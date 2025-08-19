Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ACORDO

Azambuja sai, mas diz que deputados federais ficarão no ninho

Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, vão continuar na sigla para disputar a reeleição em 2026

Daniel Pedra

Daniel Pedra

19/08/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após reunião com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual da legenda, comunicou a saída do ninho tucano e ingresso no Partido Liberal (PL) do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

“Na primeira quinzena de setembro, devo assinar a ficha de filiação, mas alinhei com o Perillo que os três deputados federais do PSDB, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, vão continuar na sigla para disputar a reeleição em 2026”, informou ao Correio do Estado.

No entanto, Azambuja disse que os deputados estaduais filiados ao PSDB devem trocar de legenda para tentar a reeleição no próximo ano. 

“Por enquanto, quem está certo de me acompanhar é a deputada estadual Mara Caseiro, que sairá candidata a deputada federal. Os demais não definiram ainda. Sobre os prefeitos, alguns devem me acompanhar, outros vão permanecer na legenda e os demais vão para outros partidos, até para darem suporte aos vereadores, que não terão janela partidária até 2028”, adiantou.

Já Marconi Perillo considerou a reunião excelente. “Foi uma reunião entre amigos que somos. Eu e o Reinaldo somos há 30 anos filiados ao PSDB, enquanto o Riedel é um amigo há muitos anos. Os nossos deputados Dagoberto, Geraldo e Beto também são filiados há muitos anos. Em um partido a gente faz relações para além da política, a gente acaba fazendo relações de amizade, de confiança. Talvez essa seja a palavra mais importante, confiança”, declarou.

Para o presidente nacional do PSDB, a conversa foi sobre o futuro do Brasil e a preocupação de buscar juntos um caminho para o País.

“Para que o Brasil saia dessas dificuldades que ele enfrenta hoje, sobretudo na governança, nós temos a convicção de buscarmos um candidato à altura do Brasil à Presidência da República. Um candidato que possa encarnar os sentimentos de estados produtores, como é o caso de Mato Grosso do Sul, Goiás e tantos outros”, disse.

Ele lembrou que o ninho tucano no Estado conta com 300 vereadores, 44 prefeitos, 6 deputados estaduais da melhor qualidade e 3 deputados federais.

“Então, ficou claro nesse entendimento nosso que é fundamental a continuidade de todo esse projeto, de toda essa estrutura partidária que tem o PSDB hoje. Os três deputados federais, portanto, vão liderar uma nominata para que a gente possa eleger pelo menos três deputados estaduais e reeleger os três deputados federais”, finalizou.

O deputado federal Geraldo Resende falou ao Correio do Estado que foi uma boa reunião.

“O ex-governador Reinaldo Azambuja, junto com o governador Eduardo Riedel, já manifestou ao presidente que, devido à conjuntura local, eles precisarão estar em outros partidos. Quanto aos três deputados federais, nós pactuamos que vamos discutir a permanência juntos e vamos disputar as eleições no mesmo partido em 2026. Preferencialmente, nós temos o interesse de permanência no PSDB”, assegurou.

Porém, completou o parlamentar tucano, isso não impossibilita os três de terem conversas com outras legendas.

“Porque nós vamos decidir definitivamente no fim de março do ano que vem, mas eu já havia manifestado essa minha intenção a outras lideranças, inclusive ao próprio presidente Marconi Perillo, com quem eu vou ter uma reunião novamente nos próximos dias para discutir o projeto local”, revelou.

Assine o Correio do Estado

Governador de MS

Eduardo Riedel já se filiou ao PP e deve ter cargo na executiva nacional

O governador assinou a ficha de filiação no dia 15 (sexta-feira) e hoje participa de evento da federação União Progressista em Brasília (DF)

19/08/2025 04h40

Compartilhar
Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel Gerson Oliveira/Arquivo

Continue Lendo...

O governador Eduardo Riedel assinou na sexta-feira a ficha de filiação ao PP, conforme consta na sua certidão de filiação partidária, disponibilizada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e hoje vai a Brasília (DF) para participar da convenção nacional do partido, às 8h (horário de Mato Grosso do Sul), no Auditório Petrônio Portela, no Senado, para sacramentar a federação União Progressista, formada pela legenda com o União Brasil.

Conforme apuração do Correio do Estado, durante o evento político na capital federal, Riedel anunciará oficialmente o ingresso nos quadros do Progressistas, para ocupar cargo de destaque na executiva nacional da legenda pela qual tentará a reeleição ao governo de Mato Grosso do Sul no pleito do próximo ano.

O governador já desembarca no PP com status de estrela e, de acordo com apuração da reportagem, deve ocupar uma das vice-presidências da executiva nacional da legenda. A oficialização de Riedel no Progressistas teve origem no trabalho incansável de sua aliada na política e amiga senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP e líder da sigla no Senado.

Na federação que será oficializada hoje em Brasília, Tereza também será uma das protagonistas e, apesar de o governador esconder a informação sobre sua ida ao PP a sete chaves, seu processo de filiação já estava adiantado há meses.

Entretanto, somente ontem foi informado ao presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, durante reunião em Campo Grande que teve a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do partido, mas que também trocará o ninho tucano pelo comando regional do PL, e dos deputados federais da legenda no Estado.

Riedel chega ao PP levando um outro aliado a tiracolo: o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez. O governador faz um mandato de centro, mas com a aproximação das eleições deu uma guinada mais à direita em seus gestos pessoais.

Os sinais de correção de rota começaram com o apoio à anistia dos envolvidos nas manifestações repletas de vandalismo de 8 de janeiro de 2023 e, mais recentemente, com seu posicionamento contra a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os gestos de Riedel foram o suficiente para que o PT, que ainda ocupa cargos em sua administração, anunciasse a saída do governo. Conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado, essa debandada dos petistas foi vista com bons olhos no Parque dos Poderes, pois poupou Riedel do trabalho de exonerá-los.

No PP, Riedel deve integrar uma ampla aliança de centro-direita para sua reeleição, que dará palanque a um candidato à Presidência da República da centro-direita. O PL, próximo destino de Reinaldo Azambuja, o PSD, o Republicanos e o Podemos, entre outros partidos de centro, estão neste arco de aliança.

Nas eleições de 2022, Riedel também integrava uma aliança de centro-direita, mas a disputa com o então deputado estadual Capitão Contar (PRTB) no segundo turno, na época mais alinhado à extrema direita, fez com ele tivesse votos decisivos de petistas para se eleger, obrigando o governador recém-eleito a abrigar parte da esquerda na sua administração.

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel

REUNIÃO COM PERILLO

Após ser informado pelo govenador que trocou o PSDB pelo PP, Marconi Perillo também recebeu a notícia de que Azambuja deixará o ninho para se filiar no PL, mas ambos devem permanecer aliados em nível estadual. "A saída das duas principais lideranças não significará ruptura com a estrutura partidária local. Tudo isso foi conversado de forma clara, transparente e muito bem articulada", frisou o dirigente nacional.

Além da definição em Mato Grosso do Sul, Perillo ressaltou que o PSDB trabalha em uma estratégia nacional para se fortalecer nas próximas eleições. A meta é mais que dobrar a bancada de deputados federais, conquistar assentos no Senado e apoiar candidaturas competitivas a governos estaduais.

Ele também reafirmou o papel histórico da sigla. "O PSDB tem uma história, tem um legado no Brasil, 37 anos de existência, criou os melhores programas e as melhores políticas públicas do País nessas últimas cinco décadas. Nós vamos manter esse legado", concluiu.

Assine o Correio do Estado

Política

Sem citar Magnitsky, Dino decide que leis estrangeiras não valem automaticamente no Brasil

O ato abriu brecha para que Alexandre Moraes recorra ao próprio STF contra sanções aplicadas a ele pelo governo dos Estados Unidos

18/08/2025 16h30

Compartilhar
Ministro Flávio Dino, do STF

Ministro Flávio Dino, do STF Divulgação/STF

Continue Lendo...

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (28) que decisões judiciais e leis estrangeiras não podem produzir efeitos no Brasil sem prévia análise pela autoridade brasileira competente, sob pena de violação da soberania nacional.

Pela decisão, nenhuma lei, decisão judicial ou ordem executiva estrangeira pode produzir efeitos automáticos sobre pessoas naturais, empresas ou órgãos que atuem em território nacional, ou sobre contratos firmados ou bens que estejam no Brasil, sem análise ou homologação por órgão judicial competente brasileiro.

A decisão foi proferida em uma ação aberta pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que acionou o Supremo contra municípios brasileiros que abriram ações diretamente na Justiça do Reino Unido, em casos contra mineradoras britânicas, por exemplo.

O ministro escreveu que qualquer violação dessa determinação “constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro”.

Lei Magnitsky

A liminar de Dino foi concedida no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impõe um tarifaço contra o Brasil e sanções a ministros do Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes, com base em leis norte-americanas.

Moraes foi enquadrado pela Casa Branca na Lei Magnitsky, que prevê sanções econômicas contra violadores de direitos humanos. Trump acusa o ministro de impedir a liberdade de expressão e promover uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo político, com quem mantém afinidades ideológicas.

Sem citar a lei norte-americana, Dino escreveu que a realidade tem mostrado “o fortalecimento de ondas de imposição de força de algumas Nações sobre outras”, e que por isso, “na prática, têm sido agredidos postulados essenciais do Direito Internacional”.

“Diferentes tipos de protecionismos e de neocolonialismos são utilizados contra os povos mais frágeis, sem diálogos bilaterais adequados ou submissão a instâncias supranacionais”, disse o ministro.

Dino continua afirmando que, “nesse contexto, o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças, que visam impor pensamentos a serem apenas ‘ratificados’ pelos órgãos que exercem a soberania nacional”.

Apesar de não citar as sanções econômicas contra Moraes, que têm o potencial de bloquear a utilização de cartão de créditos com bandeiras dos EUA como Visa e Mastercard, por exemplo, Dino ordenou a notificação do Banco Central; da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).

“Transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior (ou oriundas do exterior) por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte, no âmbito da presente ADPF [arguição de descumprimento de preceito fundamental]”, decidiu Dino.

O ministro escreveu ainda que qualquer cidadão brasileiro que se sinta prejudicado por imposição internacional pode acionar o Supremo diretamente, em busca de proteção.

Dino convocou uma audiência pública sobre o tema, cujo cronograma ainda deve ser divulgado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

2

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 1 dia

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)

4

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande
Cidades

/ 20 horas

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?