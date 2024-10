Adriane acredita que, caso eleita, sua vitória despertará mulheres fortes para a política

ELEIÇÕES 2024

Primeiras horas de eleição são consideradas tranquilas em Campo Grande

De acordo com balanço parcial divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), duas urnas eletrônicas foram substituídas e outras quatro foram detectadas com defeito, nas primeiras horas de votação, entre 7h e 9h, neste domingo (27) de eleições, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, as primeiras horas de eleição foram classificadas como tranquilas na Capital.

Movimento na escola com maior número de eleitores em Campo Grande. Foto: Marcelo Victor

O trânsito está tranquilo, sem grande fluxo de carros nas ruas. Existem filas para votar em algumas escolas. Não há grande quantidade de derramamento de santinhos nas calçadas.

O balanço total do TRE-MS será divulgado no fim do dia.

O governador de MS, Eduardo Riedel, foi uma das primeiras autoridades a votar neste segundo turno. O chefe do executivo estadual votou às 7h30min na Escola Estadual Maestro Frederico Lierbermann, localizada na avenida Monte Castelo, número 50, bairro Monte Castelo.

A candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União), irá votar às 10h na Escola Municipal Danda Nunes, localizada na rua Caliandra, número 225, bairro Vivendas do Bosque.

Já a candidata à reeleição, Adriane Lopes (Progressistas), irá votar às 11h na Escola Municipal Professor Virgílio Alves de Campos, localizada na rua Jamil Basmage, bairro Mata do Jacinto, próximo ao Cotolengo.

Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande é a única cidade em que há segundo turno. No restante dos 78 municípios, a eleição foi decidida no primeiro turno.

Ao todo, 646.216 eleitores irão votar em seis zonas eleitorais (8ª, 35ª, 36ª, 44ª, 53ª e 54ª) distribuídas em 235 locais de votação, 2.238 seções e 2.278 urnas eletrônicas.

Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) disputarão o segundo turno das eleições municipais em Campo Grande, no dia 27 de outubro.

A prefeita Adriane Lopes obteve 140.913 votos (31,67%) dos votos, enquanto Rose Modesto alcançou 131.525 votos (29,56%).

Beto Pereira atingiu 115.516 votos (25,96%), a petista Camila Jara fez 41.966 votos (9,43%), o representante do Novo, Beto Figueiró, somou 10.885 votos (2,45%), o candidato do PSOL, Luso Queiroz, chegou a 3.108 votos (0,7%) e o do DC, Ubirajara Martins, ficou com 1.067 votos (0,24%).