de gabinete do filho do ex-presidente. Dois deles já admitiram que nunca trabalharam para Carlucho. Mais: nove integrantes do núcleo de Ana Cristina sacaram R$ 3 milhões entre 2005 e 2018, após receberem os salários da Câmara. Cileide Barbosa Mendes, identificada como empregada doméstica nas investigações, teve o nome utilizado para abertura de três empresas para o tenente-coronel Ivan Ferreira Mendes, também ex-marido de Ana Cristina Valle. Na época, ela trabalhava para Carlos Bolsonaro. Ex-babá da família, Cileide morou em uma casa que até 2018 funcionou como escritório político do ex-presidente Jair Bolsonaro (Cileide cuidava da casa e hoje é dona de uma empresa de instrumentos cirúrgicos).

Subindo a temperatura

Casados desde 2019, o ex-jogador Kaká e a modelo e atriz Carol Dias, esquentaram a internet, ao posarem somente de calça Jeans. E na legenda a modelo só postou : “Esses papais xóvens”. Apesar de ser formada em artes cênicas Carol prefere ser modelo e influenciadora. “Nunca gostei muito de novela. Por ser modelo, rola um preconceito. Em Malhação (Seu Lugar no Mundo,2015), eu fiz um personagem e tive meio que dar em cima do Lucas Lucco. Então tem que ser “a bonita”, “a gostosa”, “a que dá em cima”. A gente fica rotulada. Isso é ruim. Eles são pais de Esther, de 2 anos e Sarah, de 3 meses. Mais: Kaká fez um curso de treinadores da CBF Academy, obtendo a Licença A, tornando-o apto a comandar equipes profissionais de futebol de qualquer time do Brasil.

Sesc-Senac na defesa

O deputado federal Marcelo Freixo, petista novo, ganhou a presidência da Embratur, transformada em entidade autônoma que não pode receber investimento públicos, mesmo vinculada ao Ministério do Turismo, resolveu tentar arrancar 5% do orçamento do Sesc e do Senac para promover o turismo brasileiro no mundo. O Senac já cuida dessa área (seus hotéis-escola são referência do setor) e nos primeiros três meses de 2023, mais de 2,3 milhões de pessoas já visitaram o país e a arrecadação foi de R$ 8,6 bilhões. Agora, Sesc-Senac estão em campanha nos jornais contra a ideia de Freixo, com apoio de centrais sindicais e confederações de trabalhadores, para evitar que R$ 447 milhões se transforme em cartazetes lá fora. O Senac tem 600 unidades em 1.800 municípios (pioneiro em educação profissional) e o Sesc tem 30 unidades, teatros e constantes ações a favor da cultura, oferecendo de artes a piscinas e espetáculos a preços no chão.

De volta

Velho conhecido das páginas policiais desde os tempos do mensalão, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, está excursionando pelo país. Na semana passada, circulou entre os estados do Nordeste, onde o presidente Lula é idolatrado. No Recife, entre correligionários, não descartou eventual candidatura. Só não sabe se disputará as urnas em 2024 ou 2026. Está de volta – e por assim dizer, livre, leve e solto.

Fé penhorada 1

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, do pastor Valdemiro Santiago, avaliado em mais de R$ 270 milhões. A decisão foi tomada após o juiz Diogo Volpe Gonçalves Soares desistir de seguir o processo com a penhora do dízimo de fiéis da instituição. O imóvel fica em Santo Amaro, na capital paulista, e tem capacidade para cerca de 20 mil pessoas. Foi inaugurado em 2014 por Valdemiro e é um dos maiores do país, com mais de 46 mil metros quadrados de área construída.

FÉ PENHORADA 2

No processo de origem, a Igreja Mundial do Poder de Deus foi condenada a pagar uma dívida referente a aluguéis pendentes de um imóvel em Ubatuba, litoral de São Paulo. O valor da dívida de R$ 70 mil apenas em honorários, inclui multa, juros e correção monetária. A igreja foi fundada por Valdemiro Santiago conhecido como “apóstolo Valdemiro”, em Sorocaba em 1988. De acordo com a instituição, há unidades espalhadas por 27 países. Agora, o dinheiro da dívida virá da venda do imóvel em Santo Amaro.

MISTURA FINA

O BANCO do Brasil não apenas suspendeu o processo de venda de sua participação de 80% no Banco Patagônia como pretende fortalecer sua posição na instituição financeira argentina. Um dos projetos é transformar o Patagônia em ponta de lança para financiamento de empresas brasileiras que atuam no país vizinho. Outra é que o banco preste serviços a outras províncias argentinas. A guinada estratégica do BB em relação ao Patagônia se deve às relações entre Lula e Alberto Fernández.

O VICE-presidente e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin foi escalado para tentar reduzir o estado beligerante reinante no agronegócio. Deverá almoçar hoje, com integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura. Pela manhã, em reunião na sede do Instituto Pensar Agro, parlamentares da bancada ruralista vão alinhavar os principais temas que serão levados ao encontro. Um assunto é certo: a possibilidade do governo taxar as exportações de produtos agrícolas.

QUEM diria: com 40 anos de MST, João Pedro Stédile, que nos últimos dias disse que a eleição tensa deixou o governo “meio medroso” para enfrentar a “luta social”, já tem seu candidato pré-escolhido para as eleições presidenciais de 2026. Não esconde de ninguém que considera o ex-tucano Geraldo Alckmin como “um bom sucessor para Lula”.

O GOVERNADOR Tarcísio de Freitas (Republicanos) gastou R$ 96,6 mil só em passagens para a Suíça para que a secretária da Mulher, Sonaira Fernandes e dois assessores participassem de um evento sobre a relação da política com princípios bíblicos. A gestão estadual também bancou hospedagem e alimentação dos três, que custaram mais R$ 39 mil. E pediu à Sonaira que fizesse um relatório na volta. Política e Bíblia juntas fazem lembrar discursos e até slogan de Jair Bolsonaro.

EM vez de intervir na Light e afastar a diretoria para preservar a estabilidade no abastecimento de energia a milhões de consumidores no Rio e mais três municípios mineiros, a Aneel faz o jogo de Ronaldo Cézar Coelho, maior acionista e de Beto Sicupira, agora o terceiro maior, sustentando que é a holding sob recuperação judicial e não a subsidiária Light Serviços de Eletricidade, que ameaçava devolver a concessão. Pela lógica da Aneel, a subsidiária não seria afetada pela falência de sua proprietária, que confessou incapacidade financeira.

MESMO com uma certa entressafra de recursos na área de venture capital, o Brasil, com seus mais de 74 milhões de hectares de área plantada, tem se mostrado um mané com a chegada de agtechs internacionais. Agora é a argentina Webes que prepara sua entrada no país. A startup é especializada em soluções tecnológicas para reduzir os custos com uso de recursos naturais e fertilizantes nas lavouras. E recebeu um aporte do fundo argentino Kamay Ventures para financiar sua expansão por outros mercados da América Latina.

(Colaboração: Paula Rodrigues)

