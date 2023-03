Equipe de Bolsonaro vai ao PL preparar seu retorno ao Brasil

ELEIÇÕES 2024

Carlão deve se candidatar a prefeito de Campo Grande nas eleições do ano que vem e isto poderia atrapalhar a relação com Adriane Lopes

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), afirmou que a relação com o vereador Carlos Augusto Borges (PSB), mais conhecido como Carlão, está bem e em harmonia.

Carlão deve disputar o cargo de prefeito de Campo Grande nas eleições de 2024 e, há rumores de que sua candidatura atrapalharia a relação com Adriane. Mas, a prefeita negou possíveis desavenças.

“Nós estamos bem, confiantes e amanhã o Carlão vai estar conosco no ‘Todos em Ação’. Ontem nós recebemos a visita do Carlão, estamos avançando, entendemos que a necessidade de fazer entregas para cidade é do Poder Executivo, mas tem que ter a parceria do Legislativo”, declarou.

Questionada pelo Correio do Estado se irá se candidatar ao cargo de prefeita, Adriane Lopes respondeu que ainda é muito cedo para pensar sobre o assunto.

“Isso é muito cedo ainda para essa decisão. Primeiro acho que nós temos que trabalhar, fazer as entregas como nós estamos fazendo aqui”, disse.

O pronunciamento foi feito na manhã desta sexta-feira (24), durante entrega da reforma da EMEI Professora Ayd Camargo, localizada no Parque do Sol.

PRÉ-CANDIDATO

Procurado pelo Correio do Estado, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlão, confirmou que o PSB nacional e o PSB de Mato Grosso do Sul lançaram o nome dele para ser pré-candidato a prefeito de Campo Grande.

“Eles me lançaram, mas eu disse ao Ayache que ainda não me defini. Acredito que está muito cedo e é melhor esperar o próximo ano”, declarou Carlão.

Questionado se a pré-candidatura foi uma imposição do PSB, o presidente da Câmara Municipal disse que o filiado tem de estar sempre à disposição do partido e, portanto, não deve fugir da “missão”, caso a legenda confirme o interesse de lançar candidatura própria nas eleições municipais de 2024.

Carlão acredita que não terá problemas com Adriane, caso seja candidato a prefeito.

“Estamos muito bem, pois somos amigos. Estou ajudando a prefeita na medida do possível e não acredito que teremos problemas”, afirmou.