Campo Grande vira palco de articulação presidencial com vinda de Cury e Caiado

Nelsinho Trad e Ronaldo Caiado, do PSD, e Lidio Lopes e Augusto Cury, do Avante, terão agendas em MS - Montagem

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A cidade de Campo Grande recebe nesta semana a visita de dois pré-candidatos à Presidência da República em agendas que movimentam os bastidores políticos de Mato Grosso do Sul e reforçam estratégias partidárias para as eleições gerais do dia 4 de outubro.

O senador Nelsinho Trad, presidente estadual do PSD, confirmou a vinda do ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo partido, Ronaldo Caiado, para compromissos em Campo Grande e Dourados.

Já o Avante, presidido no Estado pelo deputado estadual Lidio Lopes, promove a passagem do médico psiquiatra e escritor Augusto Cury, que também lançou recentemente sua pré-candidatura à Presidência pela legenda.

A agenda de Caiado começa amanhã, às 16h30min, no Slaviero Prime Hotel, em Campo Grande, onde participará de encontro com cerca de 150 pastores evangélicos. O ex-governador também deverá cumprir compromissos políticos em Dourados.

Segundo Nelsinho Trad, o objetivo da passagem de Caiado é apresentar propostas e ampliar o diálogo com lideranças religiosas e políticas sul-mato-grossenses.

"Receberemos em Campo Grande e Dourados o nosso pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado. Ele vem a Mato Grosso do Sul para apresentar suas propostas e mostrar que existe uma alternativa à polarização política que domina o País, marcada por ataques mútuos e pouca discussão sobre programas de governo, projetos e soluções concretas para a população", afirmou o senador.

A aproximação com lideranças evangélicas integra a estratégia do PSD para ampliar alianças e fortalecer o nome do ex-governador na corrida presidencial. Nos bastidores, a visita também reforça o alinhamento político entre Caiado e Nelsinho no PSD.

Em Mato Grosso do Sul, a legenda trabalha com foco prioritário na candidatura de Nelsinho ao Senado, pois o PSD não lançará chapas para deputado estadual e deputado federal, concentrando forças exclusivamente no projeto do senador.

Já o Avante terá programação voltada à organização partidária e ao fortalecimento da pré-candidatura de Augusto Cury no Estado. O psiquiatra e escritor chega a Campo Grande também amanhã para participar de evento solidário ao Hospital São Julião.

No sábado, às 9h, o partido realiza reunião no plenário da Câmara Municipal com filiados e apoiadores para discutir os planos eleitorais da legenda. O encontro contará com a presença do presidente nacional do Avante, deputado federal Luis Tibé (MG).

De acordo com Lidio Lopes, a meta do Avante é montar uma chapa competitiva para a disputa de vagas na Assembleia Legislativa e estruturar o palanque de Augusto Cury no Estado.

O lançamento oficial da pré-candidatura de Cury foi na semana passada, em Belo Horizonte (MG), com a participação de Lidio Lopes.

Durante o evento, o escritor defendeu um discurso de pacificação política e afirmou que pretende unir "o que há de melhor em todas as teses".

Em outro momento do discurso, Augusto Cury afirmou que o Brasil não precisa de líderes tratados como ídolos e destacou que o cargo de presidente deve servir à população.

"Essa nação precisa de pessoas que se coloquem no lugar dos outros e que tenham capacidade de entender que um cargo eletivo pela democracia, como o cargo de presidente, é apenas um empregado do povo, contratado pelo povo, com prazo determinado para ser despedido", afirmou.

O psiquiatra também fez referências à pacificação social, relacionamentos e valorização pessoal, pedindo participação constante da plateia durante o discurso.