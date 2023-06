Cogitado para sair da Sidagro, Adelaido Vila diz que está tranquilo

Depois das exonerações do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, o ex-vereador Mario Cesar Oliveira da Fonseca, e da secretária municipal de Gestão, Maria das Graças Macedo, o próximo a deixar o cargo deve ser o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.



Procurado pelo Correio do Estado, ele disse que segue normalmente com o seu trabalho à frente da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).



Ele creditou como boatos as notícias que surgiram na mídia dando como certa a sua exoneração pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), nos próximos dias.



“Acredito que o grande propósito é desestabilizar, mas estou tranquilo. E, enquanto a prefeita entender que sirvo para gestão, continuo meu trabalho”, declarou à reportagem.



Empossado no comando da Sidagro no dia 6 de maio de 2022, o empresário, professor de História, pós-graduado em Técnicas de Pesquisa Científica e especializado em Gestão de Pessoal/Micro e Pequenas Empresas também acumula a presidência da Câmara de Dirigentes Lojista de Campo Grande (CDL-CG).



Além dele, também estariam sendo cogitados para deixar o cargo o secretário municipal de Saúde, vereador Sandro Benites, e o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Cardoso.



Sandro Benites deve ser substituído porque a gestão dele estaria desgastada devido à falta de medicamentos, postos de saúde lotados e explosão de casos de dengue.



No caso da Agetec, a prefeita pretende alterar o comando para dar uma oxigenada na Agência, pois Paulo Fernando Cardoso está à frente do cargo desde 2017.



Outra que poderá deixar a prefeitura é a diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), Camilla Nascimento de Oliveira.

