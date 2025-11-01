Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

TROCA DE COMANDO

Em meio à crise financeira, Adriane Lopes substitui secretário

A saída de Youssif Domingos ocorre após a Prefeitura anunciar redução de salário do primeiro escalão

João Pedro Flores

01/11/2025 - 09h00
A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes exonerou, a pedido, Youssif Assis Domingos do cargo de secretário municipal de governo e relações institucionais. Em seu lugar, Ulisses da Silva Rocha assume o cargo a partir de hoje (1). As mudanças foram publicadas em edição extra do Diogrande desta sexta-feira (31).

A passagem de Youssif Domingos no comando da secretaria durou menos de dez meses, quando assumiu o cargo em 13 de janeiro, ainda no início do novo mandato de Adriane Lopes. Em nota, a Prefeitura diz que sua saída foi por motivos pessoais e familiares. 

O advogado Ulisses da Silva Rocha, novo titular da pasta, ocupava o cargo de secretário-adjunto desde 2024. Formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ele possui especializações em Direito Público, Eleitoral e MBA Executivo em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas. 

O novo secretário já atuou como assessor parlamentar no Senado Federal, como coordenador de políticas para a juventude no Governo do Estado e ocupou cargos de liderança em entidades comunitárias e partidárias.

Redução dos salários no primeiro escalão

A troca na titularidade da secretaria de governo e relações institucionais ocorre logo após Adriane Lopes anunciar a redução de 20% do salário do primeiro escalão, que envolve ela própria, o vice-prefeito e os secretários.

Cada secretaria municipal foi incumbida de apresentar, nos próximos dias, um plano de redução de 20% nos custos com folha de pagamentos. A determinação da prefeita não será um ajuste linear, ou seja, igual para todos os servidores, mas serão consideradas as particularidades de cada pasta. 

Além disso, a Prefeitura passa a adotar a jornada de trabalho de seis horas diárias em todas as suas repartições, pelo prazo de 120 dias. Isso significa que a população terá duas horas a menos de atendimento.

A medida faz parte de mais uma tentativa do Órgão de conquistar um reequilíbrio financeiro, com ações em curso desde o mês de janeiro que fazem parte de uma “reforma administrativa” no município. 


 

Campo Grande

Em crise, Prefeitura reduz expediente para 6 horas diárias

Adriane Lopes (PP) ainda anunciou redução de 20% do seu salário, bem como de todo o primeiro escalão de Campo Grande

31/10/2025 14h06

As medidas fazem parte do pacotão da reforma administrativa em curso desde janeiro

As medidas fazem parte do pacotão da reforma administrativa em curso desde janeiro Gerson Oliveira/Correio do Estado

A partir de segunda-feira (3), a Prefeitura de Campo Grande passará a adotar pelo prazo de 120 dias, jornada de trabalho de seis horas diárias em todas as suas repartições. 

A medida faz parte de mais uma tentativa do Órgão de conquistar um reequilíbrio financeiro, com ações em curso desde o mês de janeiro que fazem parte de uma “reforma administrativa” no município. 

Com exceção das escolas, unidades de saúde e setores essenciais, todos os outros departamentos municipais e de atendimento ao público funcionarão em horário reduzido até, pelo menos, o mês de fevereiro de 2026. 

Isso significa que a população terá duas horas a menos de atendimento, o que deve causar mais tumulto nos estabelecimentos de atendimento, com acúmulo de demandas. 

A decisão foi comunicada no início da tarde desta sexta-feira (31) quando a Prefeitura convocou os presidentes dos sindicatos para uma reunião de última hora para anunciar as providências. 

Além dessa medida, a prefeita Adriane Lopes (PP) também anunciou um corte de 20% no próprio salário e de todo o primeiro escalão. E, ainda, cada secretaria municipal foi incumbida de apresentar, nos próximos dias, um plano de redução de 20% nos custos com folha de pagamentos. 

Reforma administrativa

No final do ano passado, Adriane Lopes sancionou o Projeto de Lei nº 41 do Executivo Municipal, que reestrutura a administração da  Prefeitura Municipal de Campo Grande, a partir de 1º de janeiro de 2025. A reforma impactou nas atribuições das secretarias municipais, algumas extintas, outras readequadas, além da criação de novas pastas. 

Na época, a prefeita afirmou que a projeção era de que os cofres públicos teriam uma economia de 30% nos gastos com a reforma administrativa. 

Em março, foi publicado outro decreto no Diário Oficial de Campo Grande com medidas para equilíbrio fiscal que incluíram a suspensão de novas contratações, pagamento de gratificações e diárias, além da proibição de ampliação da carga horária de professores, exceto em casos de afastamento.

A decisão previa ainda revisão de contratos com empresas, redução no consumo de energia, água e combustíveis, no número de impressões e uma meta de corte de, ao menos, 25% em todos os gastos citados. 

O decreto foi prorrogado duas vezes neste ano: em junho, com validade de 90 dias; e em setembro, até 31 de dezembro de 2025. 

Até o mês de julho, já haviam sido otimizados pelo menos R$ 20 milhões em despesas com pessoal, imóveis alugados, combustível e outros custos operacionais.

O município enxugou sua estrutura em cerca de 30%, com medidas que modernizaram o organograma da Prefeitura sem impactar negativamente sobre a prestação de serviços à população.

De acordo com o último relatório bimestral divulgado, as despesas com folha de pagamento alcançaram 57,73%, totalizando R$ 3,022 bilhões nos últimos 12 meses, R$ 185 milhões acima do teto legal, ultrapassando o limite de gastos com pessoal previsto na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que é de 54% da Receita Corrente Líquida. 
 

Política

Riedel se diz contrário à politização do tema da segurança pública

Afirmação ocorre um dia após ele se reunir com governadores, no Rio de Janeiro, para discutir a pauta

31/10/2025 13h22

Riedel esteve na UEMS para a cerimônia de construção de quatro restaurantes universitários

Riedel esteve na UEMS para a cerimônia de construção de quatro restaurantes universitários Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Durante cerimônia de vistoria na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o governador Eduardo Riedel (PP) entendeu que não é o momento de politizar o tema da segurança pública, que, conforme destacou, virou palanque para 2026 - tanto pela direita quanto a esquerda.

A declaração do governador, feita no final da manhã desta sexta-feira (31), ocorre um dia após Riedel se reunir, no Palácio Guanabara, sede do governo estadual na capital fluminense, com o governador Cláudio Castro (PL-RJ) e outros governadores estaduais de direita.

O governador afirmou que, a curto prazo, o mais importante é que exista integração entre as inteligências de segurança dos estados, em parceria com o Governo Federal.

“Eu não tenho problema nenhum com a PEC, e aí a gente não pode politizar essa discussão. Ela virou palanque para 2026, de um lado e de outro, e, na verdade, a gente tem um problema de segurança pública seríssimo no país”, disse Riedel.

Após a reunião com o governador do Rio de Janeiro, Riedel pontuou que a questão das facções não deve ser tratada como um problema distante, e frisou que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) são uma realidade no Estado.

“E [o Estado] é rota de ilícitos, como drogas e armas, então a conexão é direta. No Presídio Federal há membros de facções, e estão vindo mais. Então, não adianta a gente ficar preso nessa discussão tão somente legislativa e não avançar naquilo que a lei já permite, mas que muitas vezes não é feito. Precisamos aumentar a integração, ampliar a inteligência e apertar o cerco.”

Para ele, não existe como tratar de segurança sem abordar a questão das políticas públicas, como oferecer educação e oportunidade de emprego, dentro de um conjunto de ações que transformam a sociedade.

Levando como exemplo a forma de operar do crime organizado no Rio de Janeiro, que dominou áreas (comunidades) onde o estado não entra, enquanto em São Paulo o problema está chegando a níveis mais altos, como o da Faria Lima, em esquemas de lavagem de dinheiro que vêm sendo desarticulados em operações distintas, o ponto-base, segundo Riedel, é não perder o foco.

“Eu não entro nesse debate político. Acho que a gente tem que sentar à mesa, o governo federal e os estados, e poder fazer um plano de integração que está avançando. A PEC tem muitos elementos que ajudam nisso. Abaixo da PEC, há oito leis infraconstitucionais que são fundamentais para essa ação conjunta de estados e União, e que estão tramitando no Congresso Nacional.”

