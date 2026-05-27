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Política

Emenda constitucional

Câmara aprova fim da escala 6x1, todos deputados de MS votam a favor

Até mesmo os deputados do PL, críticos a propostas, cederam e votaram pela mudança na jornada de trabalho

Clodoaldo Silva, de Brasília

27/05/2026 - 22h06
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Mesmo com críticas de líderes do PL, todos os deputados federais sul-mato-grossenses votaram, na noite desta quarta-feira (27), a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19, da redução da jornada de trabalho, que acaba com a escala 6x1. O texto recebeu 472 votos favoráveis e 22 contrários. A matéria fixa a jornada semanal em 40 horas, com dois dias de descanso, substituindo o atual modelo de um dia de descanso e 44 horas semanais, além de estabelecer uma transição e leis específicas para tratar de algumas carreiras.

Pouco antes, na tarde de hoje, o substitutivo do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) foi aprovado pela comissão especial, com 34 votos favoráveis e quatro contrários, de um quórum máximo de 38 parlamentares no colegiado.

Votaram pela aprovação os deputados Vander Loubet e Camila Jara (os dois do PT), Geraldo Resende (União), Beto Pereira (Republicanos), Dagoberto Nogueira e Dr. Luiz Ovando, ambos do PP. Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, ambos do PL — partido que tentou barrar a votação da PEC ao apresentar destaque à matéria em plenário —, também foram favoráveis à aprovação. Toda a bancada registrou sua posição antes das 22h30min (horário de Brasília).

Pouco antes, numa tentativa de atrasar a votação, a maioria dos parlamentares do PL, entre eles Pollon e Nogueira, votou contra um requerimento que propunha o fim das discussões para que a matéria fosse apreciada em plenário ainda ontem. A proposta que agilizou a apreciação saiu vencedora por 372 votos a 101. Com isso, a PEC foi colocada em votação.

A PEC aprovada estipula que a redução da carga horária semanal ocorrerá sem redução de salários e haverá uma transição até se chegar às 40 horas. Pela proposta, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, o limite da jornada cairá para 42 horas semanais, já com o repouso remunerado de dois dias por semana, um dos quais preferencialmente aos domingos. Doze meses depois dessa etapa, o limite será fixado definitivamente em 40 horas semanais.

A PEC mantém a atual previsão de compensação de horários e redução da jornada por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, inclusive para trabalhadores sujeitos a regimes diferenciados, como aqueles com escalas específicas (12x36) ou de setores essenciais ou de atividade contínua (áreas de saúde, segurança, transporte e limpeza urbana).

Nesses casos, os acordos ou convenções deverão assegurar, na média, dois dias de repouso semanal remunerado dentro do mês, garantindo pelo menos um dos dias dentro do período máximo de uma semana.

A proposta prevê ainda que lei específica defina hipóteses e condições de regimes diferenciados de duração do trabalho e repouso, desde que respeitem obrigatoriamente 40 horas semanais e dois dias de repouso.

No total, são 14 projetos distintos, cada um tratando de uma categoria diferente, que terão de ser analisados pelo Congresso ao longo do segundo semestre. “O restante será reunido sob o projeto do governo”, acrescentou o relator na comissão especial.

Para atender alguns segmentos específicos da economia, a PEC permite a definição, por meio de lei complementar, de regras específicas para os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O objetivo é reduzir os impactos da redução da jornada nesses setores, desde que os níveis de emprego sejam mantidos.

Para profissionais “hipersuficientes” — aqueles com diploma de nível superior e salário acima de duas vezes e meia o teto do INSS (R$ 21.188,87) —, as regras de controle de jornada não serão obrigatórias, permitindo maior liberdade para gerir horários e projetos, desde que os dois dias de descanso semanal sejam respeitados.

Por fim, a proposta estabelece regras para equilibrar as finanças do governo e das empresas terceirizadas em licitações e concessões que utilizam mão de obra direta. Para esses casos, a redução da jornada só valerá após a assinatura de um aditivo contratual. Os órgãos públicos terão até 12 meses para concluir essas mudanças.

Caso o prazo termine sem acordo, a redução passará a valer automaticamente para os funcionários, sem redução salarial. Nos contratos ajustados nos primeiros 60 dias, a transição poderá seguir o cronograma previsto.

O texto aprovado em plenário é a versão do relator na comissão para duas propostas de emenda à Constituição que previam a redução da jornada: a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que estabelecia 36 horas semanais após um período de 10 anos, e a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP), que introduzia a escala 4x3 (quatro dias de trabalho e três de descanso), com limite de 36 horas semanais depois de um ano.

Corrupção

PGR denuncia lobista do MT e dois servidores do STJ por venda de senteças

Andreson Gonçalves, que também foi investigado em MS, e dois funcionários do STJ foram acusados pelo procurador-geral da República

27/05/2026 17h38

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Lobista Andreson Gonçalves foi deunciado pela PGR

Lobista Andreson Gonçalves foi deunciado pela PGR

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves e dois assessores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sob acusação de venda de decisões judiciais, também conhecidas como "venda de sentença".

É a primeira acusação formal decorrente da investigação sobre um suposto esquema de venda de decisões no segundo maior tribunal do país. O caso começou a ser investigado em novembro de 2024, na Operação Sisamnes. A denúncia não aponta envolvimento de ministros do STJ no esquema.

Os dois servidores do STJ denunciados trabalharam nos gabinetes das ministras Nancy Andrighi e Isabel Galotti.

Um deles é Márcio Toledo Pinto, que já foi exonerado pelo próprio tribunal e atuou nos gabinetes das duas. O outro acusado foi Daimler Alberto de Campos, que foi chefe de gabinete da ministra Galotti e está afastado desde o início das investigações.

Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, Andreson Gonçalves também foi alvo da Operação Ultima Ratio da Polícia Federal. 

Em março último, a Polícia Federal pediu para enquadrar várias pessoas, inclusive magistrados (desembargadores e um juiz) em crime de corrupção e organização criminosa. 

No Estado de Mato Grosso do Sul, Andreson mantinha relações com o desembargador Marcos José de Britto Rodrigues e com o advogado Félix Jayme Nunes da Cunha. 

Câmara

Único de MS em Comissão Especial, Geraldo Resende votou pelo fim da escala 6x1

Veja como votou cada deputado que integra a Comissão Especial que analisava o fim da escala 6x1

27/05/2026 17h08

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Geraldo Resende integrou a comissão do fim da escala 6x1

Geraldo Resende integrou a comissão do fim da escala 6x1 Agência Câmara

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Único integrante da bancada de Mato Grosso do Sul na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que aprovou o texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC)  que acaba com a escala 6x1 na tarde desta quarta-feira, Geraldo Resende (União Brasil) foi favorável ao texto principal do substitutivo do relator deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA). 

O texto deve ir à votação ainda na noite desta quarta-feira, no plenário da Câmara dos Deputados. 

A PEC reduz a jornada máxima de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial e com dois dias de folga, não necessariamente consecutivos, além de uma transição gradual de 14 meses após a promulgação.

O relator também incluiu a determinação de que as regras de duração e controle da jornada não valerão para trabalhadores com ensino superior e que recebam acima de dois tetos e meio de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), hoje em R$ 21.188,87.

O controle só será feito por “liberalidade do empregador ou se houver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho”. Essa regra não será aplicada a funcionários públicos ou empregados de empresas estatais.

Convenções coletivas entre empresas e trabalhadores devem ser atualizadas 60 dias após a promulgação da proposta de emenda à Constituição.

Outro artigo estabelece que uma lei complementar “poderá estabelecer medidas transitórias, condicionadas à manutenção de níveis de emprego, de mitigação dos impactos” para os microempreendedores individuais (MEIs), para as microempresas e as para as empresas de pequeno porte.

O parecer prevê ainda que contratos já firmados pela administração pública que dependam diretamente de mão de obra, terão de passar por aditivos contratuais para recompor o equilíbrio econômico-financeiro após a redução da jornada de trabalho. O texto estabelece prazo de até 12 meses após a promulgação da emenda para que essa adaptação seja formalizada.

Veja como foi a votação: 

  • Alencar Santana (PT-SP);
  • Alfredinho (PT-SP);
  • Any Ortiz (PP-RS);
  • Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ);
  • Carlos Zarattini (PT-SP);
  • Cleber Verde (MDB-MA);
  • Daiana Santos (PCdoB-RS);
  • Dani Cunha (PL-RJ);
  • Dorinaldo Malafaia (PDT-AP);
  • Duarte Jr. (Avante-MA);
  • Erika Hilton (PSOL-SP);
  • Geraldo Resende (União-MS);
  • Glaustin da Fokus (Podemos-GO);
  • José Rocha (União-BA);
  • Julio Lopes (PP-RJ);
  • Leonardo Monteiro (PT-MG);
  • Leo Prates (Republicanos-BA);
  • Lídice da Mata (PSB-BA);
  • Luiz Carlos Motta (PL-SP);
  • Luiz Gastão (PSD-CE);
  • Marcelo Queiroz (PSDB-RJ);
  • Maria do Rosario (PT-RS);
  • Mauro Benevides Filho (União-CE);
  • Max Lemos (União-RJ);
  • Paulinho da Força (Solidariedade-SP)
  • Paulo Marinho Jr. (PL-MA);
  • Pedro Westphalen (PP-RS);
  • Rafael Brito (MDB-AL);
  • Reginaldo Lopes (PT-MG);
  • Roberto Duarte (Republicanos-AC);
  • Rodrigo da Zaeli (PL-MT);
  • Saullo Vianna (MDB-AM);
  • Sidney Leite (PSD-AM);
  • Tulio Gadêlha (PSD-PE)

Veja quem votou a favor da escala

  • Gilson Marques (Novo-SC)
  • Julia Zanatta (PL-SC)
  • Mauricio Marcon (PL-RS)
  • Osmar Terra (PL-RS)

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