Bandeirantes terá eleição suplementar em julho

ARTICULAÇÕES

O secretário de Estado da Casa Civil de MS participou de reuniões em Brasília para bater o martelo sobre essa união partidária

A federação que deve ser formada entre MDB e Republicanos está praticamente fechada e ainda pode ganhar o reforço do PSD, tornando-se, dessa forma, a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 133 deputados federais (45 do PSD, 44 do MDB e 44 do Republicanos), e do Senado, com 29 senadores (14 do PSD, 11 do MDB e 4 do Republicanos).

A informação foi repassada ao Correio do Estado pelo secretário de Estado da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha (MDB), que participou ontem de uma série de reuniões, em Brasília (DF), para tratar da criação da federação com o Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da possível participação do PSD, de Gilberto Kassab.

“Podemos dizer que a federação do MDB com o Republicanos está 90% fechada, enquanto o reforço do PSD estaria em torno de 20%. A chegada do PSD está sendo conversada, porém, hoje, podemos dizer que ainda está longe um pouco”, explicou Eduardo Rocha, que também teve uma reunião com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP).

Durante a reunião com Baleia Rossi, o secretário de Estado da Casa Civil foi informado de que a federação entre MDB e Republicanos deve ser fechada até julho deste ano.

“Não há uma regra para que seja nesse prazo, mas, como temos eleições gerais em 2026, quanto antes fecharmos essa aliança, melhor será para a formação de chapas”, detalhou.

FORTALECIMENTO

Na semana passada, o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República do governo Temer, Carlos Marun, adiantou ao Correio do Estado que a federação do MDB com o Republicanos estava encaminhada.

Ele disse que a união das duas siglas ganhou força depois do encontro entre o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), e o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, realizado no Congresso Nacional, em Brasília, no dia 6 de maio.

De acordo com Carlos Marun, as lideranças nacionais do MDB e do Republicanos devem voltar a ter um novo encontro nesta semana em Brasília. “Desde o dia 6 de maio, as negociações entre os dois partidos avançaram bastante. Nesta semana, Marcos Pereira e Baleia Rossi devem ter um novo encontro, e outras lideranças dos dois partidos devem participar, inclusive eu”, revelou.

Outra liderança do MDB estadual, que não quis se identificar, também confirmou as negociações e reforçou que a formação de uma federação com o Republicanos será boa para ambas as legendas, pois fortalecerá politicamente os dois partidos.

“Assim como o MDB tem três ministros no governo de Lula – Simone Tebet, Renan Filho e Jader Filho –, o Republicanos tem um ministro – Silvio Costa Filho, portanto, são siglas que têm muito em comum”, ressaltou.

Já o terceiro cacique do MDB de Mato Grosso do Sul, que também não quis se identificar, destacou que as negociações com o Republicanos vêm de longa data, mas parece que agora vão ser concretizadas.

“Marcos Pereira e Baleia Rossi tentam resolver disputas envolvendo líderes regionais das legendas para avançar nas negociações”, destacou.

Ele se referiu à Bahia, onde os partidos estão em lados opostos da política local, com os emedebistas compondo a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), enquanto os republicanos integram a oposição ao Executivo baiano.

“A federação entre as legendas pode colocar o Republicanos e o MDB como uma das forças mais expressivas da política nacional”, projetou.

Caso o acordo se concretize, em número de congressistas, as legendas ficariam atrás só do PL e da federação União Progressista, composta pelo União Brasil e o PP.

Além da questão da influência dos partidos, a união serviria para aumentar o recebimento de recursos públicos para campanha das legendas, aumentando as chances de seus políticos terem sucesso em disputas contra opositores.

