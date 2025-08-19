Filiação de Riedel consolida aliança com Tereza Cristina, diz Barbosinha

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP), comentou a filiação do governador Eduardo Riedel ao Partido Progressistas (PP). O chefe do Executivo estadual oficializou a mudança de legenda pela manhã, durante a Convenção Nacional do partido em Brasília, deixando o PSDB, mudança que segundo Barbosinha, fortalece aliança entre o ex-tucano.

“Eu penso que, do ponto de vista estadual, o governador Eduardo Riedel consolida uma grande parceria com aquela que de fato sempre foi a sua grande aliada política, a senadora Tereza Cristina. Agora, o que era uma situação de fato passa a ser uma situação de direito”, afirmou o vice-governador, em referência à presidente estadual do partido e líder da sigla no Senado. As declarações ocorreram durante a inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), nesta terça-feira (19), no Bairro Lageado, em Campo Grande.

Ao comentar sobre eventuais rupturas políticas em decorrência da mudança, Barbosinha minimizou.

“A ruptura existiria se o posicionamento do governador Eduardo Riedel fosse diferente do que ele adotou. O governador é de centro-direita. A postura dele desde o período eleitoral e durante o seu governo sempre foi dessa forma”, disse.

Ele também destacou que a relação institucional do governo estadual com o governo federal se mantém inalterada.

“Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente separa muito bem a questão administrativa da questão política. Onde há parcerias, parcerias existem. De forma muito transparente, de forma muito tranquila. Essa relação institucional, eu acredito, se mantém”, explicou.

Questionado sobre possíveis reações de partidos da base aliada, como o PT, Barbosinha afirmou que cabe às siglas se posicionarem.

“Não sei se eles se surpreenderam. É eles que têm que responder a essa pergunta. Do ponto de vista do governador, ele mantém o padrão de conduta que sempre sustentou desde o período eleitoral e durante o seu governo”, pontuou.

A ida de Riedel ao Progressistas foi articulada principalmente pela senadora Tereza Cristina, que o saudou como novo vice-presidente nacional do partido.

Filiação

Riedel anunciou oficialmente o ingresso no partido, na manhã desta terça-feira (19), durante Convenção Nacional do PP, realizada no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em Brasília.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, o chefe do executivo estadual se filiou ao partido e já conseguiu uma cadeira na vice-presidência: ele foi eleito como vice-presidente nacional do PP , junto com a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Ele assinou a ficha de filiação na sexta-feira (15).

"Venho para o PP com tranquilidade e com a segurança de que nós estaremos unidos pelo propósito nesse país. Eu fico feliz de estar presente e vir aqui hoje na convenção nacional do PP pra participar desse momento. Lá, no Mato Grosso do Sul, o PP tem a liderança da senadora Tereza, a mais votada na história do estado para o Senado Federal e carrega dentro das suas propostas, seus valores, um propósito muito claro de desenvolvimento e uma agenda absolutamente transparente", destacou Riedel durante oficialização de entrada no partido.

A senadora de MS, Tereza Cristina, deu boas-vindas ao amigo e aliado.

"[Quero] dar as boas vindas ao meu amigo, sobretudo é um grande governador que Mato Grosso do Sul tem hoje. É um governador que eu estou aqui para apoiá-lo e para também dizer que no seu próximo mandato, que com certeza será reeleito governador progressista, fazendo a diferença também aí no nosso Brasil. Nós nos conhecemos, nos respeitamos, há muitos anos e eu sei que, fundamentado nesse longo convívio que temos, que a filiação do governador é uma contribuição fundamental para o nosso partido em Mato Grosso do sul e no Brasil, não apenas nos planos estaduais e regionais, mas na cena nacional é um reconhecimento positivo", disse a senadora.

Assine o Correio do Estado

