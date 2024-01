artigos

A sublimidade do amor

O ser humano nasce, se desenvolve e cresce na medida em que se faz presença na harmonia do universo. Não vemos sentido se alguém decidir se isolar e construir um mundo para si. Isolar-se significa desconhecer a riqueza da família humana, a grandeza dos sentimentos e a sublimidade do amor.



Tudo quanto se descobre leva os humanos a se sentirem importantes uns pelos, outros e, juntos, a celebrar alegremente o milagre de descobrir em cada pessoa riquezas que enobrecem a convivência e estimulam a buscar sempre mais aquilo que aperfeiçoa e plenifica. E isso conduz a um caminho nobre e benfazejo entre irmãos e irmãs.



O livro sagrado, que expressa o desejo de Deus em ver essa humanidade caminhando nos caminhos da fé e da liberdade, traz, entre outros, um fato que nos leva a pensar sobre tantas oportunidades dadas com a finalidade de assegurar que caminhos existem. O que falta é a coragem do desprendimento de si e o abraçar o que ele propõe.



Esse livro sagrado, a Bíblia, narra que, em certa ocasião, estava o mestre a anunciar a boa nova às multidões. Aproximaram-se os discípulos e – temerosos por verem tantos doentes, paralíticos, aleijados, possessos e tantos outros, se aproximarem, desejando serem curado – disseram: “Senhor, todos te procuram”.



A situação daquele povo demonstrava medo, mas também esperança. Demonstrava insegurança, mas também confiança nos gestos e nas palavras do mestre e senhor. Vemos com os olhares temerosos que o mundo está doente. A humanidade está enferma. Os seres humanos se veem perdidos.



Muitas são as doenças. Muitas as crises. Muitas as guerras. Muitas as violências. Violência na consciência que se encontra violentada. Violências nas famílias. Pais que matam filhos. Filhos que matam seus pais. Irmãos que matam irmãos.



A vida perdeu seu sentido sagrado. Qualquer palavra desagradável, qualquer atitude ameaçadora, qualquer agressão verba, são suficientes para apelar e disparar uma arma, eliminando mais uma vida.



Todos procuram sua defesa e sua segurança pessoal. Mas também todos estão em busca de paz. Todos buscam abrigo se refugiando em seu mundo do medo e da insegurança. O mundo precisa de paz. Onde encontrá-la? Só no coração de Deus a humanidade poderá encontrar, cultivar e alimentar essa tão desejada paz.



Acima de tudo, a humanidade precisa se voltar para Deus. Esse Deus desprezado por tantos e tantas. Estão querendo eliminar esse Deus das escolas, das repartições públicas, dos hospitais, das mentes

e dos corações de nossas crianças e de nossos jovens.



Quanto mais pensam abolir Deus nos meios sociais, nos ambientes culturais e nos meios políticos, tanto mais a sociedade será ferida por injustiças, violências. Fenômenos da natureza ameaçando com terremotos, destruições, abalos sísmicos.



Há quem diga que paira nos ares a percepção de desastres ecológicos de tal dimensão que ameaça a sobrevivência da humanidade. Deus, com certeza, não destruirá. Serão os homens em sua ganância. Deus vencerá e a humanidade se salvará.