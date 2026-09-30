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Política

ATENÇÃO, ELEITORES

Eleições 2026: seções no centro de Campo Grande têm mudanças de locais

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul alterou a 35ª, 36ª, 53ª e 54ª zonas eleitorais, sendo uma em Terenos

João Pedro Flores

30/09/2026 - 10h45
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Em Campo Grande, a Justiça Eleitoral alterou sete locais de votação e mais um em Terenos para as Eleições Gerais de 2026. Eleitores terão que se transferir para outras unidades no primeiro e no segundo turnos. Na Capital, foram alteradas a 35ª, 36ª, 53ª e 54ª zonas eleitorais.

Na 36ª zona eleitoral, 10 seções da Escola Estadual Joaquim Murtinho e sete do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora foram transferidas para o Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN, na Rua Abrão Júlio Rahe, região central de Campo Grande. 

Em Terenos, a mudança foi na 54ª Zona Eleitoral, transferindo da Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza para a Escola Municipal Álvaro Lopes.

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) recomenda que os eleitores consultem antecipadamente a zona, a seção e o endereço de votação, inclusive quem costuma votar no mesmo lugar em eleições anteriores.

A conferência pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Confira as mudanças de locais

Campo Grande

  • 35ª Zona Eleitoral

De: Escola Estadual Profª Alice Nunes Zampiere (Rua Constantinopla, s/n - Vila Almeida)

Para: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4.155, Santo Amaro).

De: CRAS Vila Nasser (Rua Januário Barbosa, 366 - Vila Nasser)

Para: EMEI Professora Adélia Leite Krawiec (Rua Santa Mônica, s/n, Santa Luzia).

De: Mesquita Islâmica Luz da Fé (Avenida América, 657 - Vila Planalto)

Para: Centro de Referência de Esporte e Cultura (Rua Onze de Outubro, nº 220, Cabreúva).

  • 36ª Zona Eleitoral

De: Escola Estadual Joaquim Murtinho – 10 seções eleitorais

Para: Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN (Rua Abrão Júlio Rahe, nº 325 - Centro).

De: Colégio Nossa Senhora Auxiliadora – 7 seções eleitorais

Para: Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN (Rua Abrão Júlio Rahe, nº 325 - Centro).

  • 53ª Zona Eleitoral

De: Loja Maçônica Oriente Maracaju (Avenida Calógeras, 1952 - Centro)

Para: Senac Hub Academy (Rua Francisco Cândido Xavier, 75 - Centro).

  • 54ª Zona Eleitoral

De: Escola Municipal Major Aviador Y-Juca Pirama de Almeida e FACSUL - Campus Afonso Pena

Para: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS (Rua Taquari, 831 - Santo Antônio).

Terenos 

54ª Zona Eleitoral

De: Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza (Rua Antônio João Valadares, 22 - Conjunto Antônio Valadares)

Para: Escola Municipal Álvaro Lopes (Joaquim Farias de Albernaz, 151 - Vila Ferreira).

Anuência

Trump divulga acordo sobre autorregulação da IA com apoio de principais empresas do setor

Documento afirma que cada companhia deve ser responsável por criar sua tecnologia de forma segura

29/09/2026 19h00

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Presidente dos Estados Unidos da América, Donaldo Trump

Presidente dos Estados Unidos da América, Donaldo Trump Foto: Reprodução / X

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou o acordo sobre "superinteligência", novo nome dado pelo mandatário à inteligência artificial (IA), que estabelece um compromisso conjunto de empresas de tecnologia com responsabilidades de segurança no desenvolvimento e na implantação de modelos avançados de inteligência artificial. Ele recebeu endosso dos CEOs da Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI e Nvidia.

O documento afirma que cada companhia deve ser responsável por criar sua tecnologia de forma segura e capaz de gerar confiança junto a clientes e ao público. "Esse objetivo começa com a adoção de processos internos robustos para garantir que os modelos se comportem como esperado durante o treinamento e após o lançamento", diz trecho do documento.

O relatório ainda prevê uma segunda camada de supervisão com a formação de uma equipe interna dedicada a assegurar que os controles, o monitoramento e os mecanismos de detecção estejam funcionando corretamente, além de que falhas sejam corrigidas rapidamente.

A terceira diretriz aponta para a contratação de auditoria externa independente, encarregada de realizar avaliações autônomas sobre a eficácia desses controles e sistemas de monitoramento. Por fim, o acordo recomenda que um comitê independente do conselho de administração acompanhe todo o processo, receba relatórios das equipes internas e de auditores externos e garanta que problemas identificados sejam efetivamente solucionados.

Trump disse nesta noite à Axios que avalia nomear Jay Clayton como "czar da IA". Atualmente diretor de Inteligência Nacional, Clayton é o principal assessor do presidente na área e ocupa o posto mais alto da comunidade do setor, que reúne 18 agências.

Lobby

Ex-sócio expõe Rolex de R$ 305 mil e relata suposto tráfico de influência de Flávio no STF

Conforme o material revelado nesta terça-feira (29) pelo site PlatôBR, a nota fiscal, de fevereiro de 2022, está em nome do advogado Alan Belaciano

29/09/2026 16h45

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Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República Carlos Moura/Agência Senado

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Mensagens, fotos e documentos guardados por Alexandre Santini, ex-sócio e antigo amigo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), indicam que pessoas próximas ao senador pagaram despesas pessoais e presentes de alto valor para ele, inclusive a compra de um Rolex Submariner Date de ouro branco por R$ 305 mil.

Conforme o material revelado nesta terça-feira (29) pelo site PlatôBR, a nota fiscal, de fevereiro de 2022, está em nome do advogado Alan Belaciano.

Segundo o PlatôBR, mensagens obtidas pela reportagem indicam que o relógio foi comprado para Flávio. Belaciano também havia pago mais de R$ 90 mil em equipamentos de academia instalados na casa do senador em Brasília.

À época em que o caso veio a público, Flávio afirmou que a compra havia sido feita por um amigo como um "empréstimo pessoal" que estava sendo quitado. O PlatôBR afirma que pessoas próximas também arcaram com reparos na casa, uma televisão de 75 polegadas e mensalidades de academia.

No fim de 2023, durante uma disputa financeira entre Flávio e Santini, o ex-sócio enviou uma mensagem ao senador afirmando saber que Flávio havia falado diretamente com o ministro do Supremo Tribunal Federla (STF) Kassio Nunes Marues para tratar do interesse de um cliente que tinha um processo no gabinete do ministro.

Segundo Santini, o caso era acompanhado por Belaciano e teria havido ainda a marcação de um jantar com participação do chefe de gabinete do ministro.  Confrme apurado pelo PlatôBR, a reportagem não identifica o cliente ou o processo nem apresenta comprovação independente de que a alegada intermediação ocorreu.

Depois da mensagem, Flávio respondeu no mesmo dia e marcou uma reunião com Santini em seu gabinete. Não há informação sobre o que foi discutido.

Posteriormente, Santini comunicou a interlocutores que a disputa estava encerrada.

Em nota, o gabinete do ministro Kassio Nunes Marques afirmou que o magistrado "atende parlamentares de todos os partidos, que defendem interesses distintos, e isso é praxe entre todos os gabinetes do Supremo, não representando prejuízo para a isenção dos magistrados".

Disputa milionária

Sócios em uma franquia da Kopenhagen na Barra da Tijuca, no Rio, Santini recorreu à Justiça para cobrar R$ 1,47 milhão do senador.  Na ocasião, alegava divisão desigual dos lucros e despesas da empresa pagas por ele e não reembolsadas. Flávio negou dever dinheiro ao ex-sócio.

Durante a disputa, Santini também guardou mensagens e fotos relativas a encontros privados com garotas de programa.

Segundo o PlatôBR, ele mostrou parte do material a Fernanda Bolsonaro, mulher do senador. Depois, Flávio escreveu ao ex-sócio dizendo ter se arrependido de "muitas escolhas erradas" e que não voltaria a errar com sua família. A mensagem não especifica a que episódios ele se referia.

Com informações de PlatôBR. 

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