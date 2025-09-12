Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Contrato com empresa de limpeza será suspenso em Terenos

Convênios celebrados com empresas investigadas, conforme apontou a investigação do Gaeco, ultrapassam R$ 15 milhões

Laura Brasil

12/09/2025 - 15h46
Continue lendo...

Após a posse, o prefeito interino de Terenos, Arlindo Landolfi (Republicanos), afirmou que irá suspender os contratos e os pagamentos de empresas envolvidas no escândalo de corrupção, entre eles o contrato com a empresa de limpeza que presta serviço ao município.

Durante entrevista coletiva, no final da manhã desta terça-feira (12), Arlindo informou que irá se reunir com o setor jurídico da prefeitura para analisar a situação de cada contrato.

“A parte de limpeza da cidade, inclusive agora, vai ficar a cargo da prefeitura até que a gente resolva. Eu já conversei com o pessoal das obras e vamos assumir a limpeza das ruas, a roçada e a sinalização, até resolver essa situação e garantir a continuidade do trabalho”, explicou o prefeito interino.

Posse

Após a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, Henrique Budke (PSDB), durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o vice Arlindo Landolfi (Republicanos) assumiu, nesta sexta-feira (12) em uma cerimônia rápida na Câmara Municipal.

"Hoje mais que nunca vou precisar da ajuda de cada um de vocês. Façam o seu melhor. Eu quero fazer essa prefeitura uma prefeitura humanizada, então deem o seu melhor. Eu já sei que vocês trabalham muito bem, mas hoje estou pedindo ajuda de cada um de vocês, pessoal das nossas escolas, infraestrutura, façam o melhor de vocês. As professoras, eu sei do excelente trabalho que vocês já tem feito, mas eu quero que vocês deem aula como se estivessem dando aula para seus próprios filhos. Meus amigos da saúde, cuidem dos nossos pacientes como se estivessem cuidando de um familiar seu", solicitou o novo prefeito.

Operação
 

A ordem judicial, expedida em 29 de agosto deste ano, foi assinada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) Jairo Roberto de Quadros. Entre os 59 alvos estão a sede da Prefeitura Municipal de Terenos, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.

Até o fim da tarde de ontem, dois mandados de prisão dos 16 totais ainda não haviam sido cumpridos.

Dos mandados de prisão, nove eram em Terenos, contra: o prefeito Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB); o dono da Construtora e Empreiteira Real, Sansão Inácio Rezende; o servidor Valdecir Alves Batista; o proprietário da Base Construtora e Logística Genilton da Silveira Moreira; a dona da Lopes Construtora e Empreiteira Ltda, Nádia Mendonça Lopes; o dono da HG Empreiteira & Negócios Ltda Hander Luiz Correa Grote Chaves; o sócio da Construtora Kurose Fernando Seiji Alves Kurose; o empresário da Conect Construções; e Orlei Figueiredo Lopes, ex-proprietário da Cerealista Terenos Eduardo Schoier.

Esquema

A estrutura do grupo criminoso indicava ser dividida em dois núcleos principais, um político e outro empresarial. 


O primeiro é o núcleo político-administrativo, representado pelo ex-secretário de obras Isaac Cardoso Bisneto e pelo servidor Valdecir Batista Alves, que possuíam a capacidade de direcionar editais e simular a concorrência em processos licitatórios.


O segundo é o núcleo empresarial, composto por empreiteiros como Genilton da Silva Moreira, Arnaldo Santiago, Hander Luiz Correa Grote Chaves e Sandro José Bortoloto, que se beneficiavam dos contratos fraudados.

A Operação Velatus também apontou para a criação de empresas sem estrutura ou experiência, demonstrando um esforço deliberado para criar fachadas para as atividades ilícitas.

Conversas obtidas pela investigação de 2024 mostram o ex-secretário de Obras de Terenos, Isaac Cardoso Bisneto, questionando Genilton da Silva Moreira, que foi preso preventivamente em março deste ano, sobre quais empreiteiros participariam do certame.

Segundo o MPMS, as mensagens sugerem um acerto prévio entre os concorrentes. Em outro diálogo, um dos envolvidos menciona que uma nova licitação seria publicada e indica que o resultado já estaria definido.

*Saiba: Budke é investigado por corrupção ativa, fraude em licitação e liderar organização criminosa, segundo informações do Correio do Estado.

"É MELHOR PARAR"

Câmara de Terenos quer cancelar contratos de escândalo de corrupção

Presidente interino tomou posse nesta manhã

12/09/2025 09h45

Câmara Municipal de Terenos irá apoiar prefeito interino que assume o cargo hoje

Câmara Municipal de Terenos irá apoiar prefeito interino que assume o cargo hoje Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (12), pouco antes da cerimônia de posse do prefeito interino de Terenos, o presidente da Câmara Municipal, Leandro Camaralac, afirmou que a prioridade imediata do legislativo é recomendar que o novo gestor, o até então vice-prefeito Arlindo Landolfi Filho (Republicanos), cancele todos os contratos existentes com as empresas envolvidas na investigação.

Os contratos a serem cancelados incluem serviços essenciais como internet para assistência médica e manutenção da cidade, bem como projetos de construção em andamento e concluídos.

Embora o presidente tenha reconhecido que o cancelamento de contratos poderia interromper temporariamente alguns serviços, ele enfatizou que continuar a trabalhar com as empresas envolvidas seria ainda mais prejudicial para a cidade.

"Melhor parar do que a gente continuar com com o que está acontecendo. E para isso a lei vai nos vai amparar, para o prefeito fazer contratos emergenciais, fazer novas licitações, para que siga o ritmo normal", argumentou o presidente da Câmara Municipal.

Leandro Camaralac também afirmou que a Câmara Municipal apoiará a nova administração e buscará recursos parlamentares para auxiliar a governança da cidade. No entanto, não houve conversa prévia com o novo gestor sobre os rumos que o município deve tomar. Assim sendo, a recomendação de cancelamento de contratos pode ser rejeitada por Arlindo Landolfi.

"Recomendar nós vamos. Cabe a ele aceitar. Se não aceitar, aí cabe a nós como legisladores o processo de investigação interna dentro desses contratos para ver se tem vício realmente e aí a gente vai fazer a parte da da Câmara que é tocar para frente junto ao novo prefeito".

NOVO PREFEITO

Em cerimônia rápida, Arlindo Landolfi Filho (Republicanos) foi empossado na manhã desta sexta-feira (12) como prefeito interino de Terenos.

Câmara Municipal de Terenos irá apoiar prefeito interino que assume o cargo hojeNovo prefeito de Terenos, Arlindo Landolfi Filho

Durante o discurso de posse, Arlindo pediu empenho aos servidores públicos, para que forneçam um serviço humanizado à população.

"Hoje mais que nunca vou precisar da ajuda de cada um de vocês. Façam o seu melhor. Eu quero fazer essa prefeitura uma prefeitura humanizada, então deem o seu melhor. Eu já sei que vocês trabalham muito bem, mas hoje estou pedindo ajuda de cada um de vocês, pessoal das nossas escolas, infraestrutura, façam o melhor de vocês. As professoras, eu sei do excelente trabalho que vocês já tem feito, mas eu quero que vocês deem aula como se estivessem dando aula para seus próprios filhos. Meus amigos da saúde, cuidem dos nossos pacientes como se estivessem cuidando de um familiar seu", solicitou o novo prefeito.

PREFEITO AFASTADO

Ontem (11), cerca de 48 horas após a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, distante pouco mais de 30 quilômetros da Capital, o até então prefeito,  Henrique Budke (PSDB), pediu afastamento do cargo de principal cadeira da cidade

Conforme repassado pelo defensor de Henrique, o agora ex-chefe do Executivo de Terenos disse que "foi surpreendido com a operação". 

Vale lembrar que Henrique Wancura Budke foi preso ainda na segunda-feira (9), durante operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) batizada de "Spotless". Com 37 anos, ele foi reeleito no ano passado com 53,69% dos votos válidos, ou seja, 5.885 votos.

Agora, ele solicitou o afastamento da sua cadeira como chefe do Executivo, "para poder se concentrar em sua defesa". 

Questionado sobre um possível pedido de cassação do prefeito Henrique Budke, o presidente da Câmara Municipal afirmou que "não cabe mais a nós agora nada com relação ao prefeito Henrique. Ele está afastado do cargo e não está atrapalhando em nada na administração pública. Então, daqui para frente a Câmara vai cuidar de legislar e cuidar de ajudar a administração com o novo prefeito interino", pontuou.

ENTENDA O CASO

Segundo informações do Correio do Estado, Budke é investigado por corrupção ativa, fraude em licitação e liderança de organização criminosa.

Além do prefeito de Terenos, outras 15 pessoas também foram alvos de mandados de prisão na ação do Gaeco e Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), braços do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Ao todo, foram cumpridos mais 59 mandados de busca e apreensão.

De acordo com o Ministério Público, a Operação Spotless é uma continuação da operação Velatus, deflagrada em 2024, também em Terenos, e que investigou esquema de fraudes em licitações de obras.

“A investigação constatou a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública instalada no município de Terenos/MS, com núcleos de atuação bem definidos, liderada por um agente político, que atuava como principal articulador do esquema criminoso”, diz nota do Gaeco.

O líder desse grupo, conforme apuração do Correio do Estado, seria justamente Budke.

Conforme apurado pelo Ministério Público, o grupo usava servidores públicos para fraudar licitações no município de Terenos e direcionar esses certames para que determinadas empresas fossem as vencedoras.

Dessa forma, o grupo teria firmado contraTos que, somente em 2024, ultrapassaram a casa dos R$ 15 milhões.

“O esquema envolvia também o pagamento de propina aos agentes públicos que, em típico ato de ofício, atestavam falsamente o recebimento de produtos e de serviços, como ainda aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público”, completou o MiniStério Público.

Essas informações, ainda de acordo com o MPMS, foram estabelecidas depois da Operação Velatus, deflagrada em agosto do ano passado, a qual cumpriu nove mandados em Terenos, cinco (de busca e apreensão) em Campo Grande e um em Santa Fé do Sul (SP), além de um mandado de prisão na Capital. 

Conforme a investigação, a partir de provas extraídas de alguns telefones celulares apreendidos, foi possível identificar “o modus operandi da organização criminosa e possibilitaram que se chegasse até o líder do esquema”.

JULGAMENTO

Juristas dizem que é quase nula a chance de reverter a condenação de Bolsonaro

Com os votos dos ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, a 1ª Turma do STF condenou o ex-presidente da República

12/09/2025 08h00

Compartilhar
Bolsonaro foi condenado a mais e 27 anos de prisão; ainda cabe recurso

Bolsonaro foi condenado a mais e 27 anos de prisão; ainda cabe recurso Foto: Ton Molina / STF

Continue Lendo...

Com os votos de ontem dos ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por 4 a 1, o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e os outros sete réus do núcleo crucial da trama golpista, por todos os cinco crimes imputados a eles na denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR).

São eles Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor da Abin), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro).

Diante disso, o Correio do Estado procurou os renomados juristas sul-mato-grossenses André Borges e Benedicto Arthur de Figueiredo Neto para analisar o que acontece agora com Bolsonaro e seus aliados sobre futuros recursos, penas e prisão dos culpados.

O advogado André Borges explicou à reportagem que cabe apenas um recurso chamado embargos de declaração, porém, tal apelação não muda a decisão. “Esse tipo de recurso, em geral, não reverte uma condenação, é voltado para esclarecer contradições ou imprecisões nos votos”, detalhou.

Depois disso, conforme o jurista, Bolsonaro e os demais réus serão presos. “Aí surgirá a discussão sobre o local em que será recolhido um ex-presidente. A saúde dele pode recomendar prisão domiciliar”, ponderou.

Caso Bolsonaro seja preso, no entendimento dele, cabe ao STF determinar o local de cumprimento da pena. “Por ser ex-presidente, ele pode ser destinado a uma sala na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, a um batalhão da Polícia Militar ou a uma unidade das Forças Armadas”, detalhou.

Entretanto, de acordo com o advogado, “assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve um julgamento justo, tanto que foi anulado, Bolsonaro – que andou aprontando bastante durante a pandemia da Covid-19 – também não teve”.

Para André Borges, o ex-presidente da República “não deveria ter sido julgado pelo STF, mas em primeiro grau do Judiciário, além de outros problemas, revelados no voto do ministro Luiz Fux”.

O voto do ministro Luiz Fux pela absolvição de Bolsonaro por todos os crimes imputados na denúncia só poderia ser usado para recorrer da sentença condenatória caso outro integrante da Primeira Turma o acompanhasse, o que não aconteceu.

Por isso, a decisão de Fux de absolver réus integralmente, como nos casos de Bolsonaro e do almirante Almir Garnier, ou parcialmente, como o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e Walter Braga Netto, tampouco altera o tamanho das penas às quais eles foram submetidos na condenação.

André Borges explicou que os embargos infringentes, principal cartada vislumbrada pelas defesas, só seriam permitidos em caso de dois votos pela absolvição. 

“Esse tipo de recurso levaria a análise do caso para o plenário do STF, composto por 11 ministros, mas apenas em relação aos crimes e aos réus sobre os quais houve divergência na Primeira Turma”, detalhou.

IMPARCIALIDADE

Já Benedicto de Figueiredo Neto explicou que a “abertura de divergência do voto do ministro Luiz Fux significa muito para a democracia, isto porque ele é muito claro em dizer que um julgamento dessa magnitude, deveria ser julgado pelo plenário do Supremo e nunca por uma turma”.

“De fato, uma situação dessas em que se discute internacionalmente a imparcialidade do relator, em que é ponderado pelo ministro Fux que houve bilhões de dados de aparelhos telefônicos para ser analisados, e que a defesa técnica se viu totalmente impotente diante do tempo exíguo para analisar, seria desumano para qualquer operador do direito, seja julgador, acusador ou defesa para se fazer uma análise mais acurada das provas”, declarou.

O jurista acrescentou que a mensagem que o ministro Luiz Fux deu à democracia é que Justiça é feita caso a caso e não a toque de caixa. “Ainda mais em um julgamento desse quilate, que o comparou com o julgamento do mensalão, em que foram resguardados todos os direitos dos réus e das defesas técnicas”, afirmou.

*SAIBA

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses no julgamento da trama golpista. Desses 27 anos e 3 meses, 24 anos e 9 meses são de reclusão (ou seja, pena para crimes que preveem regime fechado), e 2 anos e 9 meses são de detenção (pena para crimes de regime semiaberto ou aberto).

Como a pena total é superior a 8 anos, Bolsonaro terá que começar a cumpri-la em regime fechado. Mesmo depois disso, os advogados podem apresentar recursos, que precisam ser analisados pelo STF antes do cumprimento das penas. Ou seja, mesmo com a condenação, a prisão não é imediata: a pena só passa a valer quando o processo estiver concluído e não houver mais possibilidade de recurso.

Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar. Ou seja, proibido de sair de casa, além de estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e por policiais dentro de seu condomínio, em Brasília (DF). Moraes viu risco de fuga do ex-presidente.

