"Barbosinha reúne todas as qualidades para isso", diz Riedel sobre vice em 2026

DANÇA DAS CADEIRAS

Além do vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, partido que só tinha um parlamentar estadual em MS ganha agora mais dois e um deputado federal para sua base

Antes desse ato de filiação, o Republicanos no Mato Grosso do Sul contava apenas com o deputado estadual Antônio Vaz e os vereadores Herculano Borges e Neto Santos em sua base. Marcelo Victor/Correio do Estado

Com ato de filiação realizado na manhã desta terça-feira (31), na Rua da Paz, número 1.106 no Jardim dos Estados, em Campo Grande, a ida de atuais deputados e até do vice-governador do Mato Grosso do Sul para o Republicanos acaba “inflando” a base do partido no Estado.

Aqui cabe esclarecer que até então, em Mato Grosso do Sul, o Republicanos contava apenas com um deputado estadual em sua base local de parlamentares ativos, Antônio Vaz, além dos vereadores Herculano Borges e Neto Santos em menor escala e em cargos que não estarão em disputa nesta eleição.

Neste ano, vale lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos:

Deputado federal,

Deputado estadual,

Dois senadores,

Governador e

Presidente da República

Ainda na última sexta-feira (27), como bem acompanha o Correio do Estado, o deputado federal Beto Pereira, já havia anunciado filiação ao Republicanos, ex-membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) que deixou a sigla em meio a uma "debandada" que aconteceu no ninho tucano.

Este ato na manhã de hoje (31) é reservado para filiação dos deputados estaduais, Renato Câmara (do Movimento Democrático Brasileiro - MDB) e Pedro Pedrossian Neto, que saiu do Partido Social Democrático (PSD) ao lado do vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha.

Apesar do ato de filiação, cabe apontar a ausência de Pedro Pedrossian, que encontra-se em São Paulo, bem como a do deputado federal Geraldo Resende, que estava sendo esperado mas não apareceu para o ato.

Além dos novos filiados, o evento na sede do Republicanos em Campo Grande (MS) contou com a presença de:

Eduardo Riedel

Reinaldo Azambuja

Antonio Vaz

Herculano Borges

Arlindo Landolfi Filho, prefeito de Terenos

André Borges Barros de Araújo, diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul)

Leocir Montanha, prefeito de São Gabriel do Oeste)

Odilon Ribeiro, ex-prefeito de Aquidauana

Base inflada

Antes desse ato de filiação, o Republicanos no Mato Grosso do Sul contava apenas com o deputado estadual Antônio Vaz e os vereadores Herculano Borges e Neto Santos em sua base. Agora, como afirma o deputado federal Beto Pereira, a própria ida do vice-governador, Barbosinha, já deixa o partido "mais robusto", com o objetivo da sigla em MS sendo montar uma chapa competitiva para a disputa à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.

"O trabalho que foi feito anteriormente pelo deputado Antônio Vaz está sendo reconhecido, o partido está forte em Mato Grosso do Sul. Agora, com certeza, com a chegada de novos parlamentares à Assembleia Legislativa, como é o caso do deputado Pedro Pedrossian Neto e também do deputado Renato Câmara, e também a chegada do nosso vice-governador, com certeza o partido ganha em representatividade e vai, com certeza, ter um êxito muito grande eleitoral nas eleições vindouras", disse Beto Pereira no ato de filiação.

Nas palavras de Beto Pereira, o Republicanos montará uma chapa em MS que "com certeza vai eleger quatro deputados estaduais", com um espaço para um quinta vaga, além de mirar pelo menos parlamentares para a Câmara dos Deputados em Brasília.

De saída do MDB, Renato Câmara pontuou que foi fácil dizer sim para a filiação ao Republicanos, dizendo que, apesar das disputas, o bom relacionamento é o pilar básico de qualquer partido político.

"É você ter a confiança que nesse grupo nós seremos respeitados, nós seremos ouvidos e nós poderemos contribuir com nossas ideias para um futuro de Mato Grosso do Sul melhor", disse ele em complemento.

Já sentindo-se em casa, o vice-governador, Barbosinha, destacou a alegria de, segundo ele, chegar ao Republicanos "no meio de amigos", no que chamou de um time muito forte e competitivo.

"De forma que eu me sinto em casa, acolhido e abraçado por amigos aqui no Republicanos. É um partido que defende os valores que nós pensamos que são importantes, o do trabalho, da família, do desenvolvimento que acreditamos para Mato Grosso do Sul, e está dando certo ao Estado é o que nós queremos para o País, que o modelo dando certo em MS seja levado para o Brasil.

Além disso, Barbosinha comenta a possibilidade de concorrer novamente à vice-governadoria, o que nesse caso ele fez questão de reforçar que não trata-se de uma candidatura.

"Vice não é candidato, é construção política! Obviamente que eu caminho ao lado do governador Eduardo Rito e, ao longo desses três anos, eu tenho procurado realizar todos os esforços para que a chapa possa ser mantida", concluiu.

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