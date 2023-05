Câmara aprova urgência de projeto do arcabouço por 367 votos a 102

QUEDA DE BRAÇO

Questão é saber motivo da superintendente da Sudeco ter promovido convenção partidária mesmo suspensa judicialmente

Rose Modesto e Soraya, no período eleitoral do ano que vem

O desembargador do TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), deu prazo de cinco dias para a ex-deputada federal Rose Modesto, nomeada a superintendente da Sudeco, se manifestar sobre a convenção do União Brasil que a definiu como a presidente da legenda em MS.

O pleito que a elegeu tinha sido suspenso por determinação judicial, mas ainda assim foi realizado, daí a notificação.

O processo em questão, o de numero 1405238-05.2023.8.12.0000, conta já com uma pilha de 295 páginas e originou-se da queda de braço envolvendo a senadora Soraya Thronicke, do União Brasil e a chefe da Sudeco, também do União.

As duas, policamente, andavam juntas até o primeiro turno da disputa pelo governo de MS, ano passado. Com a derrota de Rose, que nem sequer alcançou o segundo turno, a senadora e a ex-deputada federal romperam a parceria e, desde então, travam uma batalha pelo domínio estadual do partido. Enquanto Rose concorreu nas eleições estaduais, Soraya, que chefiava a sigla de maneira provisória, disputou à Presidência da República.

A briga entre Soraya e Rose esquenteu em abril passado. No início daquele mês Rhiad Abdulahad, ligado a senadora, foi escolhido para chefiar o União Brasil aqui em MS.

Contudo, no dia 29 abril, noutra eleição, que havia sido suspensa judicialmente, Rose foi a definida como a comandante do partido.

Agora, uma nova mexida judicial, intimou Rose e também o presidente nacional do partido, Luciano Bivar. Na prática, os integrantes do União Brasil em MS são comandados por dois presidentes: Rhiad Abdulahad e Rose Modesto.

Na apelação de Rhiad, ele pede que a convenção que elegeu Rose presidente seja anulada e ela também enfrente investigação por crime de desobediência e multa de R$ 20 mil.

Mas esse pedido não foi concordado pelo desembargador, ao menos por enquanto.

"Quanto aos pedidos de expedição de ofício ao Ministério Público (indícios da prática dos crimes descritos nos artigos 299 e 330, do Código Penal), e fixação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de litigância de má-fé, postergo a análise para quando do julgamento colegiado".

NA SUDECO

Rose foi nomeada superintendente da Sudeco, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. O fato dela integrar o União Brasil foi determinante para que ela integrasse a gestão do governo de Lula.