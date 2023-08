Arcabouço fiscal: "Gordinho do Bolsonaro" vota a favor de projeto de Lula e Haddad; veja lista

POLÊMICA

Chacareiros e moradores do município querem que a via receba o nome de "Dona Rosita Ovando Rodrigues", que ficou conhecida por liberar o quintal da própria casa como área de camping

Abaixo assinado com cerca de 200 assinaturas de chacareiros e moradores do entorno da “Rodovia do Turismo”, no município de Bonito (MS), propondo que a via receba o nome de “Dona Rosita Ovando Rodrigues” para homenagear a pioneira do turismo ecológico que acolhia os moradores locais e visitantes oferecendo o quintal da sua casa como área de camping para quem queria tomar banho no Rio Formoso, está sofrendo resistência dentro da Câmara Municipal.



Segundo o vereador Irson Casanova, autor do projeto de lei para homenagear a Dona Rosita, a iniciativa foi barrada na Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Casa de Leis, onde os vereadores Pedrinho da Marambaia e Pantera Edinaldo votaram contra a proposta, mesmo sem apresentar qualquer justificativa, como prevê o rito legislativo.



Marambaia e Pantera simplesmente ignoraram o apelo popular e manobraram para engavetar o projeto por interesse pessoal de Pedrinho Marambaia, que, após votar contra, apresentou solicitação com o mesmo objetivo, porém, para homenagear um político já falecido. A truculência da imposição esquentou o clima durante a sessão da Câmara Municipal de Bonito, na última segunda-feira (21).



Os vereadores esperavam que o Projeto de Lei fosse colocado em votação em plenário e Irson Casanova cobrou explicações ao presidente da Casa de Leis, vereador André Luiz, ameaçando representar contra os dois vereadores na Comissão de Ética.

Ele esclareceu ainda que seu projeto é resultado de um abaixo-assinado de moradores com centenas de assinaturas, fruto da vontade popular que o motivou a propor a “materialização da homenagem à Dona Rosita”, com a denominação da Rodovia do Turismo.



“Manipularam, mentiram e manobras contra uma pessoa conhecida e querida da população bonitense. Agora estou mais surpreso de ver a mesma proposta ser plagiada “oportunisticamente, além de estarem violando o processo legislativo”, declarou o parlamentar, que protocolou o projeto de lei três meses antes da solicitação do vereador Pedrinho da Marambaia, que fez a mesma solicitação em 14 de agosto.



Curiosamente, um mês depois de o próprio vereador, como membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ter rejeitado o projeto idêntico, mas para homenagear um político da região. Regimentalmente, Marambaia pode, como qualquer vereador, solicitar a proposição de um projeto.

O que chama a atenção é que ele é membro da Comissão que arquivou a proposta idêntica, com exceção da denominação, que tinha robusto respaldo popular de “justo reconhecimento a uma personalidade popular, uma mulher que mostrou liderança e exerceu essa qualidade pelo bem do município e da sua população”, segundo a exposição de motivos do projeto inicial.



Há a possibilidade, enquanto membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, do vereador Marambaia votar favorável ao futuro projeto de sua autoria, já que a solicitação ainda não foi protocolizada como um Projeto de Lei.

Na realidade, o vereador perdeu prazos regimentais e atropelou o projeto do parceiro de bancada, por ter a pretensão de trocar o nome de dona Rosita, uma líder comunitária e conhecida da população, para homenagear um político, o ex-prefeito e fazendeiro da região, Liel Jacques.



Para sepultar a proposta, os dois vereadores deixaram o projeto do colega Irson Casanova, um bom tempo em banho-maria.

Para depois de uma tentativa de rejeição, em 12 de junho, sob justificativa de ausência de documentos sobre extensão da área a ser denominada, um mapa oficial.

Com prazo de 10 dias até o parecer final, a documentação foi apensada ao processo, mas mesmo assim Pedrinho da Marambaia “manobrou” a Comissão que por dois votos a um decidiu rejeitar a tramitação do projeto.



No entanto, não há, na ata da reunião em que a Comissão arquivou o projeto, qualquer justificativa e alegação de voto, qual foi o embasamento para o parecer contrário.

Signatários do abaixo assinado divulgaram nota de repúdio contra a atitude de Pedrinho da Marambaia e Edinaldo Pantera “por estranhamente votarem contra o desejo da maioria dos moradores do entorno da Rodovia do Turismo, prática comum desses dois vereadores”.



A “Rodovia do Turismo” tem extensão de 9,73 quilômetros, entre o Córrego Bonito, final da Avenida Matheus Muller, e a ponte sobre o Rio Formoso.

A pavimentação está na reta final, restando a construção de uma nova ponte, de concreto, sobre o Rio Formoso, com extensão de 45 metros. Outra ponte, de 20 metros, será construída sobre o Córrego Bonito.



A próxima etapa de obras é de sinalização, instalação de defensas e plantio de grama. A previsão de término é final de setembro.

A Rodovia do Turismo dá acesso a balneários e principais pontos de visitação. Cerca de 200 mil turistas visitam o município por ano, sendo que a expectativa é de que o asfalto deve aumentar em pelo menos 60% o fluxo na região da Rodovia do Turismo.

