Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

DANÇA DAS CADEIRAS

Filiação de deputados e vice de Riedel inflam Republicanos em MS

Além do vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, partido que só tinha um parlamentar estadual em MS ganha agora mais dois e um deputado federal para sua base

Leo Ribeiro e Naiara Camargo

Leo Ribeiro e Naiara Camargo

31/03/2026 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com ato de filiação realizado na manhã desta terça-feira (31), na Rua da Paz, número 1.106 no Jardim dos Estados, em Campo Grande, a ida de atuais deputados e até do vice-governador do Mato Grosso do Sul para o Republicanos acaba “inflando” a base do partido no Estado. 

Aqui cabe esclarecer que até então, em Mato Grosso do Sul, o Republicanos contava apenas com um deputado estadual em sua base local de parlamentares ativos, Antônio Vaz, além dos vereadores Herculano Borges e Neto Santos em menor escala e em cargos que não estarão em disputa nesta eleição. 

Neste ano, vale lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos: 

  • Deputado federal,
  • Deputado estadual, 
  • Dois senadores, 
  • Governador e 
  • Presidente da República

Ainda na última sexta-feira (27), como bem acompanha o Correio do Estado, o deputado federal Beto Pereira, já havia anunciado filiação ao Republicanos, ex-membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) que deixou a sigla em meio a uma "debandada" que aconteceu no ninho tucano.  

Este ato na manhã de hoje (31) é reservado para filiação dos deputados estaduais, Renato Câmara (do Movimento Democrático Brasileiro - MDB) e Pedro Pedrossian Neto, que saiu do Partido Social Democrático (PSD) ao lado do vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha.

Apesar do ato de filiação, cabe apontar a ausência de Pedro Pedrossian, que encontra-se em São Paulo, bem como a do deputado federal Geraldo Resende, que estava sendo esperado mas não apareceu para o ato. 

Além dos novos filiados, o evento na sede do Republicanos em Campo Grande (MS) contou com a presença de: 

  • Eduardo Riedel 
  • Reinaldo Azambuja
  • Antonio Vaz
  • Herculano Borges
  • Arlindo Landolfi Filho, prefeito de Terenos
  • André Borges Barros de Araújo, diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul)
  • Leocir Montanha, prefeito de São Gabriel do Oeste) 
  • Odilon Ribeiro, ex-prefeito de Aquidauana

Base inflada

Antes desse ato de filiação, o Republicanos no Mato Grosso do Sul contava apenas com o deputado estadual Antônio Vaz e os vereadores Herculano Borges e Neto Santos em sua base. Agora, como afirma o deputado federal Beto Pereira, a própria ida do vice-governador, Barbosinha, já deixa o partido "mais robusto", com o objetivo da sigla em MS sendo montar uma chapa competitiva para a disputa à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. 

"O trabalho que foi feito anteriormente pelo deputado Antônio Vaz está sendo reconhecido, o partido está forte em Mato Grosso do Sul.

Agora, com certeza, com a chegada de novos parlamentares à Assembleia Legislativa, como é o caso do deputado Pedro Pedrossian Neto e também do deputado Renato Câmara, e também a chegada do nosso vice-governador, com certeza o partido ganha em representatividade e vai, com certeza, ter um êxito muito grande eleitoral nas eleições vindouras", disse Beto Pereira no ato de filiação. 

Nas palavras de Beto Pereira, o Republicanos montará uma chapa em MS que "com certeza vai eleger quatro deputados estaduais", com um espaço para um quinta vaga, além de mirar pelo menos parlamentares para a Câmara dos Deputados em Brasília.

De saída do MDB, Renato Câmara pontuou que foi fácil dizer sim para a filiação ao Republicanos, dizendo que, apesar das disputas, o bom relacionamento é o pilar básico de qualquer partido político. 

"É você ter a confiança que nesse grupo nós seremos respeitados, nós seremos ouvidos e nós poderemos contribuir com nossas ideias para um futuro de Mato Grosso do Sul melhor", disse ele em complemento. 

Já sentindo-se em casa, o vice-governador, Barbosinha, destacou a alegria de, segundo ele, chegar ao Republicanos "no meio de amigos", no que chamou de um time muito forte e competitivo. 

"De forma que eu me sinto em casa, acolhido e abraçado por amigos aqui no Republicanos. É um partido que defende os valores que nós pensamos que são importantes, o do trabalho, da família, do desenvolvimento que acreditamos para Mato Grosso do Sul, e está dando certo ao Estado é o que nós queremos para o País, que o modelo dando certo em MS seja levado para o Brasil. 

Além disso, Barbosinha comenta a possibilidade de concorrer novamente à vice-governadoria, o que nesse caso ele fez questão de reforçar que não trata-se de uma candidatura. 

"Vice não é candidato, é construção política! Obviamente que eu caminho ao lado do governador Eduardo Rito e, ao longo desses três anos, eu tenho procurado realizar todos os esforços para que a chapa possa ser mantida", concluiu. 

 

Assine o Correio do Estado

ELEIÇÕES 2026

Aumenta lista de secretários que deixarão governo para disputar eleições; veja nomes

Exonerações devem ser publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (1°)

31/03/2026 11h00

Compartilhar
Eduardo Riedel, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (31), no evento de filiação do Republicanos

Eduardo Riedel, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (31), no evento de filiação do Republicanos MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Lista de secretários que deixarão o Governo de MS para disputar as eleições 2026 aumentou.

Agora, são cinco no total. Veja quais:

  • Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – vai concorrer a deputado federal
  • Frederico Felini, secretário de Estado de Administração – vai coordenar a campanha eleitoral do PP em MS e também pode ser um possível candidato
  • Viviane Luiza, secretária de Estado da Cidadania – vai concorrer a deputada federal
  • Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura – vai concorrer a deputado estadual
  • Fernando da Silva Souza, subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários - vai concorrer a deputado estadual

Os quatro primeiros nomes haviam sido noticiados pelo Correio do Estado nesta segunda-feira (30). O nome de Fernando Souza é novidade e foi divulgado nesta terça-feira (31).

O prazo para que todos deixem as pastas é até 4 de abril, exatamente seis meses antes das eleições.

As exonerações devem ser publicadas no Diário Oficial Eletrônico nesta quarta-feira (1°).

Os nomes foram anunciados pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), na manhã desta terça-feira (31), no evento de filiação do Republicanos.

Quem fica no comando das pastas serão os secretários-adjuntos. Com isso, os substitutos serão:

  • Artur Falcette, na Semadesc
  • Alessandro Menezes de Souza, na Cultura
  • José Francisco Sarmento Nogueira, na Cidadania
  • Roberto Gurgel, na Administração

Ainda não se sabe quem ficará na Subsecretaria de Povos Originários.

ELEIÇÕES 2026

Brasileiros vão às urnas em 4 de outubro (1° turno) e 25 de outubro (2° turno) para eleger parlamentares para o mandato 2027-2030.

Os cargos em disputa são presidente, governadores, senadores (duas vagas por estado), deputados federais e deputados estaduais/distritais.

ELEIÇÕES 2026

De olho no Fundo Eleitoral, Soraya vai ficar no Podemos para tentar reeleição

No entanto, a senadora garantiu a aliança com os petistas Vander Loubet, ao Senado, e Fábio Trad, ao governo do Estado

31/03/2026 08h00

Compartilhar
A senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke decidiu continuar no Podemos em vez de se filiar ao PSB

A senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke decidiu continuar no Podemos em vez de se filiar ao PSB Andressa Anholete/Agência Senado

Continue Lendo...

De olho nos recursos que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve destinar do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o famoso Fundo Eleitoral ou Fundão, para a executiva nacional do Podemos nas eleições gerais deste ano, algo em torno de R$ 236.546.842,13, o que representa 4,77% do montante de R$ 4.961.519.777,00, a senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke comunicou ontem que vai continuar no partido para tentar a reeleição. 

O valor que será destinado ao Podemos é de R$ 89.023.219,20 a mais do que o PSB terá direito, que é de R$ 147.523.622,93, ou 2,97% do montante de quase R$ 5 bilhões do Fundão, entretanto, a quantia destinada para as 30 legendas registradas no TSE tem de ser distribuída para as 27 unidades da Federação, com algumas recebendo um porcentual maior do que outras. 

No caso de Mato Grosso do Sul, o recurso que a executiva nacional do Podemos destinar do Fundão para o Estado será totalmente gasto na campanha eleitoral de reeleição de Soraya Thronicke, pois a sigla não terá chapas para a Assembleia Legislativa e nem para a Câmara dos Deputados.

Além disso, para o governo do Estado, a senadora deve apoiar a candidatura do ex-deputado federal Fábio Trad (PT), conforme a própria parlamentar teria informado ao presidente estadual da legenda, deputado federal Vander Loubet, com quem também fará “dobradinha” ao Senado.

REVIRAVOLTA

Apesar de no dia 22 de março, durante encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Aeroporto Internacional de Campo Grande, a senadora tenha acertado que migraria para o PSB, ontem ela alterou toda a articulação firmada com a executiva estadual e nacional do PT e do PSB.

Publicamente, Soraya Thronicke disse que recuou da decisão de se filiar ao PSB. “Após um período de diálogo, conversas e avaliações responsáveis, decidi permanecer no Podemos para disputar as eleições ao Senado em 2026 por Mato Grosso do Sul”, alegou.

 “O Podemos é o partido que me abriu as portas em 2023, com carinho, respeito e espírito de acolhimento – valores que sempre nortearam minha relação com a legenda. Ao longo desse período, mantive conversas com outras siglas, como é natural no ambiente político”, afirmou.

No entanto, ainda conforme a senadora, “em nenhum momento agiria de forma imprudente ou com ingratidão em relação ao partido que confiou em mim desde o início”. 

“Todas as tratativas foram conduzidas com transparência, respeito e diálogo aberto, especialmente com minha amiga e presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), que sempre me deu liberdade e confiança para avaliar caminhos e construir, de forma conjunta, o melhor projeto político”, declarou.
 

Soraya Thronicke também destacou que o Podemos segue unido e trabalhando na construção de candidaturas fortes, competitivas e comprometidas com a população. 

“Tenho convicção de que vamos avançar ainda mais, fortalecendo o Podemos e apresentando propostas concretas para melhorar a vida das pessoas. Nosso compromisso é com o povo, com responsabilidade, seriedade e resultados”, assegurou.
Procurado pelo Correio do Estado, Vander Loubet disse que foi comunicado pela própria Soraya sobre a decisão de permanecer no Podemos. 

“Ela justificou que optou por esse caminho por se sentir mais confortável dentro do Podemos e nós respeitamos totalmente essa decisão, até porque ela manteve o acordo que firmamos de fazer a dobradinha comigo para o Senado, apoiar o Fábio para governador e apoiar o Lula para presidente da República”, assegurou.

O deputado federal ainda completou que a senadora sul-mato-grossense explicou que a direção nacional do Podemos liberou o apoio ao presidente Lula em alguns estados e que Mato Grosso do Sul é um deles. “Então, para nós do PT, está tudo certo. O mais importante é que está confirmado que poderemos ter a Soraya na nossa frente ampla”, analisou.

Fábio Trad também disse ao Correio do Estado que Soraya Thronicke informou que vai manter apoio ao PT nas eleições deste ano. “Até porque não tem como ela voltar a ser bolsonarista”, brincou.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3649, segunda-feira (30/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3649, segunda-feira (30/03)

2

Governo condiciona concessão da hidrovia do Paraguai à proibição de dragagem no Pantanal
Privatização

/ 1 dia

Governo condiciona concessão da hidrovia do Paraguai à proibição de dragagem no Pantanal

3

Revendas declaram guerra ao cosumidor e reajustam a gasolina pela 4ª semana
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Revendas declaram guerra ao cosumidor e reajustam a gasolina pela 4ª semana

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6989, segunda-feira (30/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6989, segunda-feira (30/03)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2906, segunda-feira (30/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2906, segunda-feira (30/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 1 semana

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 1 semana

O médico servidor e a aposentadoria especial