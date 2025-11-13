Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Assembleia oficializa indicação de Sergio de Paula ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas

Nome surge em decorrência da aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos

Alison Silva

Alison Silva

13/11/2025 - 12h00
Em ofício lido na manhã desta quinta-feira (13), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado Gerson Claro (PP), anunciou a indicação de Sérgio de Paula para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), aberta pela aposentadoria compulsória do conselheiro Jerson Domingos.

A escolha foi referendada pelos 23 deputados e seguirá o rito regimental para apreciação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, em seguida, votação em plenário.

A indicação foi comunicada após o Tribunal de Contas declarar vacante a vaga, informação lida pelo 1º secretário Paulo Corrêa (PSDB). Cabe destacar que a partir da vacância a competência de indicar o nome é da Assembleia Legislativa, “conforme determina a Constituição Estadual e o nosso Regimento Interno”, lembrou Claro.

O decreto será elaborado na próxima semana; na terça-feira seguinte o documento será enviado à CCJR; e a análise deve ocorrer na reunião ordinária da comissão, marcada para o dia 19 deste mês.

Ainda conforme o regimento, com o número de assinaturas necessárias (oito), a indicação deve ser encaminhada no mesmo dia à CCJR e, após aprovação desta, será levada à votação em plenário, procedimento que deve ocorrer uma hora após a sessão ordinária da comissão.

Concluída a votação e aprovada pelos deputados estaduais, a nomeação seguirá para sanção do governador Eduardo Riedel e posterior publicação no Diário Oficial do Estado, provavelmente em edição extra do mesmo dia, oficializando o novo conselheiro da Corte.

Aposentadoria

A indicação ocorre logo após a homenagem prestada ao conselheiro Jerson Domingos, que se despede da Corte de Contas em razão da aposentadoria compulsória. Na sessão plenária realizada na quarta-feira, 12 de novembro, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, delegou, de forma simbólica, ao vice-presidente Jerson Domingos o comando da Sessão do Pleno. 

A 11ª sessão plenária contou com a presença dos conselheiros Iran Coelho das Neves, Osmar Jeronymo e Márcio Monteiro, do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e do procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins Júnior. O conselheiro Waldir Neves participou virtualmente.

Em pronunciamento, em nome da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e de todo o sistema de tribunais de contas, foi manifestada “a mais sincera homenagem e reconhecimento à exemplar trajetória do conselheiro Jerson Domingos no serviço público brasileiro”. Seguiu-se a ênfase de que “o encerramento de um ciclo não representa o fim de uma jornada, mas a consagração de uma história que permanece viva na memória das instituições e de todos aqueles que tiveram a honra de acompanhar sua atuação”.

O indicado

A indicação de Sérgio de Paula foi justificada pelo presidente Gerson Claro como técnica: “Sérgio de Paula já foi secretário estadual de Fazenda, de Governo e da Casa Civil, então, é uma pessoa que tem capacidade técnica.” O deputado completou: "posso dizer que é uma pessoa que conhece muito a lida dos municípios e está preparado para o cargo.”

Sérgio de Paula nasceu em 31 de dezembro de 1959, em Andradina (SP), e mudou-se para Mato Grosso do Sul em 1988, quando foi transferido como gerente bancário para Fátima do Sul e posteriormente para Dourados. É casado com Shirley Suzini de Paula e pai de três filhos. Formado em Ciências Contábeis, ingressou na vida pública em 1995 ao assumir a Secretaria Municipal de Fazenda de Dourados.

Ao longo da carreira ocupou cargo de direção na Assomasul por sete anos a partir de 2000, trabalhou na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Em 2014 integrou o governo de Reinaldo Azambuja como titular da Secretaria Estadual da Casa Civil. No governo seguinte, de Eduardo Riedel, em 2023, foi nomeado secretário-executivo de Relações Institucionais e Políticas no governo do estado no Distrito Federal. Deixou a função em 2024 para coordenar campanha eleitoral e, no início de 2025, foi nomeado assessor da Presidência da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Com a indicação formalizada e o cronograma de tramitação estabelecido pelo presidente da Alems, o processo agora avança para análise na CCJR. Se aprovado na comissão e, depois, em plenário, o nome de Sérgio de Paula será encaminhado para sanção do governador e publicação no Diário Oficial do Estado, procedimento que oficializará sua posse como conselheiro do TCE-MS.

POLÍTICA

Valdemar Costa Neto anuncia pré-candidatura de Capitão Contar ao Senado

Com a filiação de Contar ao Partido Liberal, a estratégia da sigla no Estado é consolidar a direita no Congresso Nacional

12/11/2025 19h15

Com o apoio de Jair Bolsonaro, Capitão Contar aceita convite de Valdemar Costa Neto

Com o apoio de Jair Bolsonaro, Capitão Contar aceita convite de Valdemar Costa Neto Reproduçaõ: rede social / Valdemar Costa Neto

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), anunciou, por meio de suas mídias sociais, a filiação e a pré-candidatura do Capitão Contar ao Senado Federal. Com isso, há chances do ex-deputado estadual fazer "dobradinha" com o ex-governador Reinaldo Azambuja, ao cargo de senador nas eleições de 2026.

"Ele aceitou o convite que fiz para disputar o Senado pelo PL, com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. A volta dele à família PL reforça o nosso time e mostra ainda mais a força do projeto que queremos para o futuro do povo sul-mato-grossense e do Brasil" disse Valdemar na publicação.

O presidente do partido fez questão de ressaltar no post que Contar foi o deputado estadual mais votado na história de Mato Grosso do Sul, com 78.390 votos em 2018.

No entendimento do Capitão Contar, "será vital a direita ocupar espaços nas Câmaras Alta (Senado) e Baixa (Câmara dos Deputados) em Brasília, pois, se Lula for reeleito, somente um Congresso Nacional forte salvará o País de um caos ainda maior".

O ex-parlamentar comenta que é necessário fortalecer o Congresso Nacional com dois senadores. “Direita isolada é um risco, por isso, entendo a preocupação de partidos como o PL em tentar fazer dois senadores para consolidar esse fortalecimento do Congresso Nacional”, comentou.

Para Capitão Contar, é provável que em Mato Grosso do Sul sejam eleitos dois senadores da direita. Além disso, relata que os eleitores mais conservadores terão de entender a importância dessa estratégia e talvez aceitar que a direita isolada pode abrir brechas para a esquerda crescer.

CORTE DE CONTAS

Jerson Domingos se despede do TCE-MS presidindo pela última vez a Sessão do Pleno

A simbólica homenagem ocorreu durante a 11ª sessão plenária, que contou também com a participação dos conselheiros Iran Coelho, Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro

12/11/2025 17h52

O presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, entrega placa de homenagem ao conselheiro Jerson Domingos, que se aposentou da Corte de Contas do Estado

O presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, entrega placa de homenagem ao conselheiro Jerson Domingos, que se aposentou da Corte de Contas do Estado Divulgação

O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Jerson Domingos, que no próxima sexta-feira (14) completará 75 anos de idade e terá de se aposentar compulsoriamente do cargo, despediu-se, nesta quarta-feira (12), comandando, pela última vez, a Sessão do Pleno da Corte de Contas.
 
O presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, delegou o comando em reconhecimento à marcante trajetória de Jerson Domingos à frente da Corte de Contas. A simbólica homenagem ocorreu durante a 11ª sessão plenária, que contou também com a participação dos conselheiros Iran Coelho das Neves, Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro.
 
Também participaram presencialmente o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e o procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins Junior, sendo que o conselheiro Waldir Neves participou de forma virtual.
 
A trajetória de Jerson Domingo na instituição foi amplamente reconhecida por todos os conselheiros e servidores, em um vídeo institucional, que deixou emocionado o homenageado. Na sessão, o presidente Flávio Kayatt fez questão de ler a carta de congratulações, enviada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), em reconhecimento ao trabalho realizado por Jerson Domingos como conselheiro em Mato Grosso do Sul.
 
“Em nome da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e de todo o sistema de tribunais de contas, expressamos, nesta data, nossa mais sincera homenagem e reconhecimento à exemplar trajetória do conselheiro Jerson Domingos no serviço público brasileiro. O encerramento de um ciclo não representa o fim de uma jornada, mas a consagração de uma história que permanece viva na memória das instituições e de todos aqueles que tiveram a honra de acompanhar sua atuação”, discorreu. 

Legado 

Com 30 anos de vida pública, primeiro, atuando como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e depois como presidente da Casa de Leis, ele cumpriu dez anos como conselheiro do TCE-MS, sendo dois deles como presidente.
 
Em sua gestão na presidência, Jerson Domingos implementou um modelo que priorizou a orientação preventiva aos gestores públicos, buscando o diálogo e a cooperação técnica. Essa postura resultou na humanização do TCE-MS, aproximando-o ainda mais dos jurisdicionados e servidores da Corte de Contas.
 
“Um legado que fica para a história dos Tribunais de Contas do País”, como frisou o procurador-geral de contas do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Junior, em seu discurso.
 
O grande destaque de sua gestão, além da valorização do servidor público, foi a criação do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), enquanto presidiu a Corte, considerado modelo no Brasil.
 
A iniciativa une municípios, órgãos de controle e gestores em um objetivo comum: garantir um início de vida digno, saudável e com acesso à educação e cuidados básicos. O programa, focado na transversalidade e na efetivação dos direitos previstos no Marco Legal da Primeira Infância, se consolida como o principal legado social de sua atuação.
 
“Sou grato a Deus por me conceder esta oportunidade. Considero-me um dos muitos afortunados no Brasil por ter recebido carinho, amor, respeito e consideração. Retribuo tudo isso com uma única palavra: gratidão. Agradeço ao amigo e presidente Flávio Kayatt por todo apoio, aos conselheiros Waldir, Iran, Célio, Patrícia, Osmar, Marcio Monteiro, por toda parceria e pelas palavras de carinho. No momento da minha partida, peço apenas uma coisa a vocês, que reservem em seus corações um espaço para Jerson Domingos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo o que fizeram por mim”, agradeceu.
 
A aposentadoria compulsória encerra uma etapa da vida pública de Jerson Domingos, mas seu legado de gestão orientativa, humanizada e comprometida com o futuro das novas gerações permanece como uma marca indelével na história do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
 

