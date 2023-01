Cartão corporativo usado por Bolsonaro consumiu R$ 44 mil em cidades de MS que ele nem foi

Composição

Petistas vão comandar Agraer e secretarias executivas, conforme combinado com governador

O PT fechou na manhã desta sexta-feira (13) acordo para integrar a gestão do governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel, do PSDB. Os petistas concordaram com a proposta do tucano, anunciada já no início do mandato, para chefiar secretarias executivas e subsecretarias.



Antes do encontro de hoje, os petistas tinham chiado com o governador porque, segundo eles, o partido tinha apoiado a eleição do tucano, mas ficado de fora na escolha dos secretários.



O PT, conforme combinado na reunião com Riedel vai chefiar a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e ainda as subsecretarias executivas, como a que cuida de assuntos ligadas aos Povos Originários e Comunidades Tradicionais e a de Qualificação Profissional e Trabalho, populações indígenas, Juventude, LGBTQIA+, Assuntos Comunitários e Pessoas com Deficiência.

Os nomes indicados para os cargos, segundo os petistas, devem ser anunciados semana que vem.

Participaram da reunião com Eduardo Riedel, o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, os deputados estaduais Zeca do PT e Amarildo Cruz, o deputado federal Vander Loubet, um representante da deputada (federal) Camila Jara, além dos vereadores Airton Araújo e Luiza Ribeiro, que assume mandato no dia 1º de fevereiro. O reeleito deputado estadual não atuou na reunião porque viajou.

De acordo com Riedel, "recebi hoje aqui a bancada do PT para conversar especialmente em relação a temas ligados a área de cidadania, agricultura familiar e outros interesses do Mato Grosso do Sul".

Já o deputado federal Vander Loubet avaliou de maneira positiva a audiência com o governador: "vamos construir políticas públicas importantes para o Estado, sempre destaco que hoje nós temos mais pontos convergentes, do que divergentes. Quem ganha com isto são aqueles que estão lá na ponta e precisam da mão do Estado".

COMPOSIÇÃO

O PSDB do governador Eduardo Riedel firmou pactos com os principais partidos que atuam em MS. Ao menos em tese, a gestão do tucano não deve enfrentar resistências quando mandar projetos de interesse seu para a aprovação do legislativo estadual.

Além do PT, Riedel coligou-se ao Cidadania, Republicanos, PP, PSB, PL e ainda ao PDT.

Na Assembleia Legislativa, dos 24 deputados, seis pertencem ao PSDB. O PT elegeu três integrantes; o PP, dois; o Republicanos, um; o MDB, que até integra o primeiro escalão de Riedel elegeu quatro parlamentares.

Atualizado às 15h05 para acréscimo de informações

