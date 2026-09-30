Eleições 2026: seções no centro de Campo Grande têm mudanças de locais

Urnas são preparadas para as eleições 2026 - Gerson Oliveira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em Campo Grande, a Justiça Eleitoral alterou sete locais de votação e mais um em Terenos para as Eleições Gerais de 2026. Eleitores terão que se transferir para outras unidades no primeiro e no segundo turnos. Na Capital, foram alteradas a 35ª, 36ª, 53ª e 54ª zonas eleitorais.

Na 36ª zona eleitoral, 10 seções da Escola Estadual Joaquim Murtinho e sete do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora foram transferidas para o Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN, na Rua Abrão Júlio Rahe, região central de Campo Grande.

Em Terenos, a mudança foi na 54ª Zona Eleitoral, transferindo da Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza para a Escola Municipal Álvaro Lopes.

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) recomenda que os eleitores consultem antecipadamente a zona, a seção e o endereço de votação, inclusive quem costuma votar no mesmo lugar em eleições anteriores.

A conferência pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Confira as mudanças de locais

Campo Grande

35ª Zona Eleitoral

De: Escola Estadual Profª Alice Nunes Zampiere (Rua Constantinopla, s/n - Vila Almeida)

Para: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4.155, Santo Amaro).

De: CRAS Vila Nasser (Rua Januário Barbosa, 366 - Vila Nasser)

Para: EMEI Professora Adélia Leite Krawiec (Rua Santa Mônica, s/n, Santa Luzia).

De: Mesquita Islâmica Luz da Fé (Avenida América, 657 - Vila Planalto)

Para: Centro de Referência de Esporte e Cultura (Rua Onze de Outubro, nº 220, Cabreúva).

36ª Zona Eleitoral

De: Escola Estadual Joaquim Murtinho – 10 seções eleitorais

Para: Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN (Rua Abrão Júlio Rahe, nº 325 - Centro).

De: Colégio Nossa Senhora Auxiliadora – 7 seções eleitorais

Para: Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN (Rua Abrão Júlio Rahe, nº 325 - Centro).

53ª Zona Eleitoral

De: Loja Maçônica Oriente Maracaju (Avenida Calógeras, 1952 - Centro)

Para: Senac Hub Academy (Rua Francisco Cândido Xavier, 75 - Centro).

54ª Zona Eleitoral

De: Escola Municipal Major Aviador Y-Juca Pirama de Almeida e FACSUL - Campus Afonso Pena

Para: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS (Rua Taquari, 831 - Santo Antônio).

Terenos

54ª Zona Eleitoral

De: Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza (Rua Antônio João Valadares, 22 - Conjunto Antônio Valadares)

Para: Escola Municipal Álvaro Lopes (Joaquim Farias de Albernaz, 151 - Vila Ferreira).