Gleisi chama Zambelli de 'pistoleira' após pedido de impeachment de Lula

Agro

A cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável no agronegócio brasileiro promete benefícios significativos para Mato Grosso do Sul

À frente do Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaijão no Senado Federal, o senador sul-mato-grossense, Nelsinho Trad (PSD/MS), anunciou hoje (21) avanços substanciais nas negociações bilaterais entre o Brasil e o Azerbaijão durante seu encontro com a embaixadora Maria Laura da Rocha.

O foco dessas discussões é fortalecer as relações comerciais no setor do agronegócio, prometendo impactos positivos tanto para o Mato Grosso do Sul quanto para o país como um todo. Trad enfatiza seu comprometimento em acompanhar de perto os desdobramentos desses acordos, assegurando benefícios substanciais para o estado e reforçando a importância da cooperação internacional para o desenvolvimento econômico e sustentável do agronegócio nacional.

Após o encontro, o Senador Trad compartilhou detalhes sobre a perspectiva de novos negócios entre o Brasil e o Azerbaijão, com um foco especial no Mato Grosso do Sul. Ele ressaltou a relevância do agronegócio, abordando temas como exportação e importação de produtos agrícolas, fertilizantes e afins. Com a embaixadora Maria Laura planejando visitar o Azerbaijão, Trad viu a oportunidade de estreitar ainda mais os laços e consolidar essa parceria promissora.

"Após contatos com o embaixador do Azerbaijão no Brasil, vislumbrou-se a perspectiva de novos negócios para o nosso país, especialmente para o Mato Grosso do Sul, sobretudo no âmbito do agronegócio, produtos e insumos agrícolas. Ao saber que a embaixadora Maria Laura viajará ao Azerbaijão, aproveitei para transmitir informações que possam estreitar ainda mais essa parceria, beneficiando significativamente o Brasil, em especial o nosso estado", declarou Nelsinho Trad.

O senador enfatizou ainda a necessidade de uma colaboração contínua entre os setores público e privado para potencializar os resultados dessas negociações e reforçar o papel do Brasil como protagonista no cenário agrícola global.

Além disso, Trad destacou a relevância de medidas sustentáveis no agronegócio, promovendo práticas ecologicamente corretas e socialmente responsáveis. Ele enfatizou a importância de se considerar não apenas a expansão dos negócios, mas também a preservação do meio ambiente e a promoção de condições de trabalho justas.

Por fim, Trad adiantou que a expectativa é de que essa parceria frutífera contribua não apenas para o fortalecimento econômico do Mato Grosso do Sul, mas também para o avanço do agronegócio brasileiro como um todo.

A cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável consolida o Brasil como um ator proeminente no cenário agrícola global, enfatiza o senador sul-mato-grossense.

Brasil, Emirados Árabes e Azerbaijão formalizam aliança

Em fevereiro deste ano, o Brasil estabeleceu uma aliança com os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão para conter o aquecimento global, denominada "troika" (trio).

Coordenada pela presidência da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-28), a parceria, iniciada em Dubai, visa redirecionar investimentos e políticas públicas para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e o triplo aumento da capacidade de energia renovável até 2030, em conformidade com as diretrizes do Acordo de Paris.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destaca a importância da transição energética proposta pelo Balanço Global do Acordo de Paris, visando limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius. Medidas mais ambiciosas sugeridas pela ONU têm influenciado as discussões na COP 28 desde Dubai.



