Uma Nova Coluna sobre Gestão, Negócios e o Futuro das Empresas

Cláudio Humberto

Padre Francisco de Assis, de Frei Paulo (SE), criticando o desfile pró-Lula, na Sapucaí, zombando dos cristãos

Senadores já torraram R$2,2 milhões no ‘cotão’

Os 81 senadores já conseguiram torrar este ano mais de R$2,2 milhões com a Cota de Exercício da Atividade Parlamentar, o “cotão”. Em média foram R$27,2 mil por parlamentar. As despesas, listadas Transparência do Senado, incluem diversos tipos, como o pagamento de condomínio de escritórios, combustível, hospedagem etc. Cada senador tem entre R$37 mil e R$53 mil à disposição, por mês, para gastar como quiser.

Recorde histórico

Ano passado o Senado atingiu a maior despesa da História com o cotão parlamentar: R$35,9 milhões. Média de R$443 mil, por senador.

Não faz um ano

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), aumentou os valores do cotão para senadores (em até 65%) há menos de um ano.

Média não muda

Os 513 deputados federais conseguiram gastar R$13,8 milhões com o cotão desde o início do ano. Em média, foram R$26,9 mil por deputado.

Quarto de bilhão

As despesas da Câmara dos Deputados com o cotão parlamentar no ano passado foram de R$241 milhões.

‘Invisíveis’ do Bolsa Família distorcem desemprego

Além de “aprisionar” beneficiados do Bolsa Família, sem lhes oferecer meios para saírem da pobreza, o governo Lula (PT) ainda dá ao IBGE, tomado de petistas, forma de falsear os indicadores de desemprego. Pesquisadores perguntam se o entrevistado procura emprego há mais de uma semana. Instruídos a dizerem “não”, para evitar o risco de perder a Bolsa, inscritos nos programas sociais são dados como “empregados”. A mentira permite ao governo trombetear queda relevante no desemprego.

Cada vez mais pobres

Ainda que pobres desempregados dependam só do Bolsa Família, como quer o governo, eles passam a recusar empregos com carteira assinada.

Os novos ‘invisíveis’

Atualmente, cerca de 34 milhões inscritos no Bolsa Família não entram nas estatísticas de desemprego, são verdadeiro exército de invisíveis.

Números só pioram

Em 2005, o Bolsa Família assistia 8,7 milhões e, vinte anos depois já atende a mais de 19 milhões de famílias. Equivale a dois Portugal.

A alma do negócio

O Tribunal Superior Eleitoral nunca indeferiu registro de candidatura a presidente por propaganda antecipada. Rejeições se limitam a casos como Sílvio Santos, em 1989, cujo partido tinha só registro provisório ou Roberto Jefferson, em 2022, enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

Reta finalíssima

A partir desta segunda-feira (23), a CPMI do INSS tem apenas quatro semanas de funcionamento, até atingir o prazo final, marcado para sábado, 28 de março, para apresentação de conclusões e do relatório.

Bajulação em pauta

A Comissão de Fiscalização do Senado quer convocar ministros do governo Lula para esclarecerem repasses públicos a escolas de samba do Rio. Requerimentos devem ser votados nesta terça-feira (24).

De olho no outro

Ainda está na agenda de Lula (PT) a viagem a Washington, nos EUA, em março, para encontro bilateral com Donald Trump. Mês passado, o petista disse que “precisam conversar olhando um no olho do outro”.

Virou praxe

Daniel Vorcaro, do Banco Master, se junta a outros 14 convocados da CPMI amparados por decisões do STF antes de aparecer na comissão. Ele não precisa comparecer ao Senado porque é investigado na ação.

É costume

Para o senador Rogério Marinho (PL-RN), o escândalo do Banco Master não nasce por acaso: “É a engenharia do PT transformando poder em negócio. Não é episódio isolado, é método recorrente”, avaliou.

Juízo popular

Para o relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), o desfile-bajulação da Acadêmicos de Niterói para o petista Lula zombou do povo brasileiro e da fé da população. “Castigo: Lula e a escola rebaixados!”

Atenção, atenção

Segundo o documento “Projeções da População do Brasil", do IBGE, a população brasileira atingirá um máximo de 220,4 milhões de habitantes em 2041 e começará a diminuir, chegando a 199,2 milhões em 2070.

Pensando bem...

...a desistência de Vorcaro de depor na CPI quase rendeu carnaval fora de época na Praça dos Três Poderes e na comitiva em visita a Índia.

PODER SEM PUDOR

Cumplicidade cavalar

Então presidente nacional da OAB, Roberto Busato, concedia entrevista ao Canal Rural, quando a repórter indagou se ele acreditava que o presidente Lula, ainda no primeiro mandato, sabia do mensalão e das estrepolias do ex-ministro José Dirceu. Depois de observar que Lula e Dirceu eram “carne e unha”, sacou um ditado de antigos fazendeiros do Sul, onde nasceu, para reforçar sua avaliação de que Lula sabia do esquema: “Cavalo se coça com cavalo...”