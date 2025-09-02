Bolsonaristas de MS preparam ato na Afonso Pena em 7 de Setembro

Ato “Reaja Brasil” ocorre neste domingo, feriado de 7 de setembro – Independência do Brasil, às 16 horas, em frente ao Bioparque Pantanal, nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.
O protesto é organizado por bolsaristas de Mato Grosso do Sul, como a vereadora Ana Portela (PL), vereador André Salineiro (PL) e vereador Rafael Tavares (PL).
A manifestação acontece em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e em alusão ao feriado de Independência do Brasil. Pela manhã, haverá Desfile Cívico Militar.
Veja o convite postado por André Salineiro em suas redes sociais:
JULGAMENTO BOLSONARO
Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, nos dias:
- 2 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h )
- 3 de setembro (9h às 12h)
- 9 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)
- 10 de setembro (9h às 12h)
- 12 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)
QUAIS SÃO AS ACUSAÇÕES
- Organização Criminosa: 3 anos a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos, se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público.
- Tentativa de Abolição Violenta do Estado Democrática de Direito: 4 anos a 8 anos de prisão.
- Golpe de Estado: 4 anos a 12 anos de prisão.
- Dano qualificado: 6 meses a 3 anos de prisão.
- Deterioração de Patrimônio Tombado: 1 ano a 3 anos de prisão.
QUEM SÃO OS RÉUS?
- Jair Bolsonaro: ex-presidente, apontado como líder do esquema.
- Generais do Exército: Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.
- Ex-ministros: Anderson Torres (Justiça), almirante Almir Garner (Marinha), Alexandre Ramagem (Abin) e tenente-coronel do Exército Mauro Cid (ajudante de ordem).
OS JUÍZES
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF): Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.
ATENÇÃO
Qualquer ministro pode pedir vista (mais tempo para análise), suspendendo o julgamento por até 90 dias. A condenação não leva à prisão imediata por causa da possibilidade de recurso.