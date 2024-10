Diretora de escola em Campo Grande é detida por desordem eleitoral

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A diretora da Escola Estadual Clarinda Mendes foi detida na manhã deste domingo (27), por desordem eleitoral durante o segundo turno de eleição.

Professora é detida durante votação neste domingo -

Foto enviada por leitor

Segundo informações preliminares indicam que a diretora teria abordado eleitores e desrespeitado as normas da Justiça Eleitoral, comprometendo a tranquilidade do processo de votação.

A detenção foi realizada com base no artigo 296 do Código Eleitoral, que prevê sanções para ações que perturbem o andamento das eleições.

O caso segue sob investigação das autoridades.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em parceria com a Justiça Eleitoral, reforçou a fiscalização em várias zonas eleitorais da capital para garantir um ambiente seguro e imparcial.

Promotores eleitorais estão atuando em diversas seções para assegurar que os eleitores possam exercer seu direito ao voto sem interferências indevidas.

OPERAÇÃO

A Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS destaca ainda que neste 2º turno das eleições de 2024 na Capital, está sendo realizada uma operação com recursos estratégicos para garantir a ordem e a segurança no processo eleitoral.

Entre os recursos empregados está a disponibilização de agentes da força de segurança pública, sendo um efetivo de tropa de contingência com 100 policiais militares e 100 policiais civis e, ainda o efetivo de tropa de contingência que totaliza 782 agentes divididos da seguinte forma:

Sejusp: 15

Polícia Militar : 410

Polícia Civil : 34

Corpo de Bombeiros : 42 agentes

Perícia : 10

Comando Geral de Polícia Aérea (CGPA) : 8

Guarda Civil Metropolitana (GCM) : 255

Detran: 8

Além do efetivo humano, também foram utilizadas 255 viaturas distribuídas entre as forças de segurança: Sejpusp com 2 viaturas, Polícia Militar com 28, Polícia Civil com 25, Bombeiros com 16, Perícia com 2, CGPA com uma aeronave, GCM com 34 viaturas e ainda o Detran com 4 veículos disponibilizados.

URNAS

De acordo com balanço parcial divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), três urnas eletrônicas foram substituídas e outras seis foram detectadas com defeito, até às 14h, neste domingo de eleições, em Campo Grande.

O balanço total do TRE-MS será divulgado no fim do dia após o encerramento da disputa eleitoral.