Giba Um

"Vamos confiar na Justiça de Deus. A prisão de meu marido é uma guerra espiritual,

do bem contra o mal. E o sol da Justiça voltará a brilhar", de Michelle Bolsonaro, sem comentar o episódio de ferro quente na tornozeleira

Giba Um

Giba Um

01/12/2025 - 05h00
O senador Flávio Bolsonaro levou, na semana passada, um livro de autoajuda para o pai, na sala-cela da PF de Brasília. No dia seguinte, o filho Jair Renan foi visitá-lo e contou que "levara um caça-palavras para ele se distrair". Bolsonaro nunca foi conhecido por hábito de leitura. Muito ao contrário: no Planalto, tentou mudar o formato dos livros.

MAIS: Ainda livros: Bolsonaro queria contar com ele para reduzir (está na lei) parte de sua pena. Só que o CNJ exige a leitura de "obras literárias" ou entrega de resenhas de próprio punho. Bolsonaro não sabia de nada disso, não tolera "aquele de amontoado de palavras" e ficou na intenção. Escrever alguma coisa, nem pensar. Melhor Jair Renan trazer mais caça-palavras.

Quase um robô

A sempre polêmica socialite, empresária e atriz Kim Kardashian estreou este mês a série “Tudo é Justo”, que foi altamente criticada e classificada como ruim por vários críticos nos Estados Unidos e no Brasil.  A série mostra um grupo de advogadas bem-sucedidas que deixa um escritório dominada pelos homens  e abrem um novo local de trabalho onde mostram a eficácia  das profissionais, principalmente em processos de divórcio. Ao contrário da série Kim, novamente não conseguiu ser aprovada no exame Bar (órgão semelhante a OAB no Brasil). E avisou que não irá desistir, que irá tentar quantas vezes for preciso até ser aprovada. Longe deste episódio, Kim fez um ensaio para The Perfect Magazine, onde aparece ao lado de um robô. Apesar de garantir que os robôs lhe assustam mais do que os humanos ela disse que de certa forma está acostumada lidar com coisas sem sentimentos, fazendo uma comparação dos robôs com seu ex-marido, Kanye West. “Acho que quando você vive por mais de uma década com um parceiro,  sabe, meu ex-parceiro Kanye, que absolutamente não se importava com o que as pessoas pensavam, eu entendo que, com o passar dos anos, estar com alguém que realmente não se importava... Tipo, quando você vê isso com tanta frequência, você simplesmente pensa: 'Ah, por que eu me importo com essas bobagens?'".  Criticas a parte, Kim  continua investindo também em sua empresa a Skims, que acaba de ter o valor de mercado ampliado e com isso aumentou também sua fortuna em cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,06 bilhão)..

Tarifaço: guilhotina ainda ameaça muitos

A retirada da sobretaxa de 238 produtos brasileiros, anunciada pela Casa Branca em meio à forte pressão do mercado interno, representou um alívio no torniquete tarifário imposto por Trump. Mas o governo ainda tem muitos nós para desatar. Para começo de conversa, nem o Itamaraty e tampouco o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem a devida clareza em relação aos produtos que permanecem no index da gestão de Trump. Sabe-se que o total de itens isentos da sobretaxa subiu de 700 para mais de 900, ou seja, o impacto foi significativo. Segundo a Amcham, a proporção da balança comercial com os EUA, afetada pela sobretaxa, caiu de 60% para 36,5%. A queda decorre da retirada da tarifa de 40% sobre produtos de notório peso nas exportações para o mercado norte-americano, a começar por carne bovina e café. De outro lado, estima-se que a lista de produtos ainda sujeitos à tributação adicional de 40% ou 50% contemple mais 9,5 mil códigos tarifários (Nomenclatura Comum no Mercosul).

Para comparar

Para efeito de comparação, a relação original de itens atingidos pelo tarifaço somava mais de 9.803 códigos. De lá para cá, não mais de 300 códigos ou 3% do total deixaram o purgatório de Trump. Cada código representa não um único item único, mas uma família de mercadorias - um mesmo código pode abarcar dezenas de artigos com especificações distintas entre eles. Ou seja: quando o assunto são números mais vistosos da balança, o alívio concedido pelos EUA faz diferença. Porém ainda uma massa enorme de exportadores  que têm sobre sua cabeça a guilhotina do tarifaço.

Cuidando da mente

No ano de 2024 o nome da ginasta Rebeca Andrade, foi um dos mais aclamados, não só por suas conquistas no esporte, mas também pela disposição de sempre que podia atender a mídia, os fãs e até a publicidade. Neste ano a atleta desacelerou um pouco e garante que mesmo “distante” por assim dizer conseguiu dar o melhor dela para todas as áreas. “Tirei o meu ano sabático. Foi um ano muito importante e gostoso de viver. Eu tirei esse tempo para cuidar de mim, da minha cabeça e do meu corpo. Para estar com meus amigos, minha família e meus cachorros, que eu amo de paixão". Esta pausa estratégica fez com que ela percebesse que na vida não se pode tentar sempre algo a mais só porque outras pessoas esperam isso. “. "Eu entendi que a única pessoa que eu controlo sou eu mesma. A expectativa dos outros não está no meu controle. Quando essa chavinha virou, tudo começou a melhorar. Minha equipe teve o melhor de mim, minha família teve o melhor de mim".

Para adiar sabatina

Mais de uma semana depois de anunciar a escolha do procurador-geral da República (AGU), Jorge Messias, ao Supremo, o Planalto ainda não enviou a mensagem ao Congresso Nacional que oficializa a indicação ao STF, na vaga de Luís Roberto Barroso. A falta de comunicação pode ser estratégica: sem a notificação em mãos, o Senado teria de adiar a sabatina e análise do nome, marcada para 10 de dezembro. Para o Planalto, o adiamento pode ser uma saída diante das resistência a Messias entre senadores. A ideia é conseguir mais tempo para negociar votos a favor do AGU sem riscos de uma derrota no plenário do Senado. Olho vivo.

Salário suspenso

Com duas aposentadorias, uma da Câmara e outra do Exército, mais salário de "presidente honorário" do PL, Bolsonaro tinha renda bruta mensal superior a R$ 100 mil. No partido, recebia R$ 42 mil da sigla brutos, que viravam R$ 33,8 mil, O novo inquilino da sala-cela da Polícia Federal de Brasília achava que o resultado financeiro não seria afetado por sua coordenação. Nada disso: em decorrência da lei e em razão da suspensão dos direitos políticos, as atividades partidária "de nosso líder" (a rótulo é do presidente da legenda Valdemar Costa Neto) estarão igualmente suspensas, inclusive sua remuneração. Detalhe: o salário de Michelle, ex-primeira-dama e chefe do PL Mulher , permanece em R$ 42 mil mensais (líquidos, R$ 33 mil).

Pérola

"Vamos confiar na Justiça de Deus. A prisão de meu marido é uma guerra espiritual, do bem contra o mal. E o sol da Justiça voltará a brilhar",

 de Michelle Bolsonaro, sem comentar o episódio de ferro quente na tornozeleira. 

Ônibus da BYD 1

A BYD largou na frente. Os chineses mantêm tratativas com Rui Costa, da Casa Civil, em torno de um projeto do governo para comprar 207 ônibus sustentáveis que serão repassados a prefeituras de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Rio Grande do Norte, no âmbito do PAC Programa de Aceleração do Crescimento. O pacote de R$ 185 milhões englobará a aquisição de veículos elétricos equipados com motores Euro 6.

Ônibus da BYD 2

Do lado da BYD, os entendimentos são conduzidos por quem conhece bem a tecnocracia de Brasília, o ex-ministro das Cidades Alexandre Baldi, vice-presidente da companhia no Brasil. A negociação com a BYD se daria na esteira do acordo bilateral firmado entre os governos de Lula e Xi Jinping para investimentos em transição energética, que tem como um de seus subeixos a produção de autos eletrificados. Com a fábrica em Campinas, a montadora chinesa já é uma das principais fornecedoras de ônibus  elétricos. Neste ano, entregará 230 veículos.

"Não é gado"

Com 16 mil habitantes, Pouso Redondo é um dos 295 municípios de Santa Catarina onde Carlos Bolsonaro quer buscar votos para senador no ano que vem. Há duas semanas, um vídeo gravado por Rafael Tombozi , prefeito da cidade e filiado ao PL, sintetizou o sentimento de grande parte da direita local com a transferência do domicílio eleitoral de Carlucho para o estado. O cenário mostra um curral com bois e vacas onde Tombozi abriu o celular e disparou: "A gente gosta de nosso gadinho, trata bem os nossos bichinhos, mas o povo de Santa Catarina não é gado".

Enfraquecido, nem tanto

A oposição torce para ser irreversível o afastamento do Congresso la influência do Planalto, evidenciado no boicote dos presidentes da Câmara, Hugo Motta e Senado, Davi Alcolumbre, ao factoide de Lula na sanção sobre isenção do IR que, a rigor, beneficia apenas 20% dos trabalhadores que recebem até R$ 5 mil. Lula colocou na mesma foto Arthur Lira e Renan Calheiros, inimigos, mas nada de Motta e Alcolumbre. No mesmo dia, novas pesquisas mostravam Lula na liderança dos levantamentos e derrotando, no segundo turno, todos os demais candidatos.

Ciência em declínio 1

Indispensável para o desenvolvimento nacional, a ciência brasileira enfrenta, mais uma vez, declínio no ritmo de crescimento. Dados de relatório desenvolvido pela BORI (agência que leva ciência à imprensa) em parceria com a editora científica Elsevier, durante a 5a. Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília, revelam que a produção da ciência caiu 7,2% em 2023 em comparação ao ano anterior. Outros 34 países também registraram decréscimo na publicação de artigos científicos no mesmo período, como Estados Unidos, Alemanha e Rússia. No caso brasileiro, é a segunda queda consecutiva. É um sinal de alerta. 

Ciência em declínio 2

A pesquisa ainda analisou todos os países que publicaram mais de 10 mil artigos científicos no ano retrasado, em um total de 53 países. O relatório constatou que o ritmo da produção científica caiu, pela primeira vez, em 2022, quando houve queda de 8,5% em número de artigos publicados em relação a 2021. Com esse novo declínio, a produção da ciência no Brasil, no ano passado, ficou bem próxima à de 2019, período pré-pandemia. Os dados começaram a ser tabulados em 1996.

Mistura Fina

O general reformado Augusto Heleno, que comandou o GSI no governo Bolsonaro, já enfrentava sintomas de Alzheimer e demência vascular desde 2018. A demência mista, que não tem cura  progressiva, começou como mistura de depressão e ansiedade, o que provoca perda de memória, funções motoras, linguagem e orientação temporal. E médicos comprovaram deterioração rápida da saúde do general.
 
Companheiros de Heleno no governo Bolsonaro e menos ainda o então presidente, nunca souberem do avanço da demência. Nos últimos tempos, o general vem sendo monitorado por geriatra e psiquiatra, que recomendam atenção especial e individual. Sua cuidadora tem sido sua esposa Sônia e o estado de Heleno piorou desde 2024. Ele está condenado a 21 anos em regime fechado, tem 78 anos e provavelmente poderá ser transferido para sua própria residência cumprindo a pena em prisão domiciliar. Na Cadeia, não vai dar.

Dono da Refit, que tem dívidas com estados e a União que somam R$ 26 bilhões, Ricardo Magro aparece em poucas fotos na internet. Poderoso no setor, é também advogado, função que desempenhou no passado para políticos como Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. No tempo de sobra, ataca de DJ, sob a alcunha de Ogram - Magro escrito de trás para frente. Mora bem longe de "Manguinhos", bairro do Rio em que fica o centro de seus negócios. Em Miami, um dos locais preferidos dos brasileiros de origem milionária suspeita, tenta bens valiosos a milhares de quilômetros das acusações de ser o maior sonegador de impostos do país. 
 
Em maio, um seminário em Nova York, organizado por Veja e patrocinado pela Refit, reuniu figuras poderosas da República, como Hugo Motta, presidente da Câmara, Luís Roberto Barroso (STF), Claudio Castro, governador do Rio e o senador Ciro Nogueira, que trabalhava para brecar o projeto do "devedor contumaz", que ficou parado por oito anos. Agora, o projeto que prejudica Magro estava paralisado há três meses, na semana passada foi desenterrado por Hugo Motta.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Transformaram a dor humana em ferramenta de poder"

Deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, sobre a prisão de Bolsonaro

29/11/2025 07h10

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Ligação de Lula irritou Alcolumbre e rifou ‘Bessias’

Quando Davi Alcolumbre (União-AP) resolveu pautar a sabatina de Jorge Messias (AGU), indicado por Lula (PT) para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), um “gatilho” fez o senador andar com o escrutínio do ministro, para desespero do governo. A coluna soube por aliados próximos a Alcolumbre que Lula, além de desprezar o presidente do Senado, deixando de avisar sobre a indicação, ainda ligou para o presidente do STF, Edson Fachin. O amapaense ficou furioso.

Orgulho ferido

Vaidosa como essa gente é, Alcolumbre fez questão de lembrar que é tão presidente de Poder como Fachin, daí a mágoa do parlamentar.

O mundo gira

Para não constranger “Bessias”, como Alcolumbre fez com André Mendonça, Lula queria, inicialmente, resolver tudo ainda em novembro.

Tempo ao tempo

O petista não ouve mais ninguém e foi aconselhado a segurar o anúncio, já que a vaga estava aberta havia um mês. Fez ouvidos moucos.

Em apuros

Lula foi alertado de que a formalização da indicação às vésperas da condenação de Jair Bolsonaro não cairia bem. Deu no que deu.

Refit e Petrobras devem R$36 bilhões em ICMS

O setor de energia elétrica e combustíveis acumula passivo tributário que impressiona. Dados do Atlas da Dívida Ativa dos Estados, atualizado pela Fenafisco em março de 2025 e investigações recentes da Receita Federal revelam que empresas como o Grupo Refit e a Petrobras devem juntos mais de R$36 bilhões em ICMS, que representa 80% das receitas estaduais. Concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, esse calote equivale a 3% do PIB do setor energético nacional.

Maior devedor

O Grupo Refit, ex-Manguinhos, é o maior devedor de fisco estadual, com R$20,8 bilhões devidos de ICMS sobre derivados de petróleo.

Estatal devedora

Logo atrás, a Petrobras, a maior empresa brasileira, responde por R$15,1 bilhões em débitos de ICMS em 15 estados.

Emburrando dívida

A estatal lucrou R$124 bilhões em 2024, mas foi ao STF para postergar pagamentos, alegando “bitributação” em operações interestaduais.

Alternativa a anistia

O senador Carlos Viana (Pode-MG) celebrou 58 assinaturas para a urgência de seu projeto que retira do Código Penal artigos incorporados da extinta Lei de Segurança Nacional que permitiu a Moraes fixar penas consideradas excessivas aos condenados, incluindo Jair Bolsonaro.

Pujança

O Distrito Federal levou a prata no ranking de geração de emprego formal em outubro, foram mais de 15 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Rumo aos bilhões

O governo Lula torra também em viagens (diárias e passagens) o dinheiro que arranca dos brasileiros com os impostos que aumentou ou criou. Já são quase R$1,7 bilhão só entre janeiro e 21 de novembro.

Estelionato eleitoral

Após mais de mil dias do terceiro mandato, Lula (PT) ainda não extinguiu “sigilos de 100 anos”, como prometeu durante a campanha de 2022. Pelo contrário, agora até o Itamaraty pode agir em segredo.

Ministro militante

Marcel van Hattem (Novo-RS) não tem dúvidas de que petistas querem é “poder total no Brasil”. À coluna, o deputado disse que a indicação de Jorge Messias ao STF é reveladora do aparelhamento ideológico do PT.

Black bombou

Nas 12 primeiras horas de black friday, nesta sexta (28), foram mais de 650 mil pedidos só no comércio eletrônico, diz o Serasa Experian. Foram exatos R$619.293.765,94. Tudo pela metade do dobro.

Bem na fita

A Seleção Feminina de Futebol está bem na fita com os brasileiros. Pesquisa da CBF e da Nexus aponta que 73% avaliam o time de forma positiva ou muito positiva. Quem vê de forma negativa soma só 13%.

Lulista rejeitado

Caso se confirme os números da pesquisa Real Time Big Data, de sexta (28), o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) fica fora de uma eventual disputa pelo Senado por Mato Grosso. Em terceiro, soma só 10%.

Pensando bem…

…Congresso mudar lei ainda não é inconstitucional.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Deus protege bebum

Em 1996, por sugestão da deputada mineira Sandra Starling (PT), o partido causou polêmica ao sapecar em sua página, na internet, a frase de um fundador, sociólogo Francisco Weffort, que depois seria nomeado ministro da Cultura de FHC: “Deus protege os bêbados, as crianças e o PT”. Anos depois, a frase talvez explique a impunidade e principalmente os descondensados.

Cláudio Humberto

"Jorge Messias sabia do roubo"

Deputado Messias Donato (Rep-ES) sobre o ministro ignorar alerta da AGU sobre aposentados

28/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Avião de R$100 mil de Motta vale até R$3,5 milhões

Consta na declaração de bens do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), à Justiça Eleitoral, 50% de um avião avaliado em R$100 mil, praticamente o valor de um carro popular no País. A coluna apurou detalhes que não aparecem na transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Registros na Agência Nacional de Aviação Civil revelam que é um modelo EMB-810D, mais conhecido comercialmente como Seneca III. Seu sócio no avião é a empresa AVPAR Participações Ltda.

Bala na agulha

Sites como aeronvaesavenda.com, avaliam o modelo entre R$1 milhão e R$3,5 milhões, mas a média do mercado se situa nos R$2,2 milhões.

Pra quem pode

O Seneca III foi projetado para piloto e mais cinco passageiros, e fabricado em 1983, pouco antes do nascimento de Motta, que é de 1989.

Funcionário rendido

Mês passado, bandidões tentaram roubar o avião do Clube Estância Ouro Verde, na Paraíba. Mas o calhambeque se negou a decolar.

Como explica?

A coluna procurou Motta para saber mais sobre essa diferença de preço entre o declarado e o praticado no mercado, mas ele ficou em silêncio.

Generais presos não devem perder patente no STM

Juristas experientes acham improvável que o Superior Tribunal Militar (STM) determine a perda de patente de militares acusados de suposta “tentativa de golpe”, como pretende o ministro do STF Alexandre de Moraes. Um ministro aposentado do STM, que, aliás, detesta Bolsonaro, mas nunca deixou de ser um magistrado na melhor acepção do termo, lembra que perda de patente, de acordo com o Código Penal Militar, somente se aplica em condenações por “indignidade”, como ele define.

A indignidade

De acordo com o ministro ainda muito admirado no STM, a indignidade se dá em condenações de estupro, por exemplo.

Incompatibilidade

O cometimento de crime considerado “indignidade” estabelece uma incompatibilidade incontornável com o regulamento militar.

Patentes mantidas

O ministro do STM acha improvável que os generais presos percam a patente, no crime político de “tentativa de golpe”.

Tamanho do estrago

Os R$26 bilhões sonegados pelo setor de combustíveis, revelados pela operação Poço de Lobato, daria quase para fechar o que falta para o Orçamento do Brasil para 2026: R$30 bilhões.

Entregues

“Nós estamos hoje literalmente entregues... onde um Poder pode tudo e não é moderado por ninguém”, protestou o líder do PL no Senado, Rogério Marinho (RN). "Isso é intolerável”, concluiu.

Pera lá

Hugo Motta ganhou nota da comunidade no X sobre a isenção do IR. O presidente da Câmara tentou faturar sugerindo que acelerou tramitação, “o próprio Hugo Motta atrasou a matéria por meses”, diz o alerta.

Nada de dosimetria

Presidente do PL, maior partido da Câmara, Valdemar Costa Neto avisou que o compromisso da sigla é com a pauta da anistia. “Compromisso inegociável”, disse o cacique, mas só depois da União Progressista.

Bem informados

Aeronave da J&F (dos irmãos Batista) voou à Venezuela, ontem, e pouco tempo depois a ditadura revogou as licenças das aéreas Gol e Latam, entre outras, proibidas de operar no país do ditador Nicolás Maduro.

Tem pena de morte, sim

Ainda se diz que não há pena de morte no Brasil, mas é mito. Mantém-se no Código Penal Militar e pune traição a Pátria, em tempos de guerra. Não foi retirada da Constituição de 1988. Quatro militares da FAB foram sentenciados a morte, mas o presidente Getúlio Vargas comutou a pena.

Vizinho e vecino

O “TSE” da Colômbia multou a campanha do presidente de extrema-esquerda Gustavo Petro, que gastou 5,3 bilhões de pesos a mais que o permitido. Pode perder o mandato, mas, nem foi investigado diretamente.

Indústria da multa

O motorista de Brasília já desconfiava: a capital federal lidera proporcionalmente como cidade com mais radares de velocidade instalados. São 7,5 para cada 10 mil veículos. Goiânia tem 5,83.

Pensando bem...

...Congresso romper com o governo não termina bem para os presidentes.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sucatas paralisadas

Discutia-se no Senado projeto que autorizava a doação de doze velhos aviões da Força Aérea Brasileira ao Paraguai e à Bolívia, no primeiro governo Lula (PT). O senador Edison Lobão (PFL-MA) disse que das 800 aeronaves da FAB, 400 estavam no chão, sem voar. O senador tucano Arthur Virgílio (AM) interveio, com ironia que provocou risadas: “Com a doação dos doze aviões, a FAB ainda ficará com 48,5% da frota paralisada. Se o governo Lula doar os 400, poderá proclamar que deixou a FAB com 100% da frota em condições de voo...”

