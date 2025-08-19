Azambuja sai, mas diz que deputados federais ficarão no ninho

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após reunião com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual da legenda, comunicou a saída do ninho tucano e ingresso no Partido Liberal (PL) do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

“Na primeira quinzena de setembro, devo assinar a ficha de filiação, mas alinhei com o Perillo que os três deputados federais do PSDB, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, vão continuar na sigla para disputar a reeleição em 2026”, informou ao Correio do Estado.

No entanto, Azambuja disse que os deputados estaduais filiados ao PSDB devem trocar de legenda para tentar a reeleição no próximo ano.

“Por enquanto, quem está certo de me acompanhar é a deputada estadual Mara Caseiro, que sairá candidata a deputada federal. Os demais não definiram ainda. Sobre os prefeitos, alguns devem me acompanhar, outros vão permanecer na legenda e os demais vão para outros partidos, até para darem suporte aos vereadores, que não terão janela partidária até 2028”, adiantou.

Já Marconi Perillo considerou a reunião excelente. “Foi uma reunião entre amigos que somos. Eu e o Reinaldo somos há 30 anos filiados ao PSDB, enquanto o Riedel é um amigo há muitos anos. Os nossos deputados Dagoberto, Geraldo e Beto também são filiados há muitos anos. Em um partido a gente faz relações para além da política, a gente acaba fazendo relações de amizade, de confiança. Talvez essa seja a palavra mais importante, confiança”, declarou.

Para o presidente nacional do PSDB, a conversa foi sobre o futuro do Brasil e a preocupação de buscar juntos um caminho para o País.

“Para que o Brasil saia dessas dificuldades que ele enfrenta hoje, sobretudo na governança, nós temos a convicção de buscarmos um candidato à altura do Brasil à Presidência da República. Um candidato que possa encarnar os sentimentos de estados produtores, como é o caso de Mato Grosso do Sul, Goiás e tantos outros”, disse.

Ele lembrou que o ninho tucano no Estado conta com 300 vereadores, 44 prefeitos, 6 deputados estaduais da melhor qualidade e 3 deputados federais.

“Então, ficou claro nesse entendimento nosso que é fundamental a continuidade de todo esse projeto, de toda essa estrutura partidária que tem o PSDB hoje. Os três deputados federais, portanto, vão liderar uma nominata para que a gente possa eleger pelo menos três deputados estaduais e reeleger os três deputados federais”, finalizou.

O deputado federal Geraldo Resende falou ao Correio do Estado que foi uma boa reunião.

“O ex-governador Reinaldo Azambuja, junto com o governador Eduardo Riedel, já manifestou ao presidente que, devido à conjuntura local, eles precisarão estar em outros partidos. Quanto aos três deputados federais, nós pactuamos que vamos discutir a permanência juntos e vamos disputar as eleições no mesmo partido em 2026. Preferencialmente, nós temos o interesse de permanência no PSDB”, assegurou.

Porém, completou o parlamentar tucano, isso não impossibilita os três de terem conversas com outras legendas.

“Porque nós vamos decidir definitivamente no fim de março do ano que vem, mas eu já havia manifestado essa minha intenção a outras lideranças, inclusive ao próprio presidente Marconi Perillo, com quem eu vou ter uma reunião novamente nos próximos dias para discutir o projeto local”, revelou.

