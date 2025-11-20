Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

indicado por Lula

Com pressão sobre Messias, Senado só rejeitou cinco nomes ao STF em 130 anos

Indicado por Lula, Messias precisará da aprovação da maioria absoluta dos senadores, ou seja, de 41 votos favoráveis no Plenário

estadão conteúdo

estadão conteúdo

20/11/2025 - 21h00
Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, aguarda agora a data em que será realizada a sabatina de seu nome pelo Senado Federal. Ele precisará da aprovação da maioria absoluta dos senadores, ou seja, de 41 votos favoráveis no Plenário.

Apesar da pressão em torno de Messias e da necessidade de o governo batalhar por votos, já que o comando do Senado preferia Rodrigo Pacheco, se depender do histórico da Casa, o ministro da AGU pode ter confiança. Isso porque a última vez que os senadores rejeitaram uma indicação do presidente da República para o Supremo foi há 129 anos, durante o governo de Floriano Peixoto.

Conhecido como "marechal de ferro", Floriano é lembrado por reprimir com violência as revoltas Federalista, iniciada no Sul do País, e da Armada, no Rio. O tom bélico do então presidente não se limitava apenas às rebeliões que surgiam na República recém-proclamada, como também em sua relação com os demais Poderes.

Floriano atropelou a Constituição para assumir a Presidência, após a renúncia de Deodoro da Fonseca, e ainda ameaçou prender os ministros do STF que concedessem habeas corpus para os seus desafetos políticos, que foram presos por ordem do marechal-presidente após publicarem um manifesto exigindo eleições.

Nesse contexto de tensão, Floriano se aproveitou de uma brecha na lei para indicar um médico, dois general e o diretor dos Correios ao Supremo. Diferente das Constituições posteriores, a de 1891 não especificava que os ministros deveriam ter "notável saber jurídico". À época, o texto constitucional limitava-se em exigir apenas "notável saber".

A jogada de Floriano não colou e as indicações foram barradas no Senado. Os congressistas também rejeitaram as indicações de um subprocurador, totalizando cinco rejeições em somente um ano.

O caso mais notável foi o do médico Cândido Barata Ribeiro, que foi reprovado enquanto atuava como ministro do STF. Naquela época, o escolhido podia assumir o cargo antes de o Senado votar a indicação. Após dez meses no Supremo, Barata Ribeiro foi obrigado a deixar a Corte.

Veja a lista completa dos rejeitados:

  • Cândido Barata Ribeiro, médico
  • Innocêncio Galvão de Queiroz, general do Exército
  • Ewerton Quadros, general do Exército
  • Antônio Sève Navarro, subprocurador da República
  • Demosthenes da Silveira Lobo, diretor-geral dos Correios

VAGA POLÍTICA

Assembleia Legislativa pode completar 14 anos sem indicar deputados ao TCE

Os dois últimos parlamentares estaduais que viraram conselheiros da Corte de Contas são Flávio Kayatt e Marcio Monteiro

20/11/2025 08h20

Sessão ordinária da Assembleia Legislativa que aprovou o nome de Sérgio de Paula para o TCE-MS

Sessão ordinária da Assembleia Legislativa que aprovou o nome de Sérgio de Paula para o TCE-MS Luciana Nassa / ALEMS

Continue Lendo...

Com a conclusão do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 16/2025, de autoria Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), que aprovou ontem, por 21 votos favoráveis e um contrário – o do deputado estadual João Henrique Catan (PL) – o nome do ex-secretário estadual da Casa Civil, Sérgio de Paula, para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), a Casa de Leis pode completar 14 anos sem designar nenhum deputado estadual para a Corte de Contas.

Os dois últimos deputados estaduais indicados para o TCE-MS são os conselheiros Flávio Esgaib Kayatt, atual presidente da Corte, e Marcio Campos Monteiro, atual corregedor-geral e diretor-geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex) do Tribunal, que foram nomeados em 2017, ou seja, há oito anos.

Entretanto, partindo da premissa de que a próxima vaga política na Corte de Contas só será aberta com a aposentadoria compulsória de um conselheiro e o primeiro a chegar aos 75 anos de idade será Marcio Monteiro, em 2031 – daqui a seis anos – a Assembleia Legislativa só poderá indicar o nome de um parlamentar 14 anos depois da última designação feita pela Casa de Leis em 2017.

MOVIMENTAÇÃO

O afastamento do conselheiro Waldir Neves Barbosa em 8 de dezembro de 2022 por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito da Operação Terceirização de Ouro, e que perdurou até maio deste ano, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o retorno, chegou a provocar uma movimentação na Alems.

Os deputados estaduais Marcio Fernandes (MDB) e Paulo Corrêa (PSDB) chegaram a se movimentar para serem os indicados para a possível vaga que poderia ser aberta com o afastamento em definitivo do conselheiro Waldir Neves, porém, a determinação de Alexandre de Moraes jogou um balde de água fria nas pretensões dos dois parlamentares estaduais.

No entanto, por movimentação do deputado estadual Paulo Corrêa, o governador Eduardo Riedel (PP) enviou, em dezembro de 2023, à Assembleia Legislativa a Emenda Constitucional nº 3/2023, que aumentava o limite da idade máxima para nomeações na Corte de Contas.

Até aquele ano, a idade máxima para a nomeação de conselheiro do Tribunal era menos de 65 anos e, depois de aprovada a Emenda Constitucional, passou a ser menos de 70 anos. Como completou 66 anos em 2023, o parlamentar estava excluído da possível indicação.

Além disso, caso não tivesse sido aprovada a Emenda Constitucional, Sérgio de Paula também ficaria de fora da indicação a partir deste ano. Isso porque ele completou 65 anos no dia 31 de dezembro do ano passado.

PRÓXIMA VAGA

Em entrevista ao Correio do Estado, o deputado estadual Marcio Fernandes assegurou que a próxima vaga política aberta no TCE-MS será de um parlamentar da Alems. 

“Já fechamos questão, inclusive com o governador Eduardo Riedel”, revelou.

Conforme o parlamentar, isso foi pedido pelo presidente da Casa de Leis, deputado estadual Gerson Claro (PP), e pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Londres Machado (PP).
“Está assegurado que a próxima vaga será de um deputado estadual”, reforçou.

Marcio Fernandes revelou que, na reunião dos líderes partidários com o governador na semana passada, foi alinhada essa posição. 

“E eu sou candidato à próxima vaga. Agora não abrirei mão para ninguém, se isso, óbvio, for um desejo dos demais colegas de Casa de Leis, porque somos nós que indicamos”, comentou o parlamentar estadual.

*SAIBA

Conforme a Súmula 653 do Supremo Tribunal Federal (STF), os Tribunais de Contas dos Estados devem ser compostos por sete conselheiros; quatro devem ser escolhidos pelas Assembleias Legislativas e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um entre auditores e outro entre membros do Ministério Público de Contas, e um terceiro de sua livre escolha.

