Bolsonaro ficará inelegível, mas não deve ser preso, dizem ministros do STF e do STJ

UFN3

A ministra do Orçamento e Planejamento esteve com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates e reforçou a importância do empreendimento para Mato Grosso do Sul

A retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3) pela Petrobras em Três Lagoas (MS) foi o tema de reunião realizada na noite de ontem (14/02), em Brasília (DF), entre a ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, e o presidente interino da Petrobras, Jean Paul Prates, além de outros integrantes da nova diretoria da estatal.

“Prates demonstrou interesse na retomada da fábrica porque entende, como eu, a importância do projeto para o desenvolvimento do Brasil e do agronegócio brasileiro. O País precisa reduzir sua dependência de fertilizantes importados, cuja oferta foi afetada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia”, disse Simone Tebet.

A ministra disse que os dois combinaram um novo encontro em abril, com a participação do governador Eduardo Riedel (PSDB) para tratar da retomada da fábrica.

De acordo com as regras da companhia, Jean Paul Prates será efetivado no cargo pela assembleia geral de acionistas, que se reúne em abril, momento em que ele poderá discutir efetivamente o assunto.

Após tomar posse como ministra em janeiro, Simone Tebet disse ao Correio do Estado que a retomada da obra da UFN3 será uma de suas prioridades para Mato Grosso do Sul.

A ministra, enquanto senadora, sempre defendeu a finalização do projeto, porque a área para a edificação do empreendimento foi doada quando ela era prefeita de Três Lagoas.

O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, confirmou à reportagem que o assunto tem sido pauta desde o início da transição do governo federal.

“Durante o período de transição, eu cheguei a ser acionado pela equipe de transição para discutir exatamente a questão dos fertilizantes no Brasil, mais especificamente sobre essa obra da UFN3. Conversei há poucos dias com a Simone sobre isso, ela que melhor conhece todo o processo, então com certeza terá um papel importante na demonstração, como ministra do Planejamento, da importância estratégica desse ativo para o Brasil”, disse Verruck.

Ainda de acordo com o secretário, não há dúvidas de que o processo vai avançar, o que ainda é incerto é o formato dessa retomada. Com a revogação da privatização da Petrobras, ele frisa que há a possibilidade de a própria estatal finalizar a obra.

“Temos de aguardar fevereiro, quando assumir o novo presidente, para saber se continua a política de desinvestimento de ativos ou se vai se fazer uma opção de a própria Petrobras retomar a área de fertilizantes”.

“Acho que é muito mais uma discussão de qual o modelo que vai ser adotado para que se faça a finalização do que uma situação de não fazê-lo. Volto a dizer que a ministra do Planejamento que define as políticas públicas nacionais, e com certeza vai trabalhar para destravar definitivamente a questão da obra da UFN3”, afirmou Verruck ao Correio do Estado.

HISTÓRICO

A unidade localizada em Três Lagoas começou a ser construída em 2011. Ela integrava um consórcio composto por Galvão Engenharia, Sinopec (estatal chinesa) e Petrobras. Quando foi lançada, a planta estava orçada em R$ 3,9 bilhões.

Os responsáveis pela Galvão Engenharia foram envolvidos em denúncias de corrupção durante a Operação Lava Jato e, com isso, as obras foram paralisadas. Assim, a Petrobras absorveu todo o empreendimento.

Quando as obras foram paralisadas, em dezembro de 2014, a estrutura da indústria estava 81% concluída. Já o processo de venda teve início em 2018, junto à Araucária Nitrogenados (Ansa), fábrica localizada na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A comercialização em conjunto inviabilizou a concretização do negócio.

Em 2019, a gigante russa de fertilizantes Acron havia fechado acordo para a compra da unidade fabril. O principal motivo para que o contrato não fosse firmado na época foi a crise boliviana, que culminou na queda do ex-presidente Evo Morales.

No ano seguinte, em fevereiro, a Petrobras lançou uma nova oportunidade de venda da UFN3. As tratativas só foram retomadas no início de 2022, com o mesmo grupo russo.

Em 28 de abril de 2022, a Petrobras anunciou em comunicado ao mercado que a transação de venda da fábrica para a Acron não foi concluída.

Conforme publicado pelo Correio do Estado na edição de 21 de fevereiro de 2022, o plano do grupo era “rebaixar” a unidade a uma misturadora, e não manter o projeto original de produzir fertilizantes.

No mês de junho, a Petrobras relançou a venda da fábrica ao mercado.

“O processo deveria ter finalizado em novembro, mas, em função da vitória do presidente Lula, a própria Petrobras tomou a decisão de postergar qualquer venda desse ativo. Nós tínhamos quatro empresas interessadas na aquisição, mas não chegaram a confirmar as propostas porque houve uma postergação para este ano”, explicou o titular da Semadesc.

A unidade foi projetada para consumir diariamente 2,3 milhões de metros cúbicos de gás natural, para fazer a separação e transformar em 3.600 toneladas de ureia e outras 2.200 toneladas de amônia por dia. O empreendimento passou a ser estratégico para ajudar a suprir a demanda por fertilizantes.

“O Brasil tem que buscar a produção de fertilizantes e, nesse caso especificamente, nitrogenados, para que a gente tenha um posicionamento estratégico. Nós temos uma dependência de importação muito grande. Então, eu tenho certeza que a linha da Petrobras vai ser a conclusão dessa obra”, concluiu Verruck.

Assine o Correio do Estado