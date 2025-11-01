Em meio à crise financeira, Adriane Lopes substitui secretário

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes exonerou, a pedido, Youssif Assis Domingos do cargo de secretário municipal de governo e relações institucionais. Em seu lugar, Ulisses da Silva Rocha assume o cargo a partir de hoje (1). As mudanças foram publicadas em edição extra do Diogrande desta sexta-feira (31).
A passagem de Youssif Domingos no comando da secretaria durou menos de dez meses, quando assumiu o cargo em 13 de janeiro, ainda no início do novo mandato de Adriane Lopes. Em nota, a Prefeitura diz que sua saída foi por motivos pessoais e familiares.
O advogado Ulisses da Silva Rocha, novo titular da pasta, ocupava o cargo de secretário-adjunto desde 2024. Formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ele possui especializações em Direito Público, Eleitoral e MBA Executivo em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas.
O novo secretário já atuou como assessor parlamentar no Senado Federal, como coordenador de políticas para a juventude no Governo do Estado e ocupou cargos de liderança em entidades comunitárias e partidárias.
Redução dos salários no primeiro escalão
A troca na titularidade da secretaria de governo e relações institucionais ocorre logo após Adriane Lopes anunciar a redução de 20% do salário do primeiro escalão, que envolve ela própria, o vice-prefeito e os secretários.
Cada secretaria municipal foi incumbida de apresentar, nos próximos dias, um plano de redução de 20% nos custos com folha de pagamentos. A determinação da prefeita não será um ajuste linear, ou seja, igual para todos os servidores, mas serão consideradas as particularidades de cada pasta.
Além disso, a Prefeitura passa a adotar a jornada de trabalho de seis horas diárias em todas as suas repartições, pelo prazo de 120 dias. Isso significa que a população terá duas horas a menos de atendimento.
A medida faz parte de mais uma tentativa do Órgão de conquistar um reequilíbrio financeiro, com ações em curso desde o mês de janeiro que fazem parte de uma “reforma administrativa” no município.