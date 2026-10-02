Eleições 2026: Dourados, Três Lagoas e Corumbá também terão transporte gratuito

Vários acidentes já aconteceram no corredor de ônibus da Rui Barbosa - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Além de Campo Grande, os colégios eleitorais de Dourados, Três Lagoas e Corumbá também contarão com transporte gratuito neste domingo (4), data do primeiro turno das eleições deste ano.

Com 640.427 eleitores, Campo Grande conta com 31% do eleitorado de todo o Estado, ao passo que Dourados conta com 166.148 votantes (8%); Três Lagoas 88.668 (4,3%) e Corumbá 67.791 (3,3%). Somados, os municípios concentram 963 mil eleitores, aproximadamente 50% de todos os votantes sul-mato-grossenses.

Na Capital, a prefeitura confirmou a gratuidade no último dia 30, medida oficializada por decreto publicado no Diário Oficial do Município e garante que os passageiros utilizem os ônibus sem pagar tarifa durante o dia de votação.

Pela manhã, o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Ciro Vieira, havia informado que uma definição seria publicada ainda nesta quarta-feira.

A gratuidade segue a Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal nos dias de votação, com frequência compatível com a dos dias úteis.

A norma prevê o benefício tanto para o primeiro turno, em 4 de outubro, quanto para eventual segundo turno, em 25 de outubro.

Entre as ações está a suspensão da cobrança da tarifa do transporte público coletivo das 6h às 17h do domingo, com operação em regime especial e reforço da frota para atender ao fluxo de pessoas que irão aos locais de votação.

A gratuidade também será aplicada no dia 25 de outubro, caso ocorra segundo turno.

Durante os períodos definidos, a empresa concessionária deverá disponibilizar veículos e profissionais em quantidade suficiente para atender à demanda, mantendo frequência compatível com a dos dias úteis.

A medida está prevista em decreto assinado pelo prefeito Marçal Filho e considera a legislação eleitoral e a Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a adoção das providências necessárias para assegurar a oferta gratuita de transporte coletivo nos dias de votação.

Três Lagoas

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) e do Departamento Municipal de Trânsito (DEPTRAN), a Prefeitura de Três Lagoas também confirmou a isenção.

A medida tem como objetivo facilitar o deslocamento da população no dia da votação e garantir que o transporte seja mais uma ferramenta de acesso ao exercício da cidadania.

É importante que os usuários fiquem atentos: os ônibus seguirão as rotas e os itinerários normais do transporte coletivo de Três Lagoas.

Não serão criadas rotas específicas para atender às zonas ou aos locais de votação e, por isso, os veículos não necessariamente passarão em frente às escolas e demais pontos onde funcionam as seções eleitorais.

A gratuidade será oferecida durante o período eleitoral, permitindo que a população utilize as linhas regulares sem o pagamento da tarifa para realizar seus deslocamentos.

A prefeitura também disponibilizará ônibus adaptados para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ampliando as condições de acesso ao serviço e contribuindo para que mais moradores possam se deslocar com segurança e autonomia.

A gratuidade neste domingo vale para a população que utilizar o transporte coletivo, independentemente de o deslocamento estar diretamente relacionado ao local de votação.

Corumbá

O transporte coletivo urbano e rural de Corumbá contará com tarifa erá tarifa zero durante todo o domingo, a medida contempla todas as viagens realizadas pela Viação Cidade Corumbá (VCC).

Nas linhas urbanas, a operação seguirá a tabela de dias úteis. As linhas 102 Fronteira, 103 Popular Nova, 104 Guanabara, 106 Cristo Redentor, 107 Popular Velha e 108 Maria Leite terão saídas do terminal entre 06 horas e 19h10.

A linha 105 Guatós terá viagens entre 06h e 19h10, com horários adicionais de reforço no período da manhã. Já a linha 109 Universitário terá saídas entre 06h30 e 17h30.

A última viagem das linhas urbanas sairá do terminal às 19h10. Os horários também estarão disponíveis no aplicativo VCC na Hora.

Na zona rural, cada linha terá duas viagens. A linha 110 Albuquerque terá saídas às 04h e às 14h; as linhas 111 Jacadigo, 112 Taquaral, 114 Porto da Manga e 125 Porto Esperança terão viagens às 05h e às 14 horas.

Segundo a VCC, todas as viagens do transporte coletivo urbano e rural serão gratuitas no domingo. A empresa orienta os passageiros a consultar os horários antes do deslocamento.