General Braga Netto vem a MS discutir estratégias do PL para as eleições 2024

O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil general do Exército Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de reeleição de Jair Messias Bolsonaro em 2022, estará em Mato Grosso do Sul nos dias 21, 22 e 23 para fortalecer a direita no Estado e tratar das estratégias do PL para as eleições municipais do ano que vem.

Segundo informou ontem, com exclusividade ao Correio do Estado, o presidente estadual do PL, deputado federal Marcos Pollon, o evento mais importante dessa agenda de três dias do general Braga Netto em Mato Grosso do Sul ocorrerá na terça-feira, em Campo Grande.

Na oportunidade, o homem de confiança do ex-presidente da República Jair Bolsonaro terá uma reunião a portas fechadas com os deputados federais Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira e com os deputados estaduais Coronel David, Neno Razuk e João Henrique Catan, para tratar da estratégia de campanha do partido para disputar, com candidatura própria, as prefeituras de Campo Grande, Dourados e demais municípios do Estado em 2024.

“As demais agendas do general Braga Netto serão públicas, e esperamos contar com a participação das lideranças da direita em Mato Grosso do Sul, incluindo o ex-deputado estadual Capitão Contar [PRTB], a prefeita [da Capital] Adriane Lopes [PP], o deputado estadual Rafael Tavares [PRTB] e a senadora Tereza Cristina [PP]”, declarou Marcos Pollon.

O general Braga Netto será a primeira liderança nacional do PL a visitar Mato Grosso do Sul. Em setembro e outubro, também virão ao Estado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

O parlamentar sul-mato-grossense informou ao Correio do Estado que Jair Bolsonaro virá a Campo Grande em novembro, para fortalecer a legenda e buscar a unificação da direita em torno de um projeto em comum. Durante encontro com o ex-presidente, em Brasília (DF), Pollon alinhou o objetivo de o PL lançar candidato a prefeito em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

O deputado federal foi ao encontro de Bolsonaro para prestar contas de suas andanças pelo Estado, quando visitou 61 municípios em um período de 15 dias. “Ninguém como o próprio morador do local sabe o que é melhor para si, por meio de todos os seus representantes. Nós pretendemos que todos os municípios de Mato Grosso do Sul tenham seu candidato a prefeito e também uma boa bancada de vereadores, que é onde tudo começa”, declarou o ex-presidente da República durante o encontro.

MISSÃO

O general Braga Netto assumiu a missão dada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, de percorrer os estados brasileiros e pregar a união da direita em torno de um único projeto. Além disso, o PL tem a pretensão de que o militar seja o candidato do partido para a prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) nas eleições municipais de 2024.

Costa Neto trabalha para convencer o ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, que até o momento tem mostrado querer se tornar senador, e as viagens pelos estados brasileiros fazem parte da estratégia.

Segundo interlocutores, o motivo da resistência seria o fato de Braga Netto e o PL interpretarem a situação da eleição carioca em 2024 como muito difícil para a oposição. Isso porque o atual prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), deve se lançar à reeleição com o apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O PL já descartou os nomes de Flávio Bolsonaro e Eduardo Pazuello para a candidatura nas eleições municipais, mas a palavra final caberá a Bolsonaro.

Braga Netto atuou como interventor federal no Rio de Janeiro durante o governo de Michel Temer (MDB), entre 2018 e 2019.