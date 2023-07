Barbosinha deve substituir PP pelo PSB para disputar a prefeitura de Dourados

De olho na eleição para prefeito de Dourados no próximo ano, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, deve trocar o PP pelo PSB, já que o seu atual partido bateu o martelo que no 2º maior município de Mato Grosso do Sul o plano A é a reeleição do prefeito Alan Guedes.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, Barbosinha, que no ano passado trocou o PSDB pelo PP para ser o candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Eduardo Riedel, agora pretende fazer o mesmo para tentar realizar o sonho de comandar Dourados.

A reportagem apurou que o vice-governador já teria sido informado de que o PP não abre mão de que Alan Guedes tente a reeleição em 2024, pois a chance de vitória é mais factível do que qualquer outra liderança do partido – leia-se Barbosinha.

Além disso, conforme interlocutores próximos, Barbosinha acredita que disputando o cargo de prefeito de Dourados se valorizaria mais, mesmo em caso de derrota, e, em caso de vitória nas urnas, trocaria um cargo no qual não tem nenhum poder de decisão, por um em que terá a “caneta” nas mãos.

No entanto, ainda de acordo com fontes ouvidas pelo Correio do Estado, caso o vice-governador realmente tome a decisão de trocar o PP pelo PSB para disputar as eleições municipais do próximo ano em Dourados, estaria dando um tiro no pé, pois já tentou uma vez e foi derrotado.

Entretanto, Barbosinha teria provocado uma situação incômoda dentro da atual legenda e seria melhor para ambas as partes que ele procurasse novos ares, se assim desejar. Procurado pela reportagem, o vice-governador não retornou até o fechamento desta matéria, porém, o espaço continua aberto para que possa se manifestar.

CONVIDADO

O Correio do Estado procurou o presidente do PSB em Mato Grosso do Sul, o ex-deputado estadual Paulo Duarte, que confirmou ter feito o convite para que Barbosinha se filiasse ao partido.

“Conversei com ele na semana passada e aproveitei para convidá-lo para se filiar ao partido, que está de portas abertas. O Barbosinha me disse que teria uma conversa com a senadora Tereza Cristina e depois me retornaria, mas ainda não o fez”, revelou Paulo Duarte, completando que ele teria ficado de pensar no convite.

O dirigente partidário reforçou que o vice-governador será muito bem-vindo ao PSB. “Reafirmo que as portas estão abertas, entretanto, sobre a possibilidade de ser o escolhido pelo partido para ser o nosso candidato a prefeito de Dourados vai depender de outros fatores”, argumentou.

No entanto, Paulo Duarte reforçou que Barbosinha seria um nome importante para o fortalecimento do PSB em Mato Grosso do Sul. “Já trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa como deputados estaduais e trata-se de uma figura ímpar e que só viria a somar dentro do PSB”, declarou.

Nos bastidores, conforme apurou a reportagem, o PSB pensa em fazer uma aliança com o PSDB no município de Dourados e apoiar o candidato tucano, que ainda não definiu se o escolhido será o deputado federal Geraldo Resende ou os deputados estaduais Lia Nogueira e Zé Teixeira.

Caso essa aliança seja concretizada, os planos de Barbosinha de trocar o PP pelo PSB para sair candidato a prefeito de Dourados podem ir por água abaixo, pois deixaria uma legenda já fortalecida para ingressar em outra que está sendo reconstruída.

A exemplo de Campo Grande, a disputa pela prefeitura de Dourados também deve ser grande, já que, além dos nomes citados, também estão de olho no pleito o ex-vice-governador Murilo Zauith (União Brasil), o atual superintendente do Patrimônio da União, Tiago Botelho (PT), e o radialista Marçal Filho, que atualmente está no PP, mas já estaria de malas prontas para ingressar no PSDB, no qual terá de enfrentar os três deputados.