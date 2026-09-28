Correio do Estado prepara cobertura completa da apuração das Eleições 2026

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O destino das urnas reflete a voz e os anseios de cada cidadão sul-mato-grossense. No próximo domingo, 4 de outubro de 2026, quando as portas das seções eleitorais se fecharem e o silêncio der lugar à expectativa, o Correio do Estado estará com toda a sua estrutura pronta para levar até você, voto a voto, a contagem final que definirá o futuro do país e do nosso Estado.

Com o compromisso histórico de ser os olhos e os ouvidos da nossa gente, o portal acompanhará em tempo real cada detalhe da votação.

Não se trata apenas de números e porcentagens subindo na tela, mas de registrar o momento em que a democracia se consolida, revelando os escolhidos para os cargos de Presidente, Governador, Senador e Deputados.

A cobertura especial do Correio do Estado vai muito além do placar das urnas.

Nossa equipe de jornalistas trará análises aprofundadas, reportagens exclusivas e o olhar atento voltado para as especificidades e realidades de Mato Grosso do Sul.

Cada região do Estado terá sua representatividade acompanhada de perto, mostrando como a escolha popular desenhará os próximos quatro anos de gestão pública.

Para acompanhar a apuração ao vivo, de onde você estiver seja pelo computador ou na palma da mão pelo celular , basta acessar o nosso Portal.

Fique conosco no dia 4 de outubro e viva a emoção da apuração com a credibilidade, a agilidade e o respeito à informação que você já conhece.

Entenda como funcionará a votação neste pleito

Para o pleito deste ano, a votação seguirá o horário unificado pelo fuso de Brasília.

Em Mato Grosso do Sul, por conta do fuso horário local, as seções abrem as portas logo cedo, das 7h às 16h. Assim que os trabalhos forem encerrados nas urnas eletrônicas, a totalização dos dados será iniciada de forma imediata.

Nas cabines, os eleitores votarão em uma ordem específica de cinco cargos: Deputado Federal, Deputado Estadual, Senador, Governador e, por fim, Presidente da República.

O uso de documentos oficiais com foto ou do aplicativo e-Título garante o acesso à urna, enquanto o transporte de aparelhos celulares para a cabine de votação permanece estritamente proibido.