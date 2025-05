Acusado de tentar explodir bomba em Ministério permanece preso

Troca partidária

Porém, o mais provável é que o ex-deputado dispute pelo PP uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia

Praticamente filiado ao PP, o ex-deputado estadual Capitão Contar – o qual ainda está no PRTB – está cada dia mais próximo da senadora Tereza Cristina, presidente dos progressistas em Mato Grosso do Sul, de olho em ser o candidato do partido para disputar o Senado nas eleições gerais de 2026.

Tanto que, nesta quinta-feira, em Brasília (DF), acompanhado pela sua esposa, Iara Diniz, ele se encontrou com a parlamentar no gabinete dela no Senado – encontro esse que teve ainda a participação do diretor-tesoureiro do PP de Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo.

As pretensões de Capitão Contar não são infundadas. Na última pesquisa divulgada pelo Correio do Estado e realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), ele apareceu em terceiro lugar, atrás somente do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que é considerado como favorito a uma das duas vagas, e do senador Nelsinho Trad (PSD), que tentará a reeleição.

Entretanto, conforme apurado pelo Correio do Estado, é mais provável que o ex-deputado estadual seja candidato a deputado federal pelo PP e forme, junto à ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), uma chapa forte da federação “União Progressista”, capaz de eleger ambos e ainda puxar o deputado federal

Dr. Luiz Ovando (PP), bem como, talvez, um outro candidato da chamada “superfederação”.

Também não está descartada a possibilidade de Capitão Contar concorrer a uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). Porém, para qual cargo ele vai sair candidato pela “União Progressista”, isso só será conhecido mais adiante, quando a senadora Tereza Cristina bater o martelo sobre quem representará o grupo na disputa por uma vaga ao Senado.

No momento, além de Capitão Contar, o PP tem também como interessados o presidente da Alems, deputado estadual Gerson Claro (PP), e o atual titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande (Sisep), Marcelo Miglioli.

Entretanto, conforme informações obtidas pelo Correio do Estado, na atual conjuntura, o objetivo da senadora é fortalecer a “União Progressista” para a corrida eleitoral do próximo ano, a qual, conforme analistas políticos, deve ser uma das mais disputadas nas proporcionais em MS dos últimos anos.

O Correio do Estado procurou a senadora Tereza Cristina para que ela comentasse sobre o encontro com o ex-deputado estadual Capitão Contar. Contudo, até o fechamento desta reportagem, não houve sucesso. O ex-parlamentar também foi procurado – e a exemplo da senadora, ele também não retornou às ligações. Porém, em suas redes sociais, ele chegou a comentar sobre a reunião.

“Visita especial ao Senado, ao lado da nossa querida senadora Tereza Cristina, buscando construir pontes para fortalecer Mato Grosso do Sul e os sul-mato-grossenses”, postou o ex-deputado estadual, deixando claro que está de mudança do PRTB para o PP.

MUDANÇA

No fim de abril, o Correio do Estado publicou que Capitão Contar estava negociando trocar o PRTB pelo PP para disputar uma das oito cadeiras de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados nas eleições gerais do próximo ano.

A reportagem ouviu de interlocutores ligados ao ex-deputado estadual que ele teria procurado o partido da senadora Tereza Cristina para negociar a sua migração ao ninho progressista e para, dessa forma, ser um dos nomes da legenda para concorrer à Câmara.

Na época, foi dado como certo que Capitão Contar já estaria com os dois pés dentro do barco progressista para as eleições de 2026.

Para as lideranças do PP no Estado, a presença dele no partido será um trunfo, pois, aliado com a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), a “superfederação” batizada de “União Progressista” terá dois campeões de votos na mesma chapa na disputa por cadeiras na Câmara ou, talvez, até para o Senado.

