Com um pé no PP, Riedel faz vista institucional a Adriane Lopes

Riedel visitou Adriane com sua comitiva do governo de MS - DIVULGAÇÃO/Assessorias

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), fez uma visita institucional a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), na noite desta segunda-feira (14), no gabinete dela, localizado no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), na avenida Afonso Pena, número 3297, Centro, em Campo Grande.

Esta é a primeira vez em que a prefeita recebe o governador institucionalmente, no ano de 2025, em seu primeiro mandato como chefe do executivo municipal.

Aconteceram outras reuniões sobre outros assuntos, mas, institucionalmente, esta é a primeira. Ambos se reuniram, junto a outras autoridades, para fortalecer laços entre governo e prefeitura.

O Correio do Estado procurou a PMCG, via e-mail, para saber o que foi tratado na reunião, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

“Nós recebemos o governador na primeira visita institucional na prefeitura após a nossa eleição. Foi uma visita de cortesia. Foi um prazer imenso receber o governador na prefeitura, tendo em vista que ele já é um grande parceiro de Campo Grande. [A reunião não de trata] do MS Ativo, foi apenas uma visita institucional do nosso governador à prefeita. Ficamos de nos reunir em outra oportunidade para discutir com a Câmara de Vereadores e o poder executivo municipal sobre o MS Ativo”, disse a prefeita.

Também compareceram a reunião o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (ALEMS), Gerson Claro (PP); deputado estadual, Lídio Lopes (sem partido); secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha; entre outras autoridades.

RIEDEL COM UM PÉ NO PP E UM DEDO NO PSD

Eduardo Riedel está prestes a sair do PSDB e ingressar no PP . Com isso, estará lado a lado da prefeita Adriana Lopes.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o martelo já foi batido em um encontro entre Riedel e Tereza Cristina no mês passado, resta agora marcar uma data para o governador deixar o PSDB.

Mas não é porque Eduardo Riedel está praticamente com um pé no PP que o PSD está fora de cogitação.

Segundo apurado pela reportagem, o PSD seria a melhor legenda para acomodar a ampla aliança, que atende políticos e autoridades de direita, centro e centro-esquerda.

O PP, sobretudo no primeiro semestre, apesar de ainda ter ministérios no governo de Lula, tem sido um dos líderes da oposição ao governo federal e tem se posicionado à direita no Congresso Nacional.

O PSD segue no radar, porém, para um segundo momento. Em caso de êxito em seu projeto de reeleição, Riedel e seus aliados ainda continuariam cogitando a ida ao partido de Kassab, para estruturá-lo no interior do Estado. Dessa forma, ficariam Riedel, Tereza Cristina e Azambuja, cada um no comando de um partido.