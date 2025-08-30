Fábio Trad assina filiação com o PT e concretiza mudança após uma década

Membro de uma das famílias mais tradicionais da política local, Fábio Trad concluiu neste sábado (30), com pompa e circunstância, sua filiação com o Partido dos Trabalhadores, concretizando durante a posse do Diretório Estadual do PT a mudança de legenda após uma década no Partido Social Democrático (PSD)
Quarto filho do deputado federal Nelson Trad, o advogado e professor que é irmão de Fátima, Maria Thereza, Marquinhos e Nelsinho, deixa o PSD após dez anos na legenda, sendo um dos nomes de destaque do evento da manhã de hoje (30), realizado no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), região central de Campo Grande.
Advogado formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Fábio já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda a década passada.
Com a trajetória acadêmica o aproximando do movimento brizolista, e seu irmão Marquinhos Trad, ex-prefeito de Campo Grande, elegendo-se a vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) que tem Leonel Brizola como patrono, Nelsinho é o único que ainda segue uma ala mais direitista.
Foco em 2026
Já com olho no próximo ano, tendo em vista que 2026 será período de Eleições Gerais, Vander Loubet foi categórico em afirmar durante o evento hoje (30) que o Partido dos Trabalhadores terá um nome para disputar o cargo de governador.
Vander Loubet é o mais novo presidente do PT Mato Grosso do Sul, eleito com 762 votos, em 6 de julho de 2025.
Conforme acompanhado pelo Correio do Estado, a vitória de Vander foi marcada por vantagem de 600 votos contra Humberto Amaducci e um placar final de 762 a 162, enquanto Pedro Kemp levou a presidência municipal em Campo Grande e Edinho Silva a presidência nacional.
Vale lembrar que, as eleições marcadas para outubro de 2026 levam os eleitores às urnas para escolha de:
- Presidente da República
- Governadores e Vice-Governadores dos Estados e do DF
- Senadores (2 por Estado)
- Deputados Federais
- Deputados Estaduais
Filiando-se ao partido, Trad chegou a circular entre os cotados para disputar as eleições para governador pelo PT, em "confronto direto" com o atual chefe do Executivo de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas, porém, conforme apurado anteriormente pelo Correio do Estado, ele teria dispensado o convite.
Essa movimentação por parte de Fábio acontece faltando aproximadamente 14 meses para as eleições, que estão marcadas para outubro, enquanto Nelsinho, por exemplo, tenta compôr aliança para a reeleição de Riedel, como um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja (que disputará pelo PL de Jair Bolsonaro).
Além de Fábio, "medalhões" que compõem a frente regional do Partido dos Trabalhadores nas urnas não deixaram de marcar presença, como:
- Zeca do PT
- Vander Loubet
- Gleice Jane
- Camila Jara
- Tiago Botelho
- Giselle Marques, etc.
**(Colaborou Eduardo Miranda)