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Derrota

Eleitores da Itália rejeitam reforma do Judiciário em revés para premiê Giorgia Meloni

Reforma havia sido apresentada pela coalizão como um passo fundamental para agilizar o sistema judiciário da Itália

Estadão Conteúdo

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23/03/2026 - 21h00
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Eleitores italianos rejeitaram nesta segunda-feira, 23, uma reforma do Judiciário apoiada pela primeira-ministra conservadora Giorgia Meloni, impondo um duro revés ao governo de direita a um ano das eleições nacionais.

"Os cidadãos italianos decidiram e nós respeitamos a decisão deles, como sempre", disse Meloni em um vídeo publicado no Instagram. Ela prometeu, como já era esperado, cumprir seu mandato, que vai até 2027.

"Vamos seguir em frente como sempre fizemos: com responsabilidade, determinação e, acima de tudo, com respeito pela Itália e por seu povo", afirmou Meloni, admitindo algum "arrependimento por uma oportunidade perdida de modernizar a Itália".

O campo do "Não" venceu com quase 54% dos votos contra a campanha do "Sim", apoiada pelo governo, que obteve cerca de 46%, segundo os resultados finais divulgados pelo Ministério do Interior.

A participação na votação de dois dias, iniciada no domingo, foi significativamente maior do que o esperado, chegando a quase 59% após uma campanha polarizadora. Isso energizou a oposição de centro-esquerda, que apresentou a reforma como uma ameaça à independência do Judiciário, ao mesmo tempo em que expôs divisões dentro da coalizão de direita de Meloni.

A reforma judicial proposta havia sido apresentada pela coalizão de Meloni como um passo fundamental para agilizar o sistema judiciário da Itália - há muito criticado por ser lento, burocrático e vulnerável à influência política.

Mas críticos argumentaram que as medidas corriam o risco de concentrar poder demais no Executivo. Partidos de oposição, grupos da sociedade civil e associações jurídicas formaram uma frente unificada, alertando que a reforma poderia enfraquecer os freios e contrapesos institucionais.

Com as tensões políticas já elevadas, o debate público se intensificou, transformando a votação em um teste de confiança de fato sobre a própria liderança de Meloni.

A derrota, especialmente após uma campanha tão vinculada à sua liderança pessoal, levanta questões sobre a estabilidade e a coesão da coalizão governista de Meloni.

O que está em jogo vai além das fronteiras da Itália. A primeira-ministra italiana enfrenta um escrutínio crescente por seu controverso alinhamento com o presidente dos EUA, Donald Trump, e sua guerra contra o Irã, cada vez mais impopular.

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Reunião

Michelle se reúne com Moraes no STF após PGR defender prisão domiciliar para Jair Bolsonaro

Encontro acontece no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer favorável à concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro

23/03/2026 14h45

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Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda nesta segunda-feira, 23. A reunião, solicitada por Michelle, ocorrerá no gabinete do magistrado.

O encontro acontece no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu parecer favorável à concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, também esteve com Moraes para tratar do estado de saúde do pai.

Cabe a Moraes decidir se acolhe a manifestação da PGR e autoriza a transferência do regime prisional, como pediu a defesa do ex-presidente.

O que diz a PGR

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou no parecer que a evolução clínica de Bolsonaro "recomenda a flexibilização do regime" de prisão. Segundo Gonet, a concessão da prisão domiciliar "encontra apoio no dever dos Poderes de preservação da integridade física e moral" de pessoas sob custódia do Estado

O procurador-geral sustentou que o quadro de saúde do ex-presidente exige acompanhamento constante que o ambiente familiar pode oferecer, mas que o sistema prisional não tem condições de garantir. A equipe médica de Bolsonaro, de acordo com a manifestação, aponta que as comorbidades do ex-presidente representam risco iminente à sua integridade, com possibilidade de novos episódios súbitos de mal-estar.

Internação e condenação

Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde então, cumpre pena na Papudinha, em Brasília.

No dia 13 de março, o ex-presidente passou mal e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital federal para tratamento de pneumonia decorrente de broncoaspiração. Ele segue hospitalizado, com possibilidade de alta.

No início de março, Moraes havia rejeitado um primeiro pedido de prisão domiciliar. O ministro argumentou que se trata de medida excepcional e que Bolsonaro não preenchia os requisitos legais.

Na decisão, o ministro destacou que o ex-presidente mantinha intensa agenda de visitas na Papudinha, incluindo encontros com políticos, o que, segundo o magistrado, indicava bom estado de saúde. Moraes também citou perícia da Polícia Federal que não identificava necessidade de transferência para cuidados hospitalares, embora o laudo registrasse que Bolsonaro apresenta "quadro clínico de alta complexidade".

Na Papudinha, o ex-presidente já recebeu mais de 140 atendimentos médicos, com consultas diárias de médicos particulares e de profissionais da própria unidade prisional.

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ELEIÇÕES 2026

Em MS, Lula avaliza candidatura de Fábio Trad, Vander Loubet e Soraya

O presidente da República também elogiou escolha da ex-primeira-dama do Estado, Dona Gilda, para ser a vice-governadora

23/03/2026 08h10

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Ao centro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com as lideranças do PT no Estado

Ao centro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com as lideranças do PT no Estado Divulgação/PT

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Ao chegar na tarde de ontem a Capital de Mato Grosso do Sul para a 15ª Reunião da Conferência das Partes (COP15) da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS) a fim de se reunir com autoridades dos 133 países-membros, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reuniu-se, ainda no Aeroporto Internacional de Campo Grande, com lideranças do partido para dar o aval às pré-candidaturas da sigla nas majoritárias.

Com isso, a partir de agora, o PT só precisa oficializar nas convenções da legenda os nomes do ex-deputado federal Fábio Trad para governador, da ex-primeira-dama do Estado, Dona Gilda, para vice-governadora, do deputado federal Vander Loubet para senador da República e da senadora da República Soraya Thronicke, que está no Podemos, mas vai se filiar ao PSB, para a reeleição no pleito de outubro.

Durante o rápido encontro, Lula expressou contentamento com a indicação do nome de Fábio Trad para ser o pré-candidato a governador pelo PT, dizendo que o ex-deputado federal foi uma boa escolha para encabeçar o projeto da legenda em nível estadual.

“Além de ter garantido o apoio político à nossa candidatura, demonstrou muita satisfação ao saber que Dona Gilda seria nossa vice, porque tem pelo casal Zeca do PT e Gilda uma amizade de 45 anos”, revelou Fábio Trad ao Correio do Estado.

Com a bênção do presidente da República para disputar o cargo de governador de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad completou que agora o foco será no alinhamento de ações políticas para que os temas estaduais e nacionais não se divorciem na campanha eleitoral. 

“O Lula também fez questão de afirmar que vamos vencer as eleições. Ele também afirmou que sou o melhor nome possível para encarnar o projeto popular e democrático”, assegurou.

O ex-deputado federal afirmou que o PT terá um time forte, unido e comprometido para dar continuidade às conquistas já alcançadas e avançar ainda mais no Estado. “Nosso desafio é construir um Estado mais justo, com oportunidades para todos, valorizando quem trabalha e cuidando de quem mais precisa”, completou.

Fábio Trad concluiu, explicando que o apoio do presidente Lula é decisivo para a consolidação da chapa majoritária do PT no Estado tanto para governador quanto para o Senado. “Quero ressaltar que o partido está construindo, ouvindo a população. A candidatura está nascendo da escuta”, finalizou.

Já o deputado federal Vander Loubet, que é o presidente estadual do PT, disse que, apesar de a conversa com o presidente Lula ter sido muito rápida, foi possível confirmar que Mato Grosso do Sul é estratégico para o partido na Região Centro-Oeste.

“Ele gostou do alinhamento da senadora Soraya [Thronicke]ao nosso projeto e ficou muito otimista que a nossa chapa deve sair vitoriosa nas eleições de outubro”, afirmou ao Correio do Estado.

Vander Loubet reforçou que, com o apoio do presidente Lula, a expectativa do PT de MS é a melhor possível. “Estamos confiantes nesse movimento que estamos construindo aqui em Mato Grosso do Sul para ter uma candidatura competitiva para governador e o Fábio [Trad] encarna isso muito bem”, assegurou.

O presidente estadual do PT acrescentou que Fábio Trad é um grande quadro político para a legenda no Estado.

“Por isso, para termos candidaturas fortes para o Senado Federal, eu e a Soraya [Thronicke], que se filiará ao PSB, vamos fazer essa dobradinha. E tudo isso se traduz em um ambiente positivo para contribuirmos aqui com a reeleição do Lula”, projetou.

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