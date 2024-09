Erro sobre Tornozeleira Leva Moraes a Soltar Denunciado em 01/08

ELEIÇÕES 2024

O vereador Luciano Fernandes França foi filiado ao PT por 11 anos e trabalhou para eleger Lula e Dilma à presidência

Com a velha máxima de que na política “vale-tudo”, o vereador Luciano Fernandes França, que por 11 anos foi filiado ao PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu virar a casaca e filiar-se ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar conquistar a cadeira de prefeito de Maracaju nas eleições municipais deste ano.



Após mais de uma década na esquerda, Luciano França radicalizou na ideologia política e passou a adotar o principal slogan da extrema direita brasileira, que é o “Deus, pátria e família”. Ele gostou tanto da frase que é assim que se apresenta nas redes sociais, tentando ocultar o seu passado petista.



Hoje, surfando nas ondas de Jair Bolsonaro, o vereador já foi peça fundamental nas campanhas eleitorais para a presidência da República do “companheiro” Lula e da “companheira” Dilma Rousseff.



A certidão de filiação no PT registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi enviada ao Correio do Estado, demonstrado o passado mais à esquerda do atual militante da direita, No documento, é possível verificar que o candidato a prefeito pelo PL se filiou ao PT no dia 7 de setembro de 2000, dia da Independência do Brasil.



Durante mais de 11 anos, Luciano França trabalhou para o PT, ajudando Lula a conquistar mais de oito mil votos só em Maracaju em cada uma das duas eleições de 2002 e 2006, nas quais o petista foi eleito e depois reeleito presidente do Brasil.



Antes de deixar o PT, o candidato a prefeito também realizou campanha para a ex-presidente Dilma Rousseff, que conquistou mais de 18 mil votos no município em 2010, somando o primeiro e segundo turno.



Atualmente, Luciano França apresenta-se à população como um político que representa a direita conservadora e até publicou em suas redes sociais vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, pede votos para a sua candidatura.



As cores da campanha de Luciano França remetem às usadas por Jair Bolsonaro, o verde e amarelo da bandeira do Brasil, assim como a proximidade ao agronegócio, mas elas são muito distantes do vermelho do PT e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que marcaram o seu passado.



Em 2011, ele virou a casaca, deixando o PT em março e, em agosto do mesmo, ano se filiou ao PL, onde permaneceu até 2020, quando migrou para o PSDB para se eleger vereador por Maracaju. No ninho tucano, o ex-petista tentou articular sua candidatura a prefeito, mas não teve o apoio do partido.



Na “janela de transferência” antes da eleição deste ano, o ex-petista aproveitou a oportunidade e retornou ao PL como o candidato que representa a direita de Maracaju. A reportagem tentou falar com o candidato, mas, até o fechamento desta matéria não obteve sucesso, mas o espaço continua aberto.

Assine o Correio do Estado