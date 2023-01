Deputados do PT reúnem-se com Riedel nesta sexta-feira para definir participação no Governo

Vander disse que estava dialogando para acertar uma possível participação do PT no governo de Riedel - Arquivo/Correio do Estado

As bancadas federal e estadual do PT em Mato Grosso do Sul, composta pelos deputados federais Vander Loubet (reeleito) e Camila Jara (eleita) e pelos deputados estaduais Zeca do PT, Pedro Kemp e Amarildo Cruz, reúnem-se, nesta sexta-feira (13/01), com o governador Eduardo Riedel (PSDB) para tratar sobre a possível participação do partido na gestão do tucano.

Em dezembro do ano passado, os parlamentares da legenda queriam ocupar uma secretaria estadual, demonstrando interesse na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC). No entanto, a sigla não foi contemplada, o que causou uma certa rusga entre os parlamentares petistas e o governador devido às declarações feitas por Zeca do PT de que o partido não aceitaria “migalhas”.

Em conversa com a reportagem do Correio do Estado, Zeca do PT garantiu que estará presente à reunião com Eduardo Riedel, porém, não quis provocar uma nova polêmica. “Não sei o que ele vai nos propor na reunião, quem está pilotando isso é o deputado Vander. Vamos ver como vai estar o clima”, declarou o ex-governador.

O deputado federal reeleito Pedro Kemp também confirmou a reunião para a reportagem, mas não quis adiantar sobre quais cargos o governador Eduardo Riedel deve oferecer ao PT. “Vamos ouvir a proposta do governador”, disse, também completando que Vander Loubet está à frente da reunião.

O Correio do Estado procurou o parlamentar, mas ele não quis se pronunciar, porém, em entrevista para uma emissora de TV local, revelou que estava dialogando para acertar uma possível participação do PT no governo de Riedel. Porém, ele lembrou que o partido foi fundamental na vitória do candidato tucano no 2º turno da eleição.