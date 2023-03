Entidades defendem indicação de uma mulher para o STF; Lula resiste

VEZ DELAS

Agenda na segunda-feira (13) trará palestras sobre a importância da representatividade, com palestras, mesa redonda, exposição e sorteio de livros

Ainda em alusão ao Dia da Mulher, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul traz, nesta segunda-feira (13), uma agenda especial, com palestras, mesa redonda, exposição e sorteio de livros, para exaltar a importância da representatividade delas, no Estado democrático de direito.

No Plenário do TCE, o evento está marcado para começar às 08h, com fala da conselheira do TCE e integrante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Abricon), Suzana Maria Fontes Azevedo, coordenadora do Grupo de Trabalho para Igualdade de Gênero.

Também, outras representantes do TCE marcam presença no evento, a conselheira e a auditora de Controle Externo, Marisa Joaquina e Kasla Garcia, respectivamente.

Medidada pela procuradora do Estrado e membro do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, Fabíola Marquetti, elas debatem "Representatividade feminina nos espaços de poder e tomada de decisão", junto da delegada Aline Gonçalves; da procuradora do Ministério Público, Ariadne Cantu e de Cristiane de Oliveira, subsecretária estadual de Políticas Públicas para mulheres.

Além delas, o evento completa as participações com as mensagens de Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento; e Jaceguara Dantas, desembargadora no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, logo após a palesta da também desembargadora, Elizabete Anache.

É importante frisar que as vagas para inscrições estão encerradas, entretanto, o TCE disponibiliza link para acompanhar ao vivo.

Patrícia Sarmento dos Santos é conselheira substituta do TCE-MS, ela destaca os pontos positivos desse espaço de discussão.

“A ideia é propor um espaço de discussão e trocas de experiências voltados a promoção da igualdade de gênero com foco na importância da participação plena e efetiva das mulheres em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública, como garantia básica de justiça e democracia”, afirma.

Também, João Paulo Lacerda, presidente do Idams, expõe a alegria da parceria na realização do evento.

"Isso demonstra o cuidado que a Instituição tem com esse tema tão sensível, tão importante que é a representatividade feminina nos espaços de poder e tomada de decisão”, concluiu.

