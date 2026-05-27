Único de MS em Comissão Especial, Geraldo Resende votou pelo fim da escala 6x1

Único integrante da bancada de Mato Grosso do Sul na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que aprovou o texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que acaba com a escala 6x1 na tarde desta quarta-feira, Geraldo Resende (União Brasil) foi favorável ao texto principal do substitutivo do relator deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA).
O texto deve ir à votação ainda na noite desta quarta-feira, no plenário da Câmara dos Deputados.
A PEC reduz a jornada máxima de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial e com dois dias de folga, não necessariamente consecutivos, além de uma transição gradual de 14 meses após a promulgação.
O relator também incluiu a determinação de que as regras de duração e controle da jornada não valerão para trabalhadores com ensino superior e que recebam acima de dois tetos e meio de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), hoje em R$ 21.188,87.
O controle só será feito por “liberalidade do empregador ou se houver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho”. Essa regra não será aplicada a funcionários públicos ou empregados de empresas estatais.
Convenções coletivas entre empresas e trabalhadores devem ser atualizadas 60 dias após a promulgação da proposta de emenda à Constituição.
Outro artigo estabelece que uma lei complementar “poderá estabelecer medidas transitórias, condicionadas à manutenção de níveis de emprego, de mitigação dos impactos” para os microempreendedores individuais (MEIs), para as microempresas e as para as empresas de pequeno porte.
O parecer prevê ainda que contratos já firmados pela administração pública que dependam diretamente de mão de obra, terão de passar por aditivos contratuais para recompor o equilíbrio econômico-financeiro após a redução da jornada de trabalho. O texto estabelece prazo de até 12 meses após a promulgação da emenda para que essa adaptação seja formalizada.
Veja como foi a votação:
- Alencar Santana (PT-SP);
- Alfredinho (PT-SP);
- Any Ortiz (PP-RS);
- Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ);
- Carlos Zarattini (PT-SP);
- Cleber Verde (MDB-MA);
- Daiana Santos (PCdoB-RS);
- Dani Cunha (PL-RJ);
- Dorinaldo Malafaia (PDT-AP);
- Duarte Jr. (Avante-MA);
- Erika Hilton (PSOL-SP);
- Geraldo Resende (União-MS);
- Glaustin da Fokus (Podemos-GO);
- José Rocha (União-BA);
- Julio Lopes (PP-RJ);
- Leonardo Monteiro (PT-MG);
- Leo Prates (Republicanos-BA);
- Lídice da Mata (PSB-BA);
- Luiz Carlos Motta (PL-SP);
- Luiz Gastão (PSD-CE);
- Marcelo Queiroz (PSDB-RJ);
- Maria do Rosario (PT-RS);
- Mauro Benevides Filho (União-CE);
- Max Lemos (União-RJ);
- Paulinho da Força (Solidariedade-SP)
- Paulo Marinho Jr. (PL-MA);
- Pedro Westphalen (PP-RS);
- Rafael Brito (MDB-AL);
- Reginaldo Lopes (PT-MG);
- Roberto Duarte (Republicanos-AC);
- Rodrigo da Zaeli (PL-MT);
- Saullo Vianna (MDB-AM);
- Sidney Leite (PSD-AM);
- Tulio Gadêlha (PSD-PE)
Veja quem votou a favor da escala
- Gilson Marques (Novo-SC)
- Julia Zanatta (PL-SC)
- Mauricio Marcon (PL-RS)
- Osmar Terra (PL-RS)