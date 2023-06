Gerson Claro defende implantação de "Salas Lilás" em todos os municípios de MS

O deputado estadual Gerson Claro quer "Salas Lilás" em todas as cidades de Mato Grosso do Sul - Divulgação

Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), defendeu, nesta quinta-feira (1º), a antecipação do planejamento para que as delegacias da Polícia Civil nas cidades do interior do estado passem a contar com “Salas Lilás” o mais rápido possível.

As “Salas Lilás” são espaços específicos para um acolhimento mais humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica e, atualmente, só 29 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul contam com essas salas.

“Esses espaços são um instrumento importante de proteção à mulher em momentos de vulnerabilidade. Até dezembro devem ser abertas mais seis salas", explicou o parlamentar, que, na sessão de hoje, apresentou indicação, reivindicando a abertura de uma “Sala Lilás” na Delegacia da Polícia Civil de Itaporã.

Neste ano, já foram inaugurados quatro novos espaços, um deles foi em Selvíria, projeto que contou com emenda de Gerson Claro. Conforme o delegado de Polícia Civil Felipe Cagliari Soares, titular da Delegacia de Selvíria, a “Sala Lilás” do município está em funcionamento desde abril.

“O atendimento é outro, a mulher se sente muito mais segura no local, mais acolhida e vejo isso muito nas crianças. Tem espaço para ver televisão e fazer desenho, com isso a criança consegue sair do ambiente de violência que a mãe estava, se distrai. É gratificante”, assegurou Felipe Soares.

As “Salas Lilás” também são equipadas de forma a permitir que seja realizado o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas, que são atendidas por profissionais de segurança pública capacitados, impedindo a “revitimização” dessas pessoas que teriam de relatar inúmeras vezes os fatos nas diversas esferas da investigação e do acolhimento psicossocial.

Há também um espaço para que as mulheres que chegam acompanhadas de filhos pequenos possam deixar essas crianças próximas, ao “alcance” dos olhos, permitindo maior tranquilidade no atendimento. A delegada de Polícia Civil Karolina Souza Pereira, titular da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, também constatou melhoria no atendimento de mulheres vítimas de violência no município após a inauguração da “Sala Lilás” no dia 17 de abril.

“A mudança foi de uma sala comum para uma sala totalmente acolhedora, com uma servidora mulher para atender às vítimas de violência doméstica. O espaço conta com brinquedoteca para as crianças se distraírem enquanto a mãe é atendida. Com certeza um atendimento mais humanizado e com olhar voltado para vítima”, garantiu Karolina Pereira.

