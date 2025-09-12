Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Mudança?

Dagoberto não descarta trocar ninho tucano pelo PP ou PL

Eventual decisão de deixar o partido está atrelada a um "chamado" de Riedel ou Azambuja

Alison Silva

Alison Silva

12/09/2025 - 16h45
Apesar de manter cautela sobre seu futuro, o deputado federal tucano, Dagoberto Nogueira, não descartou deixar o PSDB para atender um "chamado" de Eduardo Riedel ou mesmo de Reinaldo Azambuja em 2026. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o deputado destacou que apesar de estar alinhado com o ninho tucano, a decisão final sobre seu futuro político depende da orientação e dos projetos de seus aliados mais próximos, Reinaldo Azambuja e Riedel, que migraram respectivamente para o PL e o PP. 

"Estrategicamente, o Reinaldo tá indo já pro PL, como o Ridel foi pro PP. Então, ele tem que usar nós, deputados federais, para segurar os partidos políticos também, neste mometo, o projeto maior é a reeleição do Riedel", disse. 

Além disso, Dagoberto menciona sua nova função, a partir da próxima semana, como coordenador da bancada, onde terá a responsabilidade de coordenar as discussões sobre a distribuição dos recursos provenientes da emenda de bancada, no valor de 540 milhões de reais. Para ele, esse trabalho de articulação com os outros deputados e seus assessores será crucial para garantir que os recursos sejam alocados de forma estratégica e eficaz.

"Eu assumo a partir da semana que vem a coordenação da bancada, então a gente agora tem que começar a trabalhar as emendas de bancada, sentar com os deputados, para ver onde nós vamos começar a discutir a distribuição desses recursos.", declarou. 

A fala do deputado reflete a típica dinâmica política de alinhamento partidário e de articulação de recursos, além de mostrar a influência das decisões de líderes regionais no rumo das estratégias individuais dos parlamentares.

No último mês, Eduardo Riedel, filiou-se oficialmente no Partido Progressistas (PP). O anuncio oficial ocorreu no último dia 19, durante Convenção Nacional do PP, realizada no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em Brasília.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, o chefe do executivo estadual se filiou ao partido e conseguiu uma cadeira na vice-presidência nacional junto com a senadora Tereza Cristina.

Na mesma linha, o ex-governador Reinaldo Azambuja se filia ao PL, no próximo dia 21 de setembro em Campo Grande.

Aliados

Riedel se solidariza, mas não fala em absolvição de Bolsonaro

Governador usou o termo "recalibragem" ao comentar sobre a condenação do ex-presidente

12/09/2025 13h58

Na foto: Em março de 2022, Riedel, então pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, apoiou a candidatura de Bolsonaro à Presidência

Na foto: Em março de 2022, Riedel, então pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, apoiou a candidatura de Bolsonaro à Presidência Crédito: Alan Santos / PR

O governador Eduardo Riedel (PP), por meio das redes sociais, se solidarizou e chamou de “excessos” a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em sua conta no Instagram, o governador pontuou que “excessos nunca foram solução para problemas” e, ao se referir à condenação, defendeu que seja “recalibrada pelos freios e contrapesos da democracia”.

O governador, que buscou alinhamento com o ex-presidente em agosto deste ano, enquanto cumpria agenda na Ásia para tentar viabilizar a abertura de novos mercados para Mato Grosso do Sul em resposta ao tarifaço, chegou a condenar a decisão do STF pela prisão domiciliar de Bolsonaro em nota publicada no Instagram.

Riedel tratou do assunto como “excessos judiciais”, o que voltou a repetir durante um evento de entrega de ambulâncias para aldeias do interior do Estado. Nesta ocasião, ao ser questionado sobre a possibilidade de uma anistia que alcançasse o ex-presidente, Bolsonaro disse que, com o julgamento em curso, não havia o que ser falado. Entretanto, deixou claro que, caso “ele [Bolsonaro] seja absolvido, não há que se falar em excesso”.

"Tenho insistido em que precisamos discutir o país real já há algum tempo! Essa responsabilidade é dos Três Poderes, que precisam realinhar suas prerrogativas para o que realmente importa ao povo brasileiro. Os excessos nunca foram solução para os problemas, por isso reafirmo minha solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e espero que a decisão seja recalibrada pelos freios e contrapesos da democracia. O país precisa, com urgência, voltar à normalidade e à agenda que realmente interessa ao Brasil real", diz a nota.

Na foto: Em março de 2022, Riedel, então pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, apoiou a candidatura de Bolsonaro à PresidênciaReprodução Redes Sociais

Condenação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (11) o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

A pena foi definida após o colegiado entrar na fase de fase da dosimetria das penas depois da condenação dos oito réus da trama golpista.

Mais cedo, por 4 votos a 1, o colegiado condenou os acusados pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Apesar da definição do tempo da condenação, Bolsonaro e os demais réus não vão ser presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações.

Somente se os eventuais recursos forem rejeitados, a prisão poderá ser efetivada.

Além disso, os condenados não devem ficar em presídios comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código de Processo Penal (CPP). O Núcleo 1 tem quatro militares do Exército, um da Marinha e dois delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela restrição.

São eles:

  • Alexandre Ramagem (delegado da PF e deputado federal), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier (almirante), ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres (delegado da PF), ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno (general),  ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Jair Bolsonaro (capitão);
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto (general), ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022
  • Alexandre Ramagem foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Deputado federal em exercício, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e respondia somente a três dos cinco crimes imputados pela PGR.

"É MELHOR PARAR"

Câmara de Terenos quer cancelar contratos de escândalo de corrupção

Presidente interino tomou posse nesta manhã

12/09/2025 09h45

Câmara Municipal de Terenos irá apoiar prefeito interino que assume o cargo hoje

Câmara Municipal de Terenos irá apoiar prefeito interino que assume o cargo hoje Paulo Ribas / Correio do Estado

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (12), pouco antes da cerimônia de posse do prefeito interino de Terenos, o presidente da Câmara Municipal, Leandro Camaralac, afirmou que a prioridade imediata do legislativo é recomendar que o novo gestor, o até então vice-prefeito Arlindo Landolfi Filho (Republicanos), cancele todos os contratos existentes com as empresas envolvidas na investigação.

Os contratos a serem cancelados incluem serviços essenciais como internet para assistência médica e manutenção da cidade, bem como projetos de construção em andamento e concluídos.

Embora o presidente tenha reconhecido que o cancelamento de contratos poderia interromper temporariamente alguns serviços, ele enfatizou que continuar a trabalhar com as empresas envolvidas seria ainda mais prejudicial para a cidade.

"Melhor parar do que a gente continuar com com o que está acontecendo. E para isso a lei vai nos vai amparar, para o prefeito fazer contratos emergenciais, fazer novas licitações, para que siga o ritmo normal", argumentou o presidente da Câmara Municipal.

Leandro Camaralac também afirmou que a Câmara Municipal apoiará a nova administração e buscará recursos parlamentares para auxiliar a governança da cidade. No entanto, não houve conversa prévia com o novo gestor sobre os rumos que o município deve tomar. Assim sendo, a recomendação de cancelamento de contratos pode ser rejeitada por Arlindo Landolfi.

"Recomendar nós vamos. Cabe a ele aceitar. Se não aceitar, aí cabe a nós como legisladores o processo de investigação interna dentro desses contratos para ver se tem vício realmente e aí a gente vai fazer a parte da da Câmara que é tocar para frente junto ao novo prefeito".

NOVO PREFEITO

Em cerimônia rápida, Arlindo Landolfi Filho (Republicanos) foi empossado na manhã desta sexta-feira (12) como prefeito interino de Terenos.

Câmara Municipal de Terenos irá apoiar prefeito interino que assume o cargo hojeNovo prefeito de Terenos, Arlindo Landolfi Filho

Durante o discurso de posse, Arlindo pediu empenho aos servidores públicos, para que forneçam um serviço humanizado à população.

"Hoje mais que nunca vou precisar da ajuda de cada um de vocês. Façam o seu melhor. Eu quero fazer essa prefeitura uma prefeitura humanizada, então deem o seu melhor. Eu já sei que vocês trabalham muito bem, mas hoje estou pedindo ajuda de cada um de vocês, pessoal das nossas escolas, infraestrutura, façam o melhor de vocês. As professoras, eu sei do excelente trabalho que vocês já tem feito, mas eu quero que vocês deem aula como se estivessem dando aula para seus próprios filhos. Meus amigos da saúde, cuidem dos nossos pacientes como se estivessem cuidando de um familiar seu", solicitou o novo prefeito.

PREFEITO AFASTADO

Ontem (11), cerca de 48 horas após a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, distante pouco mais de 30 quilômetros da Capital, o até então prefeito,  Henrique Budke (PSDB), pediu afastamento do cargo de principal cadeira da cidade

Conforme repassado pelo defensor de Henrique, o agora ex-chefe do Executivo de Terenos disse que "foi surpreendido com a operação". 

Vale lembrar que Henrique Wancura Budke foi preso ainda na segunda-feira (9), durante operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) batizada de "Spotless". Com 37 anos, ele foi reeleito no ano passado com 53,69% dos votos válidos, ou seja, 5.885 votos.

Agora, ele solicitou o afastamento da sua cadeira como chefe do Executivo, "para poder se concentrar em sua defesa". 

Questionado sobre um possível pedido de cassação do prefeito Henrique Budke, o presidente da Câmara Municipal afirmou que "não cabe mais a nós agora nada com relação ao prefeito Henrique. Ele está afastado do cargo e não está atrapalhando em nada na administração pública. Então, daqui para frente a Câmara vai cuidar de legislar e cuidar de ajudar a administração com o novo prefeito interino", pontuou.

ENTENDA O CASO

Segundo informações do Correio do Estado, Budke é investigado por corrupção ativa, fraude em licitação e liderança de organização criminosa.

Além do prefeito de Terenos, outras 15 pessoas também foram alvos de mandados de prisão na ação do Gaeco e Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), braços do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Ao todo, foram cumpridos mais 59 mandados de busca e apreensão.

De acordo com o Ministério Público, a Operação Spotless é uma continuação da operação Velatus, deflagrada em 2024, também em Terenos, e que investigou esquema de fraudes em licitações de obras.

“A investigação constatou a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública instalada no município de Terenos/MS, com núcleos de atuação bem definidos, liderada por um agente político, que atuava como principal articulador do esquema criminoso”, diz nota do Gaeco.

O líder desse grupo, conforme apuração do Correio do Estado, seria justamente Budke.

Conforme apurado pelo Ministério Público, o grupo usava servidores públicos para fraudar licitações no município de Terenos e direcionar esses certames para que determinadas empresas fossem as vencedoras.

Dessa forma, o grupo teria firmado contraTos que, somente em 2024, ultrapassaram a casa dos R$ 15 milhões.

“O esquema envolvia também o pagamento de propina aos agentes públicos que, em típico ato de ofício, atestavam falsamente o recebimento de produtos e de serviços, como ainda aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público”, completou o MiniStério Público.

Essas informações, ainda de acordo com o MPMS, foram estabelecidas depois da Operação Velatus, deflagrada em agosto do ano passado, a qual cumpriu nove mandados em Terenos, cinco (de busca e apreensão) em Campo Grande e um em Santa Fé do Sul (SP), além de um mandado de prisão na Capital. 

Conforme a investigação, a partir de provas extraídas de alguns telefones celulares apreendidos, foi possível identificar “o modus operandi da organização criminosa e possibilitaram que se chegasse até o líder do esquema”.

