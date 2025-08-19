Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Bom companheiro

Filiação de Riedel consolida aliança com Tereza Cristina, diz Barbosinha

Chefe do Executivo estadual oficializou a mudança de legenda pela manhã

Alison Silva

Alison Silva

19/08/2025 - 18h24
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP), comentou a filiação do governador Eduardo Riedel ao Partido Progressistas (PP). O chefe do Executivo estadual oficializou a mudança de legenda pela manhã, durante a Convenção Nacional do partido em Brasília, deixando o PSDB, mudança que segundo Barbosinha, fortalece aliança entre o ex-tucano. 

“Eu penso que, do ponto de vista estadual, o governador Eduardo Riedel consolida uma grande parceria com aquela que de fato sempre foi a sua grande aliada política, a senadora Tereza Cristina. Agora, o que era uma situação de fato passa a ser uma situação de direito”, afirmou o vice-governador, em referência à presidente estadual do partido e líder da sigla no Senado. As declarações ocorreram durante a inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), nesta terça-feira (19), no Bairro Lageado, em Campo Grande. 

Ao comentar sobre eventuais rupturas políticas em decorrência da mudança, Barbosinha minimizou.
“A ruptura existiria se o posicionamento do governador Eduardo Riedel fosse diferente do que ele adotou. O governador é de centro-direita. A postura dele desde o período eleitoral e durante o seu governo sempre foi dessa forma”, disse.

Ele também destacou que a relação institucional do governo estadual com o governo federal se mantém inalterada.

“Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente separa muito bem a questão administrativa da questão política. Onde há parcerias, parcerias existem. De forma muito transparente, de forma muito tranquila. Essa relação institucional, eu acredito, se mantém”, explicou.

Questionado sobre possíveis reações de partidos da base aliada, como o PT, Barbosinha afirmou que cabe às siglas se posicionarem.

“Não sei se eles se surpreenderam. É eles que têm que responder a essa pergunta. Do ponto de vista do governador, ele mantém o padrão de conduta que sempre sustentou desde o período eleitoral e durante o seu governo”, pontuou.

A ida de Riedel ao Progressistas foi articulada principalmente pela senadora Tereza Cristina, que o saudou como novo vice-presidente nacional do partido.

Filiação

Riedel anunciou oficialmente o ingresso no partido, na manhã desta terça-feira (19), durante Convenção Nacional do PP, realizada no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em Brasília.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, o chefe do executivo estadual se filiou ao partido e já conseguiu uma cadeira na vice-presidência: ele foi eleito como vice-presidente nacional do PP, junto com a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Ele assinou a ficha de filiação na sexta-feira (15).

"Venho para o PP com tranquilidade e com a segurança de que nós estaremos unidos pelo propósito nesse país. Eu fico feliz de estar presente e vir aqui hoje na convenção nacional do PP pra participar desse momento. Lá, no Mato Grosso do Sul, o PP tem a liderança da senadora Tereza, a mais votada na história do estado para o Senado Federal e carrega dentro das suas propostas, seus valores, um propósito muito claro de desenvolvimento e uma agenda absolutamente transparente", destacou Riedel durante oficialização de entrada no partido.

A senadora de MS, Tereza Cristina, deu boas-vindas ao amigo e aliado. 

"[Quero] dar as boas vindas ao meu amigo, sobretudo é um grande governador que Mato Grosso do Sul tem hoje. É um governador que eu estou aqui para apoiá-lo e para também dizer que no seu próximo mandato, que com certeza será reeleito governador progressista, fazendo a diferença também aí no nosso Brasil. Nós nos conhecemos, nos respeitamos, há muitos anos e eu sei que, fundamentado nesse longo convívio que temos, que a filiação do governador é uma contribuição fundamental para o nosso partido em Mato Grosso do sul e no Brasil, não apenas nos planos estaduais e regionais, mas na cena nacional é um reconhecimento positivo", disse a senadora.

Assine o Correio do Estado 
 

Direitos

Grupo pressiona governo para garantir Casa de Acolhimento LGBTQIAPN+ em MS

A mobilização busca dar mais visibilidade a causa e criar uma rede de apoio com serviço em tempo integral

19/08/2025 16h08

Compartilhar
Foi realizado um mutirão de limpeza no futuro espaço

Foi realizado um mutirão de limpeza no futuro espaço Foto: Grupo de Trabalho

Continue Lendo...

Durante uma reunião na última sexta-feira (15), o Grupo de Trabalho (GT) da Casa de Acolhimento LGBTQIAPN+  definiu como meta pressionar o Governo de Mato Grosso do Sul para implementar uma rede de apoio em tempo integral para o movimento. O encontro aconteceu na sede da Superintendência do Patrimônio da União (SPU-MS).

O GT reúne representantes da SPU, Defensoria Pública da União (DPU), movimentos sociais e comunidade LGBTQIAPN+, segundo eles, o processo de criação da Casa enfrenta entraves na Secretaria de Cidadania, que vem redirecionando para ser apenas uma “casa de direitos”, sem contemplar o acolhimento residencial.

Para o grupo, a unidade precisa ter como eixo central o abrigo e o apoio psicossocial a pessoas LGBTQIAPN+ em situação de violência, ruptura familiar ou exclusão social.

“É urgente transformar essas demandas em políticas concretas que assegurem dignidade e cidadania à população LGBT. A Casa de Acolhimento é para ontem”, afirmou o defensor público federal Silvio Grotto.

Entre os encaminhamentos, está a busca de audiência direta com o governador Eduardo Riedel para cobrar uma definição sobre o uso do imóvel federal já indicado para sediar o serviço.

Além disso, uma jornada de mobilização LGBTQIAPN+ será organizada para fortalecer o diálogo com a comunidade, chamar atenção da sociedade e aumentar a pressão sobre o Estado.

Mesmo sem a oficialização, militantes e voluntários iniciaram intervenções simbólicas no espaço. No último domingo (17), foi realizado um mutirão de limpeza e poda da grama, em gesto de cuidado e compromisso com o futuro equipamento.

Para os movimentos, a criação da Casa de Acolhimento LGBTQIAPN+ é fundamental para enfrentar a violência e garantir acolhimento digno à população. “Esse espaço não é só um prédio, é uma conquista social e uma política de sobrevivência”, reforçaram os representantes do GT.

Assine o Correio do Estado

Política

Tebet evita falar sobre 2026 e nega mudança de domicílio eleitoral de MS para SP

Filiada ao MDB, Tebet é considerada uma candidata coringa pelo PT; Ela é cotada pela sigla tanto para o Senado paulista quanto para compor a chapa presidencial, caso o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) concorra ao governo de São Paulo

19/08/2025 15h27

Compartilhar

Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, desconversou sobre uma possível candidatura ao Senado pelo Estado de São Paulo nas eleições de 2026. Nesta terça-feira, 19, ao sair de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a ministra procurou não debater o próximo pleito e reiterou seu compromisso com o Mato Grosso do Sul, seu Estado e atual domicílio eleitoral.

"Temos temas mais importantes para conversar neste momento, pautas de interesse do Congresso, cuidado com o orçamento. Só pretendo falar sobre eleição em 2026, mas faço questão de lembrar: o meu Estado chama-se Mato Grosso do Sul", afirmou Tebet a jornalistas.

Filiada ao MDB, Tebet é considerada uma candidata coringa pelo PT, como mostrou o Estadão. Ela é cotada pela sigla tanto para o Senado paulista - onde a esquerda busca um nome competitivo - quanto para compor a chapa presidencial, caso o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) concorra ao governo de São Paulo.

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam que Tebet teve bom desempenho no Estado e seria o nome mais competitivo na ausência de Alckmin e Haddad.

Além disso, a ministra enfrenta resistências no Mato Grosso do Sul, onde o governador, Eduardo Riedel, agora no PP, resiste a uma aliança com ela, devido o fato de Tebet integrar o governo Lula e seu Estado ter mais eleitores simpáticos ao bolsonarismo. Na última eleição presidencial, em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 59,49% dos votos no Mato Grosso do Sul.

Caso deseje concorrer por São Paulo, Tebet teria que mudar o seu domicílio eleitoral para o Estado. O prazo para que ela concretize a mudança e possa concorrer nas eleições do ano que vêm é em outubro de 2025.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 9 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

3

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 2 dias

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?