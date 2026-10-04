Eleitora vota com nariz de palhaço e bandeira do Brasil: "indignação sem limite"

Eleitora com nariz de palhaço e bandeira do Brasil nas costas na fila de votação - Paulo Ribas

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Eleitora chamou atenção ao votar com um nariz de palhaço e bandeira do Brasil nas costas, na manhã deste domingo (4), primeiro turno das eleições gerais, no Colégio Oswaldo Tognini (Funlec), em Campo Grande.

Empresária, Inês Bernardes, fez uma manifestação silenciosa demonstrando sua insatisfação com o atual governo.

Eleitora foi "vestida" de bandeira do Brasil voltar. Foto: Paulo Ribas

“A bandeira do Brasil seria para representar o povo brasileiro e o nariz de palhaço é a sensação que o povo brasileiro está sentindo. E assim, com todas as palhaçadas que têm acontecido, o circo que tem acontecido há muito tempo no parlamento, as negociatas, e, diante de tudo isso, a gente vai vendo no dia a dia, se indignando e essa indignação é sem limite”, disse, em tom de revolta.

De acordo com a empresária, a manifestação faz uma crítica ao atual sistema.

“É uma crítica ao sistema em geral e ao STF, à justiça, à falta de justiça, o circo que eu acho que tem acontecido nesses últimos tempos e a indignação mesmo”, contou.

Sem citar nomes, mas possivelmente fazendo referência a Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, respectivamente, ela revelou que gostaria de votar em um candidato x, mas que vai ter que votar em outro “de transição”.

Inês Bernardes, empresária, votando com nariz de palhaço. Foto: Paulo Ribas

“O candidato que eu estou votando, que seria um candidato de transição, ele não é o que eu gostaria que estivesse, só que a gente justamente se sente palhaço por não poder votar no candidato que você acha que deveria estar”, falou.

FILA DE MADRUGADA PARA VOTAR

A votação iniciou às 7h e vai até 16h no horário de Mato Grosso do Sul.

Mas, antes mesmo do sol raiar, filas já se formavam em locais de votação de Campo Grande.

Jardineiro Paulo Sérgio Pires levantou de madrugada e foi o primeiro a chegar na escola Padre Tomáz Ghirardelli, no bairro Parque do Lageado, às 4h30min deste domingo (4), primeiro turno das eleições.

Ele já perdeu as contas da quantidade de eleições em que é o primeiro a chegar. Reginaldo Carvalho, 65 anos, chegou às 5h40min para votar, pois precisava levar a sogra para votar em Aquidauana (MS) ainda hoje.

Anadir Vieira de Lima, 79 anos, chegou às 6h30min porque precisava trabalhar no restante do dia.

ELEITORADO EM MS

Ao todo, 2.002.752 pessoas estão aptas a votarem em MS, sendo 944.971 homens (47,18%) e 1.057.781 mulheres (52,81%).

Veja as estatísticas do eleitorado:

Fonte: TRE-MS