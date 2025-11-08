Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Azambuja vence para o Senado em 15 das 20 maiores cidades de MS

A análise foi realizada com auxílio de uma IA e levando em consideração a pesquisa Correio do Estado/Ipems

Daniel Pedra

Daniel Pedra

08/11/2025 - 08h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), além de liderar o ranking dos pré-candidatos ao Senado que têm mais potencial de crescimento eleitoral até as eleições gerais do próximo ano em Mato Grosso do Sul, também domina o eleitorado de 15 das 20 principais cidades do Estado em número de eleitores.

Já a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), venceria em três cidades, enquanto o senador Nelsinho Trad (PSD) e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) seriam vitoriosos em uma cidade cada um.

A análise foi realizada pela reportagem com auxílio de uma inteligência artificial (IA) levando em consideração a terceira pesquisa feita pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) sobre as intenções de votos para senador no Estado.

Conforme o levantamento, as 20 maiores cidades sul-mato-grossenses são Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Sidrolândia, Maracaju, Amambai, Coxim, São Gabriel do Oeste, Aquidauana, Rio Brilhante, Paranaíba, Fátima do Sul, Chapadão do Sul, Mundo Novo, Jardim e Bela Vista.

Azambuja venceria em Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Sidrolândia, Maracaju, Amambai, Coxim, São Gabriel do Oeste, Aquidauana, Rio Brilhante, Chapadão do Sul, Mundo Novo, Jardim e Bela Vista – todas essas 15 cidades têm o agronegócio como principal força econômica e são do interior.

Já a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que está em 2º lugar no ranking dos pré-candidatos que têm mais potencial de crescimento eleitoral até as eleições gerais do próximo ano no Estado, também aparece na 2ª posição entre os 20 maiores municípios sul-mato-grossenses, dominando o eleitorado em três cidades: Três Lagoas, onde já foi prefeita, Corumbá e Paranaíba.

O senador Nelsinho Trad, que tentará a reeleição, domina apenas Campo Grande, porém, trata-se da capital de Mato Grosso do Sul e, portanto, o município que mais tem eleitores, 618.661 no total, ou 31,48% do eleitorado estadual, conforme levantamento mais recente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) divulgado no dia 31 de outubro deste ano.

No caso do ex-deputado estadual Capitão Contar, ele só domina o eleitorado de Fátima do Sul, porém, é competitivo nos municípios fronteiriços, como, por exemplo, Ponta Porã, Aral Moreira, Amambai e Coronel Sapucaia.

CONCENTRAR ESFORÇOS

Ainda com o auxílio da IA e levando em consideração a terceira pesquisa feita pelo Correio do Estado-Ipems sobre as intenções de votos para senador no Estado, também foi possível apontar onde cada um dos quatro principais pré-candidatos ao Senado deve concentrar esforços na campanha eleitoral de 2026.

No caso de Azambuja, como ele defende a hegemonia em Maracaju, Rio Brilhante e Dourados, precisa expandir a campanha eleitoral para Chapadão e Costa Rica, onde o agronegócio pesa muito, e recuperar voto em Campo Grande, que é o seu único ponto fraco.

Já Simone, que, mesmo dominando os municípios da costa leste de Mato Grosso do Sul, tem de ampliar sua presença em Três Lagoas e cidades vizinhas, bem como conversar com os eleitores mais moderados da Capital e trabalhar o voto feminino, que é o seu principal diferencial.

O Capitão Contar precisa consolidar sua presença nas cidades do interior do Estado, onde o agronegócio domina e os eleitores são mais conservadores. Ele também precisa dobrar a atuação em Três Lagoas e Dourados, bem como combater a rejeição no 2º voto, que é seu ponto fraco.

Por sua vez, o senador Nelsinho Trad, cuja força está em Campo Grande, onde tem vantagem real sobre os outros três pré-candidatos, precisa mostrar presença em Dourados, Naviraí e Ponta Porã, onde é fraco, bem como reforçar o nome no agronegócio via parcerias com os prefeitos.

MAIS POTENCIAL

O ex-governador Reinaldo Azambuja e a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, lideram o ranking dos pré-candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul que têm mais potencial de crescimento eleitoral até as eleições gerais do próximo ano no Estado.

No ranking, Azambuja aparece com 104% de potencial de crescimento, podendo dobrar a votação em razão da capilaridade que detém, enquanto Tebet vem em segundo com 97%, tendo a possibilidade de crescer entre o eleitorado feminino e o moderado.

Em seguida, aparecem o senador Nelsinho Trad, que tentará a reeleição, com 79% de potencial de crescimento sólido, porém, restrito a Campo Grande, e o ex-deputado estadual Capitão Contar, com 20%, pois, conforme a IA, ele já está no teto do eleitorado da direita, ficando impossibilitado de crescer mais.

No caso do ex-governador, a análise apontou que ele tem o maior potencial de crescimento, maior capacidade de montagem de palanque, eleitor transversal (direita, centro e moderado) e baixa rejeição aparente (números fortes no 2º voto).

Além disso, as principais forças que impulsionam o crescimento dele é o fato de aparecer forte no 1º voto (20,18%) e fortíssimo no 2º voto (16,97%), o que indica baixa rejeição. Azambuja também é o único com presença consolidada em todo o interior do Estado, onde estão 70% dos eleitores.

Do ponto de vista ideológico, ocupa um espaço moderado à direita, onde há mais eleitores disponíveis, pois, como ex-governador por dois mandatos, tem capital político, base de prefeitos e obras entregues.

Também não sofre divisão severa no seu campo – não disputa o mesmo eleitor fiel do bolsonarismo, nem compete com o eleitor moderado de Simone. Portanto, é o pré-candidato com maior potencial de crescer e vencer a eleição.

Já Simone também tem alta capacidade de crescimento e quase nenhuma rejeição pública, sendo fortíssima no voto moderado, feminino e escolarizado e melhor performance no 2º voto entre as mulheres.

Ela ainda tem forças que ampliam seu crescimento: figura nacional, ministra, articulada e vista como gestora confiável. Outro ponto positivo é que Tebet tem 13,15% no 2º voto, número muito sólido, e, como ocupa o centro político, atrai eleitor não radicalizados – o maior grupo hoje em Mato Grosso do Sul.

Além disso, o eleitorado feminino tende a crescer para ela após o início da campanha, porém, sua limitação é que o campo do centro é menor que o campo da direita no Estado.

Sua força é distribuída, mas não explode em nenhum grande reduto (exceto Três Lagoas) e, por isso, tem o segundo maior potencial de crescimento, podendo surpreender se a disputa polarizada entre dois homens.

correio do estado / ipems

OS OUTROS DOIS

Com relação aos outros dois pré-candidatos, Nelsinho aparece em terceiro porque tem um potencial moderado, concentrando sua força em Campo Grande (20,33% no 1º voto), do eleitor fiel do PSD e na baixa rejeição.

Conforme a análise, as forças dele são a grande presença em Campo Grande, que concentra a maior parte dos eleitores urbanos, o perfil moderado e o fato de ser muito conhecido, tendo baixo risco de rejeição.

Porém, suas limitações claras são quase não crescer no interior, o que define a eleição ao Senado, não ocupar nenhuma faixa eleitoral “livre”, disputando moderados com Simone, estrutural com Azambuja e periferia conservadora com Contar. Ou seja, potencial real, mas não explosivo, crescendo menos que a ministra e para o ex-governador.

Já o Capitão Contar tem base fiel (bolsonarismo raiz), lidera o 1º voto (24,54%), mas é o que menos cresce entre os quatro, com desempenho baixo no 2º voto (apenas 6,16%) – sinal de alta rejeição oculta –, campo ideológico limitado (extrema direita) e eleitor homogêneo, mas pequeno para uma eleição de duas vagas.

As limitações do ex-deputado estadual e que prejudicam o seu crescimento são o fato de o eleitor da direita estar dividido entre Azambuja (direita moderada) e o deputado federal Marcos Pollon (direita radical), de a direita já ter o governador Eduardo Riedel (PP) como grande puxador de votos, o que tira sua hegemonia, e de não aparecer como segunda opção – isso destrói seu potencial de expansão. Portanto, sua maior força está no 1º voto e, por isso, menor potencial de crescimento.

Em resumo, o nome com maior potencial de crescimento real é o de Azambuja, seguido de Simone, enquanto Nelsinho cresce medianamente e Contar é o que menos cresce apesar de liderar o 1º voto.

O ex-governador tem a maior soma de 1º e 2º votos, baixa rejeição, forte no interior e campo ideológico amplo, enquanto a ministra tem imagem positiva, centro político disponível e baixo desgaste.

Já Nelsinho é forte só na Capital, cresce pouco no interior, enquanto o Capitão Contar tem alto 1º voto, mas péssimo 2º voto, com um campo ideológico limitado, o que restrige seu crescimento.

Assine o Correio do Estado

Política

STF tem 2 votos para rejeitar recurso e manter condenação de Bolsonaro

Ministro Flavio Dino seguiu integralmente o voto do relator

07/11/2025 14h30

Compartilhar
Este é o último recurso de Bolsonaro no caso

Este é o último recurso de Bolsonaro no caso Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Continue Lendo...

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), seguiu integralmente o voto do relator, Alexandre de Moraes, para manter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por ter liderado uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. 

Mais cedo, Moraes abriu o julgamento e votou pela rejeição deste que é o último recurso de Bolsonaro no caso. Outros seis condenados, todos antigos aliados do ex-presidente, também tiveram seus recursos rejeitados por Moraes e Dino, que apenas seguiu o relator, sem anexar voto escrito. 

Os ministros julgam os recursos do chamado “núcleo crucial” do golpe, ou núcleo 1, conforme divisão feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O julgamento ocorre na Primeira Turma, em ambiente virtual. Os outros dois ministros do colegiado - Cristiano Zanin e Cármen Lúcia - têm até 14 de novembro para votar. 

O julgamento desses recursos é a última etapa que separa os condenados de uma eventual ordem de prisão. 

É possível acompanhar o julgamento e ler as manifestações dos ministros na ação penal 2668 por meio do portal do Supremo Tribunal Federal. Os relatórios e os votos relativos a cada um dos recursos dos réus ficam disponíveis na aba “Sessão Virtual”. 

Os recursos em julgamento são os embargos de declaração, que servem para o esclarecimento de alguma contradição ou omissão no texto final da condenação. Em tese, mesmo que aceito, esse tipo de apelo não teria o alcance de modificar o resultado do julgamento. 

Fux

O ministro Luiz Fux, único que votou pela absolvição de Bolsonaro e dos demais acusados do núcleo 1, não participa do julgamento dos recursos. Em outubro, o magistrado mudou da Primeira para a Segunda Turma do Supremo, aproveitando vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. 

Ao anunciar a troca, Fux chegou a dizer que gostaria de continuar participando do julgamento de Bolsonaro, mas o ministro acabou não formalizando nenhum pedido nesse sentido. O Supremo confirmou que, nesse caso, prevalece o Regimento Interno, que não prevê a participação do ministro de uma turma em julgamento da outra. 

ELEIÇÕES 2026

Azambuja e Tebet têm mais potencial de crescimento na batalha ao Senado

A análise foi realizada com auxílio de uma IA e leva em consideração o resultado da pesquisa Correio do Estado/Ipems

07/11/2025 08h00

Compartilhar
Ex governador Reinaldo Azambuja e Simone Tebet

Ex governador Reinaldo Azambuja e Simone Tebet

Continue Lendo...

Pré-candidatos às duas vagas do Senado por Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), lideram o ranking dos que têm mais potencial de crescimento eleitoral até as eleições gerais do próximo ano no Estado.

A análise foi realizada pela reportagem, com auxílio de uma Inteligência Artificial (IA), levando em consideração a terceira pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) sobre intenções de votos para o Senado.

No ranking, Azambuja aparece com 104% de potencial de crescimento, podendo dobrar a votação por causa da capilaridade que detém, enquanto Tebet vem em segundo, com 97%, tendo a possibilidade de crescer entre o eleitorado feminino e o moderado.

Em seguida, aparecem o senador Nelsinho Trad (PSD), que tentará a reeleição, com 79% de potencial de crescimento sólido, porém, restrito a Campo Grande, e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 20%, pois, conforme a IA, ele já está no teto do eleitorado da direita, ficando impossibilitado de crescer mais.

No caso do ex-governador, a análise apontou que ele tem o maior potencial de crescimento, maior capacidade de montagem de palanque, eleitorado transversal (direita, centro e moderado) e baixa rejeição aparente (números fortes no 2º voto).

Além disso, as principais forças que impulsionam o crescimento dele é o fato de aparecer forte no 1º voto (20,18%) e fortíssimo no 2º voto (16,97%), o que indica baixa rejeição. Azambuja também é o único com presença consolidada em todo o interior do Estado, onde estão 70% dos eleitores.

Do ponto de vista ideológico, ocupa um espaço moderado à direita, em que há mais eleitores disponíveis, pois, como ex-governador por dois mandatos, tem capital político, base de prefeitos e obras entregues.

Também não sofre divisão severa no seu campo – não disputa o mesmo eleitor fiel do bolsonarismo, nem compete com o eleitor moderado de Simone. Portanto, é o pré-candidato com maior potencial de crescer e vencer a eleição.

Simone também tem alta capacidade de crescimento e quase nenhuma rejeição pública, sendo fortíssima no voto moderado, feminino e escolarizado, e tem melhor performance no 2º voto entre as mulheres.

Ela ainda tem forças que ampliam seu crescimento: figura nacional, ministra, articulada e vista como gestora confiável. Outro ponto positivo é que Tebet tem 13,15% no 2º voto, número muito sólido, e, como ocupa o centro político, atrai eleitor não-radicalizado – o maior grupo hoje em Mato Grosso do Sul. 

Além disso, o eleitorado feminino tende a crescer para ela após o início da campanha, porém, sua limitação é que o campo do centro é menor que o campo da direita no Estado.

Sua força é distribuída, mas não explode em nenhum grande reduto (exceto Três Lagoas) e, por isso, tem o segundo maior potencial de crescimento, podendo surpreender se a disputa polarizada entre dois homens.

Ex governador Reinaldo Azambuja e Simone Tebet

OS OUTROS DOIS

Com relação aos outros dois pré-candidatos, Nelsinho aparece em terceiro, porque tem um potencial moderado, concentrando sua força em Campo Grande (20,33% no 1º voto), do eleitor fiel do PSD e na baixa rejeição.

Conforme a análise, as forças dele são: a grande presença em Campo Grande, que concentra a maior parte dos eleitores urbanos, o perfil moderado e o fato de ser muito conhecido, tendo baixo risco de rejeição.

Porém, suas limitações claras são: quase não crescer no interior, o que define a eleição ao Senado, não ocupar nenhuma faixa eleitoral “livre”, disputando moderados com Simone, estrutural com Azambuja e periferia conservadora com Contar.

Já o Capitão Contar tem base fiel (bolsonarismo raiz), lidera o 1º voto (24,54%), mas é o que menos cresce entre os quatro, tendo desempenho baixo no 2º voto (apenas 6,16%) – sinal de alta rejeição oculta –, campo ideológico limitado (extrema direita) e eleitor homogêneo, mas pequeno para uma eleição de duas vagas.

As limitações do ex-deputado estadual e que prejudicam o seu crescimento são o fato de o eleitor da direita estar dividido entre Azambuja (direita moderada) e o deputado federal Marcos Pollon (direita radical), de a direita já ter o governador Eduardo Riedel (PP) como grande puxador de votos, o que tira sua hegemonia, e de não aparecer como segunda opção – isso destrói seu potencial de expansão.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde
Cortes

/ 15 horas

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

2

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 1 dia

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

3

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande
Que pena, amor

/ 1 dia

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande

4

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias
voltou atrás

/ 1 dia

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6873, sexta-feira (07/11)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6873, sexta-feira (07/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31/10/2025

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?