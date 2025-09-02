Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

manifestação

Bolsonaristas de MS preparam ato na Afonso Pena em 7 de Setembro

Manifestação acontece em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Naiara Camargo

Naiara Camargo

02/09/2025 - 08h45
Ato “Reaja Brasil” ocorre neste domingo, feriado de 7 de setembro – Independência do Brasil, às 16 horas, em frente ao Bioparque Pantanal, nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O protesto é organizado por bolsaristas de Mato Grosso do Sul, como a vereadora Ana Portela (PL), vereador André Salineiro (PL) e vereador Rafael Tavares (PL).

A manifestação acontece em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e em alusão ao feriado de Independência do Brasil. Pela manhã, haverá Desfile Cívico Militar.

Veja o convite postado por André Salineiro em suas redes sociais:

JULGAMENTO BOLSONARO

Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, nos dias:

  • 2 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h )
  • 3 de setembro (9h às 12h)
  • 9 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)
  • 10 de setembro (9h às 12h)
  • 12 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)

QUAIS SÃO AS ACUSAÇÕES

  • Organização Criminosa: 3 anos a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos, se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público.
  • Tentativa de Abolição Violenta do Estado Democrática de Direito: 4 anos a 8 anos de prisão.
  • Golpe de Estado: 4 anos a 12 anos de prisão.
  • Dano qualificado: 6 meses a 3 anos de prisão.
  • Deterioração de Patrimônio Tombado: 1 ano a 3 anos de prisão.

QUEM SÃO OS RÉUS?

  • Jair Bolsonaro: ex-presidente, apontado como líder do esquema.
  • Generais do Exército: Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.
  • Ex-ministros: Anderson Torres (Justiça), almirante Almir Garner (Marinha), Alexandre Ramagem (Abin) e tenente-coronel do Exército Mauro Cid (ajudante de ordem).

OS JUÍZES

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF): Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

ATENÇÃO

Qualquer ministro pode pedir vista (mais tempo para análise), suspendendo o julgamento por até 90 dias. A condenação não leva à prisão imediata por causa da possibilidade de recurso.

Nos EUA, total de 1,2 milhão de imigrantes saiu da força de trabalho sob Trump

O recuo envolve tanto pessoas em situação irregular quanto residentes legais

01/09/2025 22h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Mais de 1,2 milhão de imigrantes deixaram a força de trabalho dos Estados Unidos entre janeiro e julho deste ano, segundo dados preliminares do Censo analisados pelo Pew Research Center. O recuo envolve tanto pessoas em situação irregular quanto residentes legais e ocorre no momento em que o país registra o primeiro declínio na população imigrante após o recorde de 14 milhões em 2023.

Imigrantes representam quase 20% da força de trabalho americana e são essenciais em setores como agricultura, construção e serviços. Segundo o Pew, 45% dos trabalhadores em agricultura, pesca e manejo de florestas são imigrantes, assim como 30% da construção e 24% dos serviços.

"Não está claro quanto do declínio se deve a saídas voluntárias, deportações, subnotificação ou outras questões técnicas", disse a pesquisadora Stephanie Kramer. "No entanto, não acreditamos que os números preliminares indicando migração líquida negativa estejam tão distantes a ponto de o declínio não ser real."

As políticas de imigração do presidente Donald Trump, que prometeu deportar milhões de imigrantes, reduziram drasticamente as travessias ilegais na fronteira. Embora ele diga priorizar "criminosos perigosos", a maioria dos detidos não tem condenações. Pia Orrenius, economista do Federal Reserve (Fed) de Dallas, afirma que os imigrantes respondem por "pelo menos 50% do crescimento de empregos nos EUA".

Setores inteiros sentem os efeitos. O Sindicato Internacional de Empregados de Serviços (SEIU, na sigla em inglês), alerta que cerca de 43% dos cuidadores domiciliares são imigrantes. "O que vai acontecer quando milhões de americanos não puderem mais encontrar um cuidador?", questionou Arnulfo De La Cruz, dirigente da entidade.

Para o economista Ken Simonson, da associação de construtoras, "contratariam mais pessoas se pudessem encontrar trabalhadores qualificados e dispostos e se a fiscalização migratória mais rígida não estivesse atrapalhando a oferta de mão de obra". Fonte: Associated Press.
 

Política

Após denunciar difamação por Eduardo Bolsonaro, presidente do BB defende combate a fake news

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, defendeu nesta segunda-feira (1º) a importância de "combater mentiras"

01/09/2025 20h00

Reprodução

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, defendeu nesta segunda-feira (1º) a importância de "combater mentiras", em referência a fake news. Sem citar nenhum caso específico, ela afirmou que é preciso incentivar que as pessoas "pensem criticamente", em meio à desinformação.

As declarações foram feita durante o evento de lançamento da Agenda 30 BB, documento que traz os compromissos de longo prazo e o plano de sustentabilidade do banco. E elas ocorrem dias após o BB ter denunciado à Advocacia-Geral da União (AGU) uma série de postagens feitas nas redes sociais com informações falsas sobre o banco e a aplicação da Lei Magnitsky, incluindo um vídeo feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

No dia 25 de agosto, a AGU enviou uma notícia-crime à Polícia Federal, devido a essa denúncia.

"A gente fala muito de fake news, eu gosto de falar de combate à mentira mesmo. A gente precisa combater a mentira. O senso crítico deixou de fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa voltar a incentivar a que todos pensem criticamente", completou a executiva.

'Obrigada por resistir'

Tarciana aproveitou o evento para elogiar e fazer uma defesa da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

"Aqui é o agradecimento, ministra, pela agenda, mas aproveito para fazer o agradecimento por tudo que você tem feito pelo País nessa gestão, agora, no Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada por resistir, muito obrigada pela sua resistência", disse Tarciana. "Eu sei que não é fácil, mas que bom que nós temos você à frente desse ministério."

Marina é uma das ministras presentes no evento, junto com a chefe da pasta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi convidada, mas não pôde comparecer ao evento.

