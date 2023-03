Estado destina R$ 1,7 milhão para a modalidade do Laço Comprido

Na manhã desta quinta-feira (2), o Governo do Estado anunciou o investimento de R$ 1.786.941,00 no laço comprido de Mato Grosso do Sul.

A verba do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS) será utilizada para custear a estrutara do Encontro Estadual de Laço Comprido, calendário da modalidade que terá 30 etapas, com a participação de 33 clubes.



“Sem esse suporte do Governo do Estado seria inviável realizar as competições. Ficamos muito gratos com o apoio que recebemos. Ajuda e valoriza o esporte”, disse o presidente da Federação de Clubes de Laço do Estado, Pompilio Cabral Júnior.

Durante a assinatura do termo de fomento, o governador do Estado, Eduardo Riedel, reforçou a importância do investimento para a modalidade, que é tradição em Mato Grosso do Sul.

“O laço comprido é uma tradição do nosso Estado, faz parte da cultura. Estamos estruturados para manter o aporte de recursos e do outro lado houve a mobilização da federação e dos clubes de laço que atuaram para esta parceria”, afirmou.

“A gente observa nas competições, as famílias reunidas. Fortalecer os vínculos é importante e o esporte, que é genuinamente sul-mato-grossense promove isso”, afirmou o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Herculano Borges.

O evento também contou com a participação do vice-governador José Carlos Barbosa, dos secretários Pedro Arlei Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil), Patrícia Elias Cozzolino (SEAD) e Marcelo Miranda (Setescc), além de outras autoridades e membros da federação e dos clubes.

Laço comprido

Esporte tradicional em Mato Grosso do Sul, o laço comprido mobiliza milhares de pessoas praticantes e espectadores, além de seus familiares. Tudo isso movimenta a economia dos municípios, através da rede hoteleira, restaurantes, postos de combustível e comércio em geral.

Cada etapa do Encontro Estadual reúne cerca de 500 laçadores e público estimado de cinco mil pessoas, de acordo com a Federação. Desse modo, aproximadamente 165 mil pessoas (competidores e espectadores) passam pelos eventos do laço anualmente.

“Com certeza é uma gratificação muito grande pelo Governo. Isso vai influenciar e ajudar muitos os clubes. É um dinheiro que vem para benfeitoria dos clubes e para ajudar a população laçadores”, afirmou a vice-presidente da Federação, Fernanda Ferreira.

Neste ano, os encontros acontecerão em Amambai, Antônio João, Bandeirantes, Bela Vista, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Dourados, Figueirão, Iguatemi, Japorã, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Tacuru e Terenos.