Bolsonaro pede autorização ao STF para receber Tarcísio e irmão de Michelle na prisão

Fim do recesso

Riedel cumpre agendas internas em seu primeiro dia útil de trabalho no ano de 2026

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), voltou das férias e reassumiu o comando do governo nesta segunda-feira (19).

Vice-governador, José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, era quem estava na chefia neste recesso de fim de ano. Agora, quem sai de férias é ele.

Riedel pegou férias de 29 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026, mas, seu primeiro dia útil de trabalho é nesta segunda-feira (19). Conforme a agenda do governador , Riedel cumpre agendas internas em seu primeiro dia de trabalho no ano de 2026.

"Barbosinha ficou nesse período das minhas férias a frente do estado e ele trouxe aqui um relatório de todas as atividades que exerceu nesse período. E eu só tenho que destacar o seguinte, a importância da gente ter um governador, um vice-governador, que são alinhados no mesmo propósito, na mesma agenda do estado. O estado não parou esse período", afirmou o governador em suas redes sociais.

"[Estou] muito animado pra esse ano de 26, muitas coisas pra acontecer, aí a gente vai continuar firme no nosso trabalho, dedicado ao Mato Grosso do Sul, nas áreas tão importantes pra você, cidadão. Obrigado, Barbosinha, pela sua dedicação, pelo seu prometimento e pela agenda fantástica que você fez aí, dando sequência nas ações do estado", agradeceu Riedel.

O chefe do executivo municipal volta aos trabalhos em pleno ano eleitoral, em seu último ano de mandato (2023-2026). Riedel vai disputar a reeleição para governador e deve ter como concorrentes Marcos Pollon (PL), Fábio Trad (PT), entre outros candidatos.

Em 18 de novembro, Riedel encaminhou mensagem aos deputados da Assembleia Legislativa pedindo autorização para se licenciar do cargo por 18 dias, entre dezembro e janeiro.

Em 4 de dezembro, os deputados estaduais votaram a favor e autorizaram as "mini férias" do governador.

OUTRAS LICENÇAS

Entre o fim do ano passado e ano, o governador já pediu três autorizações para se licenciar das funções.

A primeira licença foi de 23 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025. Na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), exerceu a função de governador interino de 23 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025. Em seguida, Barbosinha assumiu o governo de 1º a 14 de janeiro de 2025.

A segunda licença de Riedel foi de 13 a 20 de abril de 2025, quando deputados estaduais o autorizaram a se ausentar do Estado e do País. Barbosinha também ficou a frente do governo neste período. Na ocasião, Riedel viajou, junto com a esposa Mônica Riedel, para a Alemanha, para visitar o filho.

A última licença foi de 9 a 12 de outubro, quando o governador acompanhou a primeira-dama, Mônica Riedel, que participou da Maratona de Chicago, nos Estados Unidos.